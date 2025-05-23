±üÇ½ÅÐ¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ÖPresent Tree in Ç½ÅÐ¶âÂ¢¡×¡¢ËÜÆü¤è¤êÎ¤¿ÆÊç½¸¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡Ç§ÄêNPOË¡¿Í´Ä¶¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÎëÌÚ ÆØ»Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯´Ö·ÑÂ³±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿¹¤Å¤¯¤ê¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë»ö¶È¡ÖPresent Tree¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¡Ë¡×¤Î¥¹¥ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤Ë¤¢¤ë¶âÂ¢ÃÏ¶è¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶âÂ¢¶¦Í»³ÎÓ´ÉÍý²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡§°æÃÓ ¸÷¿®¡Ë¡¢¿¹ÎÓ»Ü¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀÐÀî¸©¿¹ÎÓÀ°È÷¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÍý»öÄ¹¡§¿å¾å ÀµÉÒ¡Ë¡¢ÀÐÀî¸©»³ÎÓ¶¨²ñ¡ÊÀìÌ³Íý»ö¡§ºä¸ý ¹À°ìÏº¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Î²¼¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷¶¨Äê¤òÄù·ë¡¢ËÜÆü¤è¤êÎ¤¿ÆÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¤Î¶¨ÄêÎÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ60¥«½êÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖPresent Tree¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¡Ë¡×¤Ï2005Ç¯£±·î¤Ë»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎµÇ°Æü¤Ë¼ù¤ò¿¢¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤ËµÇ°¼ù¤ò¿¢¤¨¡¢¿¹ÎÓºÆÀ¸¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿¢ºÏ¤¬Êü´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂæÉ÷¤ä»³²Ð»ö¤Ê¤É¤Ç¿¹ÎÓ¤¬¾Ã¼º¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¤»³¤È¤·¤ÆÊÝÁ´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢¿å¸»¤Î¿¹¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¿¢¼ù¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¡Ê¹ñÆâ59¥«½ê¡Ë¤Ç³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËØ¤É¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢µÇ°¼ù¤ò¿¢¤¨¤ëÎ¤¿Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎËØ¤É¤¬¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÅÔ»ÔÉô¤Î¿ÍÃ£¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¿ÍÃ£¤¬¡¢µÇ°¼ù¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤½¤Î¿¹¤òË¬¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤È¿¹¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¸òÎ®¿Í¸ýÁýÂç¤Î¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤òÃ´¤¤ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤¬Present Tree¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¡Ë¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ® ¶âÂ¢ÃÏ¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿±üÇ½ÅÐ¡¦ÎØÅç»Ô¤ÎËÌÉô¡¢Ä®ÌîÄ®¤Ë¤¢¤ë¶âÂ¢¡Ê¤«¤Ê¤¯¤é¡ËÃÏ¶è¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ò»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊËßÃÏ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤ÃªÅÄ¤ÈÎ¤»³¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ß¤Á500Áª¡×¤ä¡Ö¤Ë¤Û¤ó¤ÎÎ¤100Áª¡×¡¢¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¾å½ÅÍ×¤ÊÎ¤ÃÏÎ¤»³¡×¤Ê¤É¤Ë¤âÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢7À¤µªÃæº¢¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¶âÂ¢»û¡Ê¤«¤Ê¤¯¤é¤¸¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë±É¤¨¤¿»ûÎÎÁñ±à¤Ç¡¢¼¼Ä®»þÂå¡Ê1527Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÇ½ÅÐ¼é¸î¡¦È«»³»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Â¼¾Æ¤Æ¤¤Á¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»û¡¹¤È¤½¤ÎÌçÅÌ¤òÍ¶Ã×¤·¿·¤·¤¤»û±¡·²¤È¤·¤ÆºÆ¶½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÉ²È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¤Ë¸òÎ®¿Í¸ý¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ä¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹»Üºö¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÅöÃÏ¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤·¶âÂ¢ºÆÈ¯¸«³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÌ±Â²Ê¸²½¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·³°Éô¤ØÈ¯¿®¡¢ÍèË¬¼Ô¤Î¼õÆþÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¶âÂ¢ËüÅõ²ñ¡×¤Ï¡¢»û¤Î¶Æâ¤ä¤¢¤¼Æ»¤ËÅô¤µ¤ì¤ëÌÀ¤«¤ê¤Î¿ô¤¬¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç3ËüËÜ¤Ë¤â¾å¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áÁÂ¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¶áÇ¯¤Ï³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ØÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë2024Ç¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡¢²áÁÂ²½¤¬¹¹¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÇ½ÅÐ¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ÈÉü¶½¡É¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê
¡¡¡ÖPresent Tree in Ç½ÅÐ¶âÂ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÃªÅÄ¤ÈÎ¤»³¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤½¤³¤ËÀ³¤àÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÒÁðÃÏÀ×¤ËÃÏ¸µ¿¢À¸¤Î¹ÍÕ¼ù¤ò¿¢¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¿¹¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¼ù¤ÎÎ¤¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å10Ç¯´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¶¦¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÂ¢ÃÏ¶è¤Ë¿·¤·¤¤¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁÏ¤ê¡¢ÃÏ°è¤ËÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Present Tree¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¹ñÆâ59¥«½ê¡¢³¤³°2¥«½ê¤Ç¿¹ÎÓºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¿¢ºÏËÜ¿ô¤ÏÌó42ËüËÜ¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤Ç¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¿¶¶½¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃæ»³´Ö¤È¤ò·Ò¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¡¢´ë¶ÈÌä¤ï¤º¡¢¤³¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤ò¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPresent Tree in Ç½ÅÐ¶âÂ¢¡×³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/155673/table/7_1_e4d7fe746f659403fddade9c7aa407fb.jpg ]
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL: https://presenttree.jp/ptforests/detail.php?id=43
¢£Present Tree¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¡Ë¤È¤Ï¡©
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¤Î¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿¹¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢±ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ£¤êÊª¤Ë¼ù¤ò¿¢¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿ÍÃ£¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë³È¤¬¤ëÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¿¹¤ä¡¢ºÒ³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿¹¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤äËÒ¾ì¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿À×ÃÏ¤Ê¤É¡¢¼ù¤ò¿¢¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ù¤ò¿¢¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤È¶¦¤Ë¤½¤Î¸å10Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ù¤¬¤½¤ÎÃÏ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¤ò±¿¤Ù¤Ð¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è´Ý¤´¤È¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¢¤¨¤é¤¨¤¿ÉÄÌÚ¤Ï10Ç¯´Ö¡¢¿¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡£ÉÄÌÚ¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¼ù¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¢¼ù¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÈÂ£¤ê¼ç¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¤Ïº£Ç¯1·î¡¢20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¸ø¼°HP¡§ https://presenttree.jp/
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ä¥êー¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=xTphJv4lJHk ]
Ç§ÄêNPOË¡¿Í´Ä¶¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¸¦µæ½ê ³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/155673/table/7_2_08cec03e084cf869c35ab3f87a24103d.jpg ]