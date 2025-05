在日外国人向け生活支援アプリを展開するKUROFUNEはジュビロ磐田と共催で遠州地区に住む外国人を対象とした国別対抗サッカー試合を開催いたします

KUROFUNE株式会社イベント公式チラシ(参加者募集しています)

KUROFUNE株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:倉片稜、以下 KUROFUNE)は株式会社ジュビロ(本社:静岡県磐田市、代表取締役社長:浜浦幸光、以下ジュビロ磐田)と協力し、静岡県西部に住む外国人を対象に国別対抗サッカー試合を開催いたします。労働者を中心に遠州地区にて急増している外国人住民が、サッカーイベントに参加することで遠州地区に対してより愛着を持つことができることを目的としています。KUROFUNEは他社との協業を通じて、在日外国人が安心して暮らし、かつ長く働くことができる生活環境を作っていきます。

「本件に関する問合せ先」

KUROFUNE株式会社 代表取締役 倉片稜 TEL:052-265-6549

【 遠州地区にて開催する意義 】

遠州地区は静岡県の中でも特に外国人が多く住んでいるエリアであり、浜松市内には30,461人(2025年3月時点 はままつ多文化共生・交流ポータルサイトより引用)、磐田市には9,934人(2025年3月時点 磐田市公式HPより引用)、袋井市には5,790人(2025年3月時点 袋井市公式HPより引用)の外国人が住み、3市での人口比率は4.46%となっております。その中でも特に増えているのが「技能実習生」「特定技能」という就労に関係する在留資格で来日する方です。平日は仕事をしているが、土日は家にこもっていることも多く、職場と自宅の往復になっており、余暇を楽しむことができない外国人住民も数多くいます。

地元に愛されているサッカーチームであるジュビロ磐田と共同で、外国人住民を対象にしたイベントを開催することによって、遠州地区に対する愛着を育み、遠州地区に長く定着できるようにしたいと考えました。

【イベントの詳細】

遠州地区に住む外国人に国ごとにチームを組成してトーナメント形式のミニワールドカップを行います。お申し込みいただいた方には、先着100名様に6月28日(土)に開催されるジュビロ磐田とベガルタ仙台のホーム戦にご招待いたします。

イベント名:KUROFUNE ONE DAY CUP

開催日時:2025年6月21日(土)9:00~12:30 ※雨天の場合は6月29日に実施

会社場所:ヤマハスタジアム(静岡県磐田市新貝2500)

出場国数:8カ国(日本を含む)

チーム人数:最大20人

試合時間:15分

申し込み方法:QRコードから申し込みができます ※個人の申し込みはご遠慮いただております。

参加費:0円

主催:KUROFUNE株式会社

共催:ジュビロ磐田

後援(予定を含む):静岡県、浜松市、磐田市、袋井市、磐田商工会議所、袋井商工会議所、浜松磐田信用金庫

申し込みはこちら(https://forms.gle/NT43DmCm3oBJMaBK7)からお願いします。

【KUROFUNE株式会社について】

KUROFUNEは2018年2月に設立した外国人材就労支援・生活支援会社です。外国人にとって母国と同じように働きやすい・住みやすいと感じられる社会を実現することをミッションに掲げています(英語:Opening up the world to design a future for foreigners feel as easy to work and live as in their home country.)

KUROFUNEは現在2つのアプリを運用しています。在日外国人に対して、日本での生活/就職活動が容易になるようなアプリ「KUROFUNE」と、2019年4月から運用が始まった特定技能労働者の法的支援と定着支援をアプリ上でできる「KUROFUNE PASSPORT」です。

名古屋本社:〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス2-10

浜松支店:〒430-0929 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

セブ支店:6th Floor, Mabuhay Tower, IT Park Corner Jose maria del Mar St, Abad St,

Cebu City, Cebu, Philippines

代表者:代表取締役 倉片稜

設立:2018年2月

資本金:4100万円

コーポレートサイト:http://kurofune-inc.com

【ジュビロ磐田について】

所在地:静岡県磐田市新貝2500番地

代表者:代表取締役社長 浜浦幸光

設立:1992年8月

コーポレートサイト:https://www.jubilo-iwata.co.jp