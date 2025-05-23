限定生産のMade in Japan 新製品【Made in Japan Limited Raw Ash】2025年5月23日（金）発売

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社は、フェンダー正規取扱店(https://jp.fender.com/pages/jp-dealer-list)にて、Made in Japanの限定モデル『Made in Japan Limited Raw Ash』を2025年5月23日（金）に発売します。

本モデルは、希少なアッシュ材をボディに使用し、木材本来の風合いを活かした「オープンポアフィニッシュ（導管を埋めない塗装）」を採用。薄く仕上げられた塗装により、アッシュ特有の美しい木目が際立つ、特別仕様のギター/ベースとなっています。ラインナップは、テレキャスター、ストラトキャスター、ジャズベースの3モデルで、それぞれに3-Color Sunburst、Black、Vintage Naturalの3カラーを展開します。

肌触りからもアッシュ材の特徴的な木目を感じることができるこれらのモデルは、高い人気を持つ「Made in Japan Hybrid IIシリーズ」を基に、ピックアップやフレットといった仕様をカスタマイズし、より多様なサウンドを好むプレイヤー向けにデザインされています。

オープンポアによる軽快なボディフィニッシュに加え、サテン仕上げのネック、ミディアムジャンボフレット、9.5インチラジアス指板のモダン “C”シェイプメイプルネックが、長時間の演奏でも疲れにくく、快適なプレイアビリティを提供します。さらに、全モデルにUS製のフェンダーピックアップを搭載しており、リッチで深みのあるフェンダーの特徴的なシングルコイルサウンドを提供し、ジャンルを問わずあらゆるプレイヤーのインスピレーションを刺激します。

【製品画像】

Made in Japan Limited Telecaster(R) Raw Ash（3-Color Sunburst）

Made in Japan Limited Stratocaster(R) Raw Ash（Black）

Made in Japan Limited Jazz Bass(R) Raw Ash（Vintage Natural）

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/611_1_c96f4299541f2e4033f996acb26f4f82.jpg ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。