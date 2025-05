【UNDER R】“A24 ” 世界最大規模のポップアップストアがUNDER R 千駄ヶ谷店に登場。

株式会社リトルリーグ

このたび、6月6日(金)から6月25日(水)の期間で、ニューヨークを拠点とするインディペンデント系エンターテインメントカンパニー「A24」の世界最大規模のポップアップストアがUNDER R 千駄ヶ谷店に登場いたします。今回はA24の日本初展開となるアパレルをはじめ、書籍や雑貨なども豊富に並びます。また、UNDER Rが深い関わりを持つアーティストやブランド、「THRASHER」「Todd Fransis」「Ei Kaneko」「Pillings」とA24のトリプルコラボレーションによるアイテムや、中目黒の「John's Ice cream」によるスペシャルなアイスクリームスタンドも登場。

A24最大のヒットシリーズとなる『X エックス』、『Pearl パール』に続く最新作にしてXトリロジーの完結編『MaXXXine マキシーン』の公開日(6月6日)に 合わせてスタートするイベント初日には、フリーエントランス、フリードリンクにてローンチパーティも開催いたします。

UNDER RとA24による特別な空間をお楽しみください。

LOOK BOOKはこちら :https://ronherman.jp/lookbook?coordinate_name2=A24%C3%97UNDER%20R&coordinate_explain2=Men

『MaXXXine マキシーン』(6月6日公開) 最大のヒットシリーズとなる『X エックス』、『Pearl パール』に続く最新作にしてXトリロジーの完結編。実在した連続殺人鬼「ナイト・ストーカー」の恐怖に包まれた1985年のハリウッドを舞台に、『X エックス』で描かれたテキサスでの猟奇殺人事件から生還した主人公・マキシーンが、邪魔する者たちに立ち向かいながら映画スターとしてハリウッドの頂点を目指す姿をスリリングに描く。 最盛期のハリウッドのダークサイドを描いた、最高に痛快で、爽快なスターダム・スリラー・エンターテイメントが幕を開ける。

■Todd Fransis Teecolor: BLACKsize: M/L/XLprice: \9,900■Todd Fransis Sweatcolor: NAVYsize: M/L/XLprice: \17,600■A24×UNDER R Tee by Todd Fransiscolor: BLACKsize: M/L/XLprice: \9,900■A24×UNDER R Cap by Todd Fransiscolor: BLACKsize: FREEprice: \8,800

■A24×THRASHER Teecolor: WHITE/IVORY/BURGUNDY/NAVYsize: M/L/XLprice: \9,900

■Dots Hoodie by Pillingscolor: GRAY/NAVYsize: FREEprice: \58,300■A24 Tee by Pillingscolor: GRAYsize: FREEprice: \39,600■Baby Girl Tee by Pillingscolor: WHITEsize: FREEprice: \39,600■Navy Logo Tee by Pillingscolor: NAVYsize: FREEprice: \39,600■Maxine Baby Tee by Pillingscolor: BLACKsize: FREEprice: \36,300

■A24×Dickiescolor: BEIGE/OLIVE/LT BLUE/NAVY/BLACKsize: 32/34/36price: \14,300

■EI KANEKO Teecolor: WHITEsize: M/L/XLprice: \9,900

『JOHN’S ICE CREAM TOKYO』

静岡県杉山牧場で作られた極上のジェラートとクッキーやスプリンクルでカスタムメイドが楽しめる新感覚なジェラートショップ。UNDER Rの特別なデザインも期間限定で登場いたします。

【A24 × UNDER R Launch Party】

会場:UNDER R 千駄ヶ谷店

開催日:2025年6月6日(金)

時間:17:00~20:00

※フリーエントランス、フリードリンク。



【A24 × UNDER R POP UP STORE】

会場:UNDER R 千駄ヶ谷店

開催日:2025年6月6日(金)~6月25日(水)

営業時間:11:00~19:30 毎週木曜定休日

UNDER R / アンダーアール

〒151-0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷 2-6-3 1F

0120-008-752

UNDER R / アンダーアール

ロンハーマンのメンズからコンセプトストアとして東京・千駄ヶ谷にグランドオープンした「UNDER R」。ロンハーマンのスタイルを受け継ぎながら、周りのクールな仲間たちによるアート、音楽、ファッションなど様々なカルチャーを通じて成長していくお店です。



Instagram:https://www.instagram.com/under_r_tokyo/

Brand Site:https://ronherman.jp/underr