『Soulworker（ソウルワーカー）』明日5月22日(木)21時より公式特番を生放送！2025年下半期のアップデート計画を大公開

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明(シン・ジェミョン)]は、PC向けアニメチックアクションRPG『Soulworker(ソウルワーカー)』(以下、ソウルワーカー)の公式特別番組を明日5月22日(木)21時より生放送することを決定し、番組内にて2025年下半期の開発ロードマップを公開いたします。

また5月22日(木)には、レイド「ブロークン・セイヴァー:ヒーロー」に最高難易度となる「エキスパート」モードを追加するゲームのアップデートを実施することも併せてお知らせいたします。

◆5月22日(木)21時より、25年下半期ロードマップ公開特番を生放送

『ソウルワーカー』では、明日5月22日(木)21時より、YouTubeにて公式番組を生放送いたします。

番組では、MCにライデン池田、アシスタントに藤原澪さんを迎えて、2025年下半期のアップデート計画に関する情報をお届けいたします。皆様ぜひご視聴ください!

<『 ソウ ルワーカー』公式番組 概要 >

■番組タイトル

【ソウルワーカー公式】2025年下半期ロードマップ公開!!【Pmangのゲムづめ!#138】

■配信日時

2025年5月22日(木)21:00 ~(予定)

■番組内容

「2025年下半期ロードマップ公開」と題して、最新のアップデート計画についてご紹介いたします。

■配信先

・YouTube Live:https://www.youtube.com/live/fGW5JoP3kdc

■出演者(敬称略)

・ライデン池田(MC)

・藤原澪(アシスタント)

■公式サイト告知:今後のアップデート内容ご紹介!生放送のお知らせ

https://soulworker.pmang.jp/board/notice/777

◆最新アップデートで「ブロークン・セイヴァー:ヒーロー」エキスパートモード追加

明日5月22日(木)のアップデートにて、人気レイド「ブロークン・セイヴァー:ヒーロー」に、最高難易度となるエキスパートモードを実装いたします。

本コンテンツは全5フェイズ構成となっており、それぞれ異なるボスとの戦闘をお楽しみいただけます。

入場には以下の条件を満たす必要があります。

● キャラクターレベル:85以上

● FP(疲労度):10以上

● ソウルリテンション:400以上

「ブロークン・セイヴァー:ヒーロー」エキスパートではメイズクリア時のカードキーを使用した報酬から7種類の「[もう一つの正義]翼」コスチューム箱を獲得できる場合があります。また、既存「ブロークン・セイヴァー:ヒーロー」では獲得できる経験値/ジェニーに加え、各種6等級タグキューブなど多様なアイテムを獲得できます。

[もう一つの正義]翼コスチューム

本アップデートでは他にも、ゲーム仕様の改善やアイテムモールの更新などを実施しております。

5月22日(木)のアップデート内容については、当日公式サイトに詳細告知を公開いたします。下記のお知らせ一覧ページよりご確認ください。

https://soulworker.pmang.jp/board/

『ソウルワーカー』に関する最新情報は、Pmang公式サイトや公式Xをご確認ください。

・『ソウルワーカー』 Pmang公式サイト

https://soulworker.pmang.jp/

・『ソウルワーカー』 公式X

https://twitter.com/soulworkerJP_GC

◆『 ソウ ルワーカー』とは

『ソウルワーカー』は、アニメチックなグラフィック演出で表現された個性的なキャラクターが、世界を破滅に導く異生物たちと人類の存亡をかけて戦うオンラインアクションRPGです。

・アニメ調 × 魅力的なキャラクター × ソロでもOK

・異能を手に、爽快アクションで世界を救え!アニメ風オンラインRPGの最高峰!

異能を駆使する少年少女“ソウルワーカー”を操り、過酷な運命へと立ち向かいましょう。

・『ソウルワーカー』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C52XulswNNY ]

◆『ソウルワーカー』について

タイトル:Soulworker(ソウルワーカー)

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

運営:GOP Co., Ltd.

開発:Valofe Co., Ltd.

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

◆Pmang(ピーマン)とは

Pmang(https://www.pmang.jp)は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)及び「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

