DMM GAMES¡ØÌ´¸¸Ï°¤ÈÌ²¤ì¤ëÄ³¡ÙÃÓÂÞ¡Öeeo CAFE¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ·èÄê¡ª¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµÉÕ¤­¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡ª

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)は、オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、池袋にある「eeo CAFE」でコラボカフェの開催が決定したことをお知らせいたします。また、コラボカフェ実施期間と同時に「POP UP STORE in 池袋スキマストア by eeo」にて新商品を含むグッズを販売いたします。

夢幻楼と眠れる蝶「eeo CAFE」コラボカフェ開催概要

開催実施期間:2025年6月11日(水)~6月24日(火)

▼お席のご予約はこちらから

eeo CAFE公式HP:https://t.co/6V0BK12rMP(https://t.co/6V0BK12rMP)



<コラボメニュー>

▼コラボフード

夢幻楼の夜食 1,200円(税込)

いなりずし 990円(税込)

カップパフェ 1,200円(税込)



▼コラボドリンク

コーラフロート 660円(税込)

サングリア風サイダー 660円(税込)

ベリーソーダ 660円(税込)

スポーツドリンク 660円(税込)



<コラボメニュー注文特典>

コラボドリンクまたはフードをご注文いただくと、ご注文1点につきコースターをランダムで1枚お渡しいたします。

セットメニューご注文のお客様には、お渡しするコースターがランダムで3枚となります。

※なくなり次第終了となります。

<コラボカフェ販売商品情報>

コラボカフェでは「妖魔の姿」の新商品が登場!

ホログラム缶バッジ(全7種)

アクリルカード(全7種)

アクリルスタンド(全7種)

コレクションボトル(全7種)

缶バッジ(57mm)(ブラインド)(全7種)

アクリルぷちスタンド(ブラインド)(全7種)

デカキャラミラー(全1種)

スマキャラスタンド(全1種)

キャラクリアケース(全1種)



<コラボカフェ商品購入特典>

新商品を含めて関連商品を2,200円(税込)お買い上げ毎に、ランダムでポストカード(全7種)を1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

<コラボカフェ開催店舗概要>

eeo CAFE公式HP:https://t.co/6V0BK12rMP(https://t.co/6V0BK12rMP)

※お席のご予約はeeo CAFE公式HPより承っております



住所:東京都豊島区南池袋1-9-21 JK7 1階

営業時間:【土日祝】10:00~19:00【月~金】11:30~19:00

公式X:https://x.com/eeo_Cafe

POP UP STORE in 池袋スキマストア by eeo開催概要

<販売商品情報>

POP UP STOREでは「半周年記念イラスト」の新商品が登場!

ホログラム缶バッジ(57mm)(全7種)

アクリルカード(全7種)

アクリルスタンド(全7種)

キャンバスボード(全1種)

デカキャラミラー(全1種)

缶バッジ(57mm)(全7種)

アクリルぷちスタンド(全7種)

スマキャラスタンド(全1種)

キャラクリアケース(全1種)



新商品は、コラボカフェ店舗と同時に通販を開始いたします。

通販ページ:https://eeo.today/store/101/title/6335(https://eeo.today/store/101/title/6335)

<POP UP STORE商品購入特典>

新商品を含めて関連商品を2,200円(税込)お買い上げ毎に、ランダムでポストカード(全7種)を1枚プレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

<POP UP STORE in 池袋スキマストア by eeo開催店舗概要>

場所:池袋駅 地下中央通路(中央1改札・中央2改札の間)

営業時間:11:00~20:00

公式X:https://x.com/a3_event_vol2

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル:夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル: 恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム:スマートフォン(ブラウザ版)/ DMM GAMESストア / App Store / Google Play

販売価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金制)



公式サイト:https://mugenro.jp/

公式X:https://x.com/roman_mugenro



■出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

権利表記:(C)2024 EXNOA LLC

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。