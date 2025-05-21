6月6日（金）「第3回 日中国際医療産業サミット」を開催します
株式会社キャンパスクリエイト
株式会社キャンパスクリエイトは、一般社団法人国際スマート医療健康協会と連携し、2025年6月6日（金）に「第3回 日中国際医療産業サミット～2025 蘇州（東京）シルバー経済産業イノベーション協力マッチング会～」を開催いたします。
- 藤田医科大学東京先端医療研究センター センター長 白木 良一氏
- トヨタ自動車（中国）有限公司 新事業推進部GM 薛 冰氏
- 一般社団法人日中投資促進機構 事務局長 岡 豊樹氏
- 「次世代スマートアパレルe-skinによる新しい在宅・遠隔医療の実現」 株式会社Xenoma PhD Co-Founder&CEO 網盛 一郎氏
- 「脉診（みゃくしん）を視る～カフレス血圧・非侵襲血糖×中西医学×AI による予防医療の創出～」 名古屋大学情報学研究科 教授 張 賀東氏
- 「手のひらで持てる固体酸化物形燃料電池(SOFC)」 東京科学大学 助教 山田 哲也氏
- 「光学部品向け高屈折率化フィラー「OPTITE」」 株式会社Nano Chemix 代表取締役 榑林 哲也氏
- 株式会社SEGNOS「世界最速最高感度レベルの診断技術を用いた認知症のリスク測定サービス」
- 株式会社きづなろ「ヘルスケアエコシステム」
- 株式会社 as-T Medical design、TMBC「トランクソリューションおよび腰痛セルフメディケーション」
- 株式会社MycoGenome「酵母・カビ・キノコ等微生物の可能性を引き出す純国産オリジナルゲノム編集ツール・技術」
- 株式会社ACCELStars「睡眠を解明し、新たな医療を創造する（仮）」
- Hapbeat合同会社 「音や光を使わず強力な振動で確実にアラームを知らせるウェアラブルデバイス Hapbeat」」
- ネットスターロボットソリューションズ株式会社「高齢化社会で活躍するロボット（仮）」
- 株式会社名取製作所「チタン加工技術とスポーツ義肢の制作（仮）」
- 株式会社マイトジェニック「ミトコンドリア研究成果を世の中に還元する」※その他調整中
- 株式会社ケイエスピー「日本初のビジネスインキュベーションサプライヤー」
- 株式会社キャンパスクリエイト「多様な産学官連携で新しい可能性を生み出す広域TLO」
- EPSホールディングス株式会社「日本と中国の懸け橋となる創薬プラットフォーム（仮）」
- 株式会社センシアテクノロジー「高感度・高精度フレキシブルひずみセンサ」
- ては～とホールディングス株式会社「モニタリング試験、認定取得、プロモーションまで支援するサービス（仮）」
- 株式会社SUNLAB「非接触生態計測技術と応用展開」※その他調整中
- 新技術、新商品をグローバル事業化したい、個人起業家、スタートアップ、中小・中堅・大手企業
- PCT出願のグローバル実装等、積極的に国際産学連携を構築するGOI研究機関
- 既存産業と新規事業を融合させ、新たな価値を生み出すサイエンスパークやGOI推進機構等ハブ機関
- グローバル連携の情報収集、ネットワーク構築を目指すかた
中日（蘇州）地方発展協力モデル区
中日（蘇州）蘇州富吉日本センター
中日医療大健康クラスタ産業インキュベーションセンター
株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）
株式会社キャンパスクリエイトは、一般社団法人国際スマート医療健康協会と連携し、2025年6月6日（金）に「第3回 日中国際医療産業サミット～2025 蘇州（東京）シルバー経済産業イノベーション協力マッチング会～」を開催いたします。
ヘルステック等の新技術、オープンイノベーション、エコシステム形成、さらに、新しい国際協業モデルの取り組みにご関心のある方々は、ぜひ奮ってご参加ください。
https://www.campuscreate.com/news/4889/
日時：2025年6月6日（金） 14:00-20:00 ※13:00より開場
会場：ホテルニューオータニ東京「鶴の間」
参加：無料 （事前申込が必要です）
定員：300名
主なプログラムのご紹介
【基調講演】
- 藤田医科大学東京先端医療研究センター センター長 白木 良一氏
- トヨタ自動車（中国）有限公司 新事業推進部GM 薛 冰氏
- 一般社団法人日中投資促進機構 事務局長 岡 豊樹氏
【スタートアップピッチ発表＆ポスター展示（日中20社程） 】
《スタートアップピッチ1》
- 「次世代スマートアパレルe-skinによる新しい在宅・遠隔医療の実現」 株式会社Xenoma PhD Co-Founder&CEO 網盛 一郎氏
- 「脉診（みゃくしん）を視る～カフレス血圧・非侵襲血糖×中西医学×AI による予防医療の創出～」 名古屋大学情報学研究科 教授 張 賀東氏
- 「手のひらで持てる固体酸化物形燃料電池(SOFC)」 東京科学大学 助教 山田 哲也氏
- 「光学部品向け高屈折率化フィラー「OPTITE」」 株式会社Nano Chemix 代表取締役 榑林 哲也氏
※その他調整中
《スタートアップピッチ2》
- 株式会社SEGNOS「世界最速最高感度レベルの診断技術を用いた認知症のリスク測定サービス」
- 株式会社きづなろ「ヘルスケアエコシステム」
- 株式会社 as-T Medical design、TMBC「トランクソリューションおよび腰痛セルフメディケーション」
- 株式会社MycoGenome「酵母・カビ・キノコ等微生物の可能性を引き出す純国産オリジナルゲノム編集ツール・技術」
- 株式会社ACCELStars「睡眠を解明し、新たな医療を創造する（仮）」
- Hapbeat合同会社 「音や光を使わず強力な振動で確実にアラームを知らせるウェアラブルデバイス Hapbeat」」
- ネットスターロボットソリューションズ株式会社「高齢化社会で活躍するロボット（仮）」
- 株式会社名取製作所「チタン加工技術とスポーツ義肢の制作（仮）」
- 株式会社マイトジェニック「ミトコンドリア研究成果を世の中に還元する」※その他調整中
《その他：ポスター、ブース展示等》
- 株式会社ケイエスピー「日本初のビジネスインキュベーションサプライヤー」
- 株式会社キャンパスクリエイト「多様な産学官連携で新しい可能性を生み出す広域TLO」
- EPSホールディングス株式会社「日本と中国の懸け橋となる創薬プラットフォーム（仮）」
- 株式会社センシアテクノロジー「高感度・高精度フレキシブルひずみセンサ」
- ては～とホールディングス株式会社「モニタリング試験、認定取得、プロモーションまで支援するサービス（仮）」
- 株式会社SUNLAB「非接触生態計測技術と応用展開」※その他調整中
★このイベントは、以下のような方々におすすめです。
- 新技術、新商品をグローバル事業化したい、個人起業家、スタートアップ、中小・中堅・大手企業
- PCT出願のグローバル実装等、積極的に国際産学連携を構築するGOI研究機関
- 既存産業と新規事業を融合させ、新たな価値を生み出すサイエンスパークやGOI推進機構等ハブ機関
- グローバル連携の情報収集、ネットワーク構築を目指すかた
主 催
中日（蘇州）地方発展協力モデル区
一般社団法人国際スマート医療健康協会
実 施
中日（蘇州）蘇州富吉日本センター
中日（蘇州）協同発展イノベーションセンター
協 力
中日医療大健康クラスタ産業インキュベーションセンター
蘇州市三角咀生態園開発有限公司
蘇州市長江デルタ健康研究院
Chartwell Healthcare Corporation
一般社団法人アクション５
運 営
株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）
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