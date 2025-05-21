²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¢¡ØÂçºåÍó´Ö¥¢ー¥È¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤Ø―¿·Â¤Á¥¡ØÈôÄ»III¡Ù¤ËºÎÍÑ¡¢TV¡¦CM¼èºà¤â³«»Ï ¡£2025Ç¯7·î20Æü½¢¹Ò¡¿¡ÖASUKAIII meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×ÂçºåÉÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ Êþ»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±ÆÉ÷·Ê
¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§º´Æ£ Êþ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Èþ½Ñºî²È¡¦À¾´ÜÊþ±û¡Ê¤Ë¤·¤À¤Æ ¤È¤â¤ª¡Ë»á¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤¬¡¢Í¹Á¥¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·Â¤Á¥¡ÖÈôÄ»III¡Ê2025Ç¯7·î20Æü½¢¹Ò¡Ë¡×¤ÎµÒ¼¼¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±Á¥¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖASUKAIII meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºîÉÊ¤ò´Þ¤àÁ¥ÆâÁõ¾þ¤Ë´Ø¤¹¤ëTV¼èºà¤ª¤è¤ÓCM»£±Æ¤¬¡¢2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥«ー¡¦¥·¥Ã¥×¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Û¹ë²ÚµÒÁ¥¡ØÈôÄ»III¡Ù
¡Ú¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¼¼Æâ¡¡(C) Í¹Á¥¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò / ²èÁüÄó¶¡¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó
Èþ½Ñºî²È¡¦À¾´ÜÊþ±û»á ¡ß ²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¡ÖÂçºåÍó´Ö¡×¤È¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ
¡¡²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¤Ï¡¢ÈôÄ»III¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤¬¡ÖÂçºå¡×¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÒ¼¼Áõ¾þ³µÍ×¡ä
¡¦Áõ¾þ¾ì½ê¡§ÈôÄ»III¡¡µÒ¼¼¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¡×¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖÂçºåÉÜÉô²°¡×Æâ¡Ë
¡¦ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ô¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Õ¡¡¢¨¸½ºß¡¢À©ºîÃæ¤Î°Ù
¡¦ºî²È¡§Èþ½Ñºî²È À¾´ÜÊþ±û¡Ê¤Ë¤·¤À¤Æ ¤È¤â¤ª¡Ë»á¡¡¡ß¡¡¶¨ÎÏ ³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹
¡ÚÈþ½Ñºî²È À¾´Ü Êþ±û»á ¡Ê¤Ë¤·¤À¤Æ ¤È¤â¤ª¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ø¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¤Î¼¼Æâ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Çò¿§¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿Íó´Ö¤¬Â¸ºß´¶¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÎÐ¿§¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù
¡Ú¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿¡ÛÀ¾´ÜÊþ±û»á¡ß²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡Ô¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Õ¡ÊÂçºå¥Æー¥Þ¡¢ÈôÄ»III¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¡×¼¼ÆâÁõ¾þ¡Ë¡¡(C) 2025 Tomoo Nishidate / Okamoto Meibokuten
À¾´ÜÊþ±û »á¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§¡ã¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä¡¡https://tomoonishidate.com/(https://tomoonishidate.com/)¡¡
¡¡Èþ½Ñºî²È¡£¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¸ÄÅ¸¡¦¥°¥ëー¥×Å¸¤Ë»²²Ã¡£ÌÚºà¤äÏÂ»æ¤Ê¤É¼«Á³ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¸½Âå¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÃÏ°èÊ¸²½¤ÈÁÇºà¤Ëº¬º¹¤·¤¿À©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£
TV¼èºà¤ª¤è¤ÓCM»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡Ê2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡Ä»»ô»ÙÅ¹¡Ë
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ Êþ»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
Q¡§¸æ¼Ò¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¡§ÊÀ¼Ò¤ÏÍó´ÖÀ½ºî¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤ÏÁÄÉã¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÂçºåÆî¤Î²£ËÙ¡Ê¸½ºß¤ÎÆîÁ¥¾ì¡Ë¤Ç£¶¿Í¤Û¤É¤Î¿¦¿Í¤òÊú¤¨¤ëÅ¹¤òÇã¼ý¤¹¤ë·Á¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÌÃÌÚÍó´Ö»ö¶È¤ÏÁ´Çä¾å¤Î3%ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¡¢»Ä¤ê¤Î97%¤Ï¥×¥ì¥«¥Ã¥È¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÂå¡ÊÉã¡Ë¤ÏÍó´Ö¹©·Ý¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÍý»öÄ¹¤ò40-50Ç¯Ì³¤á¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÅÁÅý¹©·Ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌÃÌÚ»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÈôÄ»III¤ËÂçºåÍó´Ö¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
A¡§¡ÖÅÁÅý¹©·Ý¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®¾ò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈôÄ»III¤ËÂçºåÍó´Ö¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ä³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎÍó´Ö¿¦¿Í¤¬º²¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ÂçºåÍó´Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Âçºå¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ó¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ç®¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡¢Ä»»ô»ÙÅ¹Íó´Ö¿¦¿Í¡¡¾åÀ¾ Ê¸Íº¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±ÆÉ÷·Ê
´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÍó´Ö¿¦¿Í¡¡Ìî¸ý »ÖÄÅ¹á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±ÆÉ÷·Ê
¡ÚÄ»»ô»ÙÅ¹¡¡Íó´Ö¿¦¿Í ¾åÀ¾ Ê¸Íº¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
Q¡§Íó´ÖÀ©ºî¤ÎÆ»¶ñ¤äµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§Íó´ÖÀ©ºî¤Ë¤Ï100ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤«¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Î©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ï¡¢Äá¤ÎÎ¢É½¤òÄ¦¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¾ÍÕ¤Î°ìÊý¤ËÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤òÄÀ¤Þ¤»¤¿¤ê¤È¡¢ºÙ¤«¤ÊÉ½¸½¤Ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Êºî¶È¤¬¡¢Íó´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
A¡§ºîÉÊ¤Îµ¬ÌÏ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤ËÁá¤¯¤ÆÈ¾·î¡¢Ä¹¤±¤ì¤ÐÈ¾Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶á¹¾È¬·Ê¤ä¾¾¤ËÄá¡¢ÉÙ»Î»³¡¢¾¾ÃÝÇß¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿Þ°Æ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½ÀÆð¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤ä¡¢Æü¡¹¤Î´¶³Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¡§¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í...ºÇ½é¤ÏÀèÇÚ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Æñ¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÌÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÚ¤Ï¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤Ö¤ó¤À¤±±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ»»ô»ÙÅ¹¡¡Íó´Ö¿¦¿Í Ìî¸ý »ÖÄÅ¹á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
Q¡§¸æ¼Ò¤Ç 5 Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤«¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°Î¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦(¾Ð) ¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆñ¤·¤µ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Íó´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î¶µ°é³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ÎÅÁÅý¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊª¤òºî¤ë½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÀ¾´ÜÊþ±û»á¤È¶¦Æ±À©ºî¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçºåÍó´Ö¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
A¡§ÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤Î¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ä¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¸Å¤¯¤µ¤¤¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íó´Ö¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¥Ê¥ó¤«¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÊÉ¤ò¼è¤ë¥¥Ã¥«¥±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§º£¸å¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§´ØÀ¾¤ÎÊ¸²½Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºîÉÊÅ¸¼¨¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ä³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤Î¤«¤¿¤Á¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
»ØÆ³¤Ë¤âÇ®¤¬¤³¤â¤ë¡¢Íó´Ö¿¦¿Í¡¡»£±ÆÉ÷·Ê
ÌÜÍø¤¤âÂçÀÚ¡¢Íó´Ö¿¦¿Í¡¡»£±ÆÉ÷·Ê
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È½Ð²ñ¤¦¡ÖASUKAIII meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×
¡¡ÈôÄ»III¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î½¢¹Ò¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦»ºÊª¤òµÒ¼¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖASUKAIII meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¤ー¥ÈµÒ¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂ¿¤ÎÉô²°¿ô¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥È¡×¡ÊÁ´54¼¼¡Ë¤Î¤¦¤Á47¼¼¤Ë¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥¢ー¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¥Î¹¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¤ÈÀ¾´Ü»á¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇºà¡¦µ»½Ñ¡¦Èþ°Õ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿°ìÅÀÊª¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÂçºåÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
ÈôÄ»III¡¡ASUKAIII meets 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ÃÈôÄ»¥¯¥ëー¥º ¡¡https://a47.asukacruise.co.jp/(https://a47.asukacruise.co.jp/)
ÈôÄ»III¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÈôÄ»III¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»¥¯¥ëー¥º¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ë34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·Â¤Á¥¤Ç¤¹¡£Í¹Á¥¥¯¥ëー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½êÍ¤·¡¢2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤äÃÏ°èÊ¸²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Àß·×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
ÈôÄ»III¡¡https://www.asukacruise.co.jp/asuka3/(https://www.asukacruise.co.jp/asuka3/)
ÂçºåÍó´Ö¤È¤Ï¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¾¢¤Îµ»
ÂçºåÍó´Ö¡Ê¤é¤ó¤Þ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·úÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê·úÃÛÍÍ¼°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀºåÌ¤ÊÄ¦¹ï¤Ê¤ÉÁõ¾þÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï17À¤µª¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢¾¦¿ÍÊ¸²½¤¬±É¤¨¤¿Âçºå¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂçºåÍó´Ö¤ÎÅÁÅý¤ÈÇ§Äê¡ä
ÂçºåÍó´Ö¤Ï¡¢1975Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã»ØÄê¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¹©·ÝÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1986Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÃÎ»ö»ØÄê¤Î¡ÖÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤ÈÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤¬¸ø¼°¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂçºåÍó´Ö¤ÎÆÃÄ§¡ä
ÂçºåÍó´Ö¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Æ©¤«¤·Ä¦¤ê¤äÉâ¤Ä¦¤ê¤Îµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¤¿Àº¹ª¤ÊÄ¦¹ï¤Ç¤¹¡£¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³è¤«¤·Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶õ´Ö¤ËÉ÷³Ê¤È¼ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÌÚºà¤Ï¡¢¿ù¤äÉ°¡¢¶Í¡¢Ý°¤Ê¤É¤Î¹ñ»ººà¤Ç¤¢¤ê¿¦¿Í¤¬°ìÅá°ìÅáÃ°Ç°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡Ä»»ô»ÙÅ¹¡ÊÂçºåÍó´Ö¤Î¾Ò²ð¡§ÆüËÜ¸ì¡Ë¡¡¡¡https://okamei.co.jp/ranma/(https://okamei.co.jp/ranma/)
³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡Ä»»ô»ÙÅ¹¡ÊÂçºåÍó´Ö¤Î¾Ò²ð¡§±Ñ¸ì¡Ë¡¡¡¡https://okamei.co.jp/ranma_en/(https://okamei.co.jp/ranma_en/)
TV¼èºà¤äCMÊüÁ÷Í½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¡¡¡¡ÖCM¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëTV¼èºà¤ª¤è¤ÓCM»£±Æ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢°ÍÍê¸µ¤Ï¥¢¥ó¥«ー¡¦¥·¥Ã¥×¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷»þ´ü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÊüÁ÷Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ÚÊüÁ÷Í½ÄêÆü¡Ê²¾¡Ë¡Û 2025Ç¯6·îÃæ½Ü～7·î²¼½Ü
¡ÚÇÞÂÎ¡Û¡¡ BSÄ«Æü¡¢³Æ¼ïWeb¹¹ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥·¥ã¥ë¡¢CMÅù¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë
¡¦BSÄ«Æü¤¬Ëè½µÅÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÁ¥Î¹ | BSÄ«Æü¡Ê9:30 - 9:55¡Ë¡×¤È¡ÖÈôÄ»Êª¸ì | BSÄ«Æü (9:55 - 10:00)¡×¤Î´Ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£90ÉÃ¤ÎCMÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤äÈôÄ»III¡¡Á¥Æâ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¡¢¥¢¥ó¥«ー¡¦¥·¥Ã¥×¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º´Ø·¸²ñ¼Ò¤Îyoutube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û¡¡ ÈôÄ»IIIÁ¥Æâ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¥¢ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¾Ò²ð¡¢´Ø·¸´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢À©ºîÉ÷·Ê¤Ê¤É
ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£ Êþ»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»III¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÌÚºà¤ÈÀ¾´ÜÊþ±û»á¤Î¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÁÇºà¤Èµ»½Ñ¤¬¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è»ñ¸»¤È¥¢ー¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©564-0001 ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô´ßÉôËÌ5ÃúÌÜ32ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ Êþ»Ò
ÀßÎ©¡§ ¾¼ÏÂ34Ç¯6·î20Æü¡¡(ÁÏ¶È ¾¼ÏÂ26Ç¯3·î1Æü)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °ìÈÌÌÚºà¡¢ÌÃÌÚ¡¢½¸À®ºà¡¢½»ÂðÀßÈ÷Åù¤ÎÈÎÇä / Èþ½ÑÍó´Ö¡¢Ä¦¹ïÉÊ¤Î²Ã¹© /
¥×¥ì¥«¥Ã¥È²Ã¹©¡ÊºßÍè¹©Ë¡¡¦¶âÊª¹©Ë¡¡¦SE¹½Ë¡¤Î¹½Â¤ºà¡¢±©ÊÁºà¡¢¹çÈÄ¡Ë/
¥âー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÂ¤ºîÉôºà¡Ë/ µ¤Ì©Â¬Äê / ³Æ¼ï¹©»ö¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢³°ÊÉÅù¡Ë/
àìáÓÃ´ÊÝÊÝ¸±¼è¼¡¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò½»Âð¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¡Ë
¢¨¡¡½»Âð¤ª¤è¤ÓÈó½»ÂðÌÚÂ¤·úÃÛ¡ÊÁÒ¸Ë¡¦¹©¾ì¡¢³Æ¼ï»ÜÀß¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://okamei.co.jp/
¥ª¥«¥á¥¤¤ªÃÎ¤é¤»HP¡§https://okamei.co.jp/news/
³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡Ã°ÇÈ¼Ä»³¹©¾ì¡ÊÌÚÂ¤¤Ë¤Æ·úÀßÃæ2022Ç¯»£±Æ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹¡¡Ã°ÇÈ¼Ä»³¹©¾ì¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÌÚÂ¤¤Ë¤Æ¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë·úÀß¡£»öÌ³½êÅï¤ò¸½ºß·úÀßÃæ¡Ê¼êÁ°¡Ë2024Ç¯11·îÁ´·Ê»£±Æ¡Ë
¡ú¥ª¥«¥á¥¤¡¡£³¤Ä¤Î¡Ö ¥¨¥³¿´ ¡×
¢¨·ÇºÜ»þ¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò ²¬ËÜÌÃÌÚÅ¹ ¹ñºÝ´ë²èÉô
Ã´Åö¡§À¾Ìî¡¢±ü¡¢ÇÏ¾ì¡¡TEL¡§²ñ¼Ò06-6245-1333