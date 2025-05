Gil Kuno活動30周年記念展「::: Unsound Frequencies :::」

美術商社盛林株式会社Gil Kuno「::: Unsound Frequencies :::」メインビジュアル

√K Contemporary (ルートKコンテンポラリー/東京・新宿)では、2025年5月31日(土)から 6月21日(土)にかけて、マルチメディアアーティスト、Gil Kuno(ギル久野)の活動30周年記念展「::: Unsound Frequencies :::」を開催いたします。

Gilの活動を回顧的に展示する本展ではギルの代表作ともいえるフリップドットを用いた《Noise Maker》や、デヴィッド・ボウイへのオマージュとして制作した映像作品《15min of fame》、ギターを解体した《Six Strings Sonics》、版木を用いた平面作品など、ギルの始点となるサウンドアートから新作までを展示いたします。また、本展では、無線機を使ったインタラクティブな鑑賞体験を楽しめるほか、ライブも展開し、視覚と聴覚を会期中には豪華ゲストが出演するライブイベントや、気鋭のキュレーター丹原 健翔氏をはじめとしたゲストをお招きしたギャラリートークも開催いたします。

Gil Kunoは1995年、インターネット黎明期にアーティストと音楽家の素材を用いて作品を作ることができるクリエイティブサイト、Unsoundを立ち上げ、創作活動をスタートしました。このサイトを運営しつつ、インターネットバンドWIGGLE、FLOW、Six String Sonics (ギター解体ユニット)等で活動。サウンドアーティストとして、日本におけるテクノミュージックの巨匠のひとりであるKen Ishiiと共にFuji Rock Festivalに出演。他にも、EYƎ (Boredoms)、Yoshimi (Boredoms, OOIOO)、山川冬樹、Merzbow、大友良英、Battles、Vincent Gallo、吉田達也 (Ruins)、Carl Stone、Alec Empire (Atari Teenage Riot)、Steve Albini (Big Black, Shellac)、Nisennenmondai、Chad Smith (Red Hot Chili Peppers)、Elliot Sharpなどの著名な音楽家との共演、コラボレーションを行い世界的に評価されてきました。同時に、マルチメディアアーティストとして、様々なサウンドアートオブジェ等を発表し、そのイノベーティブな作品群はアート界でも高く評価され、国内外の芸術祭や美術館などで様々な作品を発表しています。

Gilの30年に渡る創作活動の中で発表してきた映像、平面、立体、サウンドといった多様な表現の中には、規則性と不規則性がテーマとして通底しています。一定の規則的なリズムを持つ自然界の中に存在する「ノイズ」が、音や映像、平面作品へと姿を変えて表現され、鑑賞者の視覚、聴覚に訴えかけます。不思議な心地よさや自然の中にいるかのような静謐さと同時に何かがゆがんだような、ぞくっとさせる違和感に、鑑賞者は通常意識することのない不規則性、いわゆる「ノイズ」に気づかされます。それは、音響から立体にまで至るGilの越境的な感覚をもって生み出される作品群がもたらす特異な鑑賞体験と言えるかもしれません。

《Noise Paintings: Nosferatu 01’20 -0’30》2022年Print on aluminum(Gil Kuno, ON::OFF::ON, 2022年√K Contemporary 出展作品)

本展では、これまでの変遷をたどりながら、また新たな驚きをもたらし、進化しつづけるGilの表現をぜひお楽しみください。

インタラクティブアート&ライブ!

本展では、来場者に無線機をつけていただき、お好みのサウンドトラックを聴きながら作品をご鑑賞いただくという、聴覚と視覚の相乗効果を楽しむインタラクティブな鑑賞体験をお楽しみいただきます。また、同システムを用いたライブイベントも開催。5/31(土)のオープニングでは、山川冬樹、足立智美、Gil Kunoによるライブイベントを開催します。そして、6/14(土)にはGilの旧友であり、テクノミュージックの巨匠としてしられるKen Ishiiが出演し、レアなNon-Dance DJ Setを行います。その他、豪華ゲストも出演予定ですので、詳細が決まり次第随時本展ウェブサイト、およびSNSにてお知らせいたします。

Opening Live

本展のオープニングでは、山川冬樹氏、足立智美氏がGil Kunoとコラボレーションしたセッションを展開します。是非ご参加ください!

Date & Time | 5/31(土)19時 start

Performers | 山川冬樹、足立 智美、Gil Kuno

Admission | 3,000円(ワンドリンク付き・当日現金のみ)

参加申込先|√K Contemporary info@root-k.jp / 03-6280-8808

*お申込み時に、お名前、参加人数、ご連絡先を明記いただきますようお願いいたします。

*先着順となります。

*ご参加が難しい場合は早めのご連絡をお願いいたします。

*お支払いは当日現金となります。なお、おつりのないよう、ご用意をお願いいたします。

トークイベント開催!

会期中、気鋭のキュレーター丹原 健翔氏をはじめとしたゲストをお招きしたトークイベントを開催いたします。それぞれテーマが異なるイベントを開催する予定ですので、ご期待ください。詳細確定次第、本展ウェブサイトおよびSNSにてお知らせいたします。

出展作品

Artist|Gil Kuno (ギル久野)

《Noise Makers》 2024年Mixed media (画像:What Cafe 展示風景)《Hangi》2024年 Laser-cut pine, printing Ink 43 × 28cm《Embers》2023年 Mixed media 180cm × 16cm × 11cm

アメリカ・ロサンゼルス出身。UCLAでメディアアートを専攻。

ニューヨーク・東京を拠点として活動。オルタナアートサイト UNSOUND.COM、インターネットバンド WIGGLE、 FLOW、Six String Sonics, The (ギター解体ユニット)など、活動は広く世界的に評価されている。

Gil Kuno profile image

【アートフェスティバル】

文化庁メディア芸術祭 (過去4回受賞,) Ars Electronica (3回招聘,) 恵比寿映像祭, 六本木アートナイト, Media Ambition Tokyo, ロッテルダム国際映画祭, World Wide Video Festival (Amsterdam,) Fringe Festival NYC, Glow Festival (Los Angeles,) WRO Festival (Poland) ほか

【展示・パフォーマンス】

国立新美術館(東京)、 東京都写真美術館(東京)、 Zerospace (New York)、 Waterfall Gallery (New York)、六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー (東京)、The Hammer Museum (Los Angeles)、 Castillo de Rivoli (Italy)、 Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski (Warsaw, Poland)、 CSW Torun (Poland)、 New York Fringe Festival (New York)、 Torrance Art Museum (Los Angeles)、 JACCC (Los Angeles)、 MCM Gallery (Serbia)、 House of Legacy (Serbia)、 New Wight Gallery (Los Angeles)、 LACE Gallery (L.A.)、 Laforet Harajuku (東京)、 Panke Gallery (Berlin)、 ORF (Austria)、 Art|Sci Gallery (Los Angeles)、 Fuji Rock Festival (苗場)、 Melkweg (Amsterdam)、 Schouwburg (Rotterdam)、 The Sprawl (London)、 Liquid Room (東京)、 Womb (東京)、 Club Asia (東京) ほか

【コラボレーション】

EYƎ Yamantaka (Boredoms)、 Yoshimi (Boredoms, OOIOO)、 Ken Ishii、 山川冬樹、 Merzbow、 大友良英、 Battles、 Vincent Gallo、 吉田達也 (Ruins)、 Carl Stone、 Alec Empire (Atari Teenage Riot)、 Steve Albini (Big Black, Shellac)、 Tamio Shiraishi (Fushitsusha)、 Cristian Vogel、 Zbigniew Karkowski、 Atau Tanaka、 GX Jupitter Larsen (The Haters)、 Nisennenmondai、Christian Galarreta、 Joseph Hammer ほか

Artist HP| https://www.unsound.com/

IG|@gilkunoFB|@gilkuno

Gil Kuno「::: Unsound Frequencies :::」開催概要

タイトル|Gil Kuno「::: Unsound Frequencies :::」

会期|2025年5月31日(土)~ 6月21日(土)(日・月休廊)

会場|√K Contemporary

Address:東京都新宿区南町6

Tel:03-6280-8808 / Email:info@root-k.jp

協力|Studio Olga、Nextage

企画展HP|https://root-k.jp/exhibitions/gil-kuno_unsound-frequencies/ ‎