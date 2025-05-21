小籔千豊主宰による“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマにした唯一無二のフェス　KOYABU SONIC 2025

吉本興業株式会社

小籔千豊主宰による“音楽と笑いの融合”をテーマにしたフェスティバル「KOYABU SONIC」を今年も開催いたします。

今年は9月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)の3日間、会場はインテックス大阪にて開催。主宰者である小籔千豊がアーティストのラインナップから会場のレイアウト、コヤソニならではのコラボ企画まで完全プロデュース！

本日、第一弾アーティスト・芸人・フォートナイト出演者を発表しました。アーティストには本フェスを盛り上げるお馴染みのアーティスト、ジェニーハイ、きゃりーぱみゅぱみゅ、FRUITS ZIPPERをはじめ、アイナ・ジ・エンド、氣志團、サンボマスター、山本彩、RIP SLYME、レキシなどの出演も決定。芸人では本フェスアンバサダーである蛙亭・イワクラや、かまいたち、ザ・ぼんち、ダイアン、ツートライブ、中川家、バッテリィズ、見取り図など豪華メンバーが大集結します。さらに今年もフォートナイトエリアを開催し、プロゲーマーのMinipiyo、Youtube登録者数125万人のLiaqNなどが登場します。

『KOYABU SONIC 2025』概要

【日程】2025年9月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)

【時間】 9:30 open / 10:30 start

【会場】インテックス大阪 4号館・5号館

（大阪市住之江区南港北1-5-102）

【最速特割先行期間】

5月21日(水)13:00～6月17日(火)23:59

FANYチケット、チケットぴあ

●特割入場チケット・特割フォートナイトエリア入場付きチケット

1日券 大人12,000円、中学生3,500円、こども2,000円

2日通し券(前半2日・後半2日) 大人22,000円、中学生6,000円、こども3,000円

3日通し券 大人30,000円、中学生8,500円、こども4,000円

公式HP：http://www.koyabusonic.com/(http://www.koyabusonic.com/)

公式X：https://x.com/koyabusonicfest(https://x.com/koyabusonicfest)

公式Instagram：https://www.instagram.com/koyasoni/(https://www.instagram.com/koyasoni/)