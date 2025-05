MSIがCOMPUTEX 2025に出展！ 未来を切り開く革新的なコラボレーションや革新的な製品を多数展示

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、ゲーム、コンテンツ制作、ビジネス&生産性向けのノートパソコンのリーディングブランドとして、2025年のコンピューターショー「COMPUTEX 2025」に出展いたします。5月20日に台北南港展示センターで開催されるこのショーでは、芸術的なデザイン、最先端のゲーム技術、革新的なコラボレーション、そして未来の製品デザインの方向性を融合させた強力なプレゼンテーションが行われます。MSIは多様なコラボレーションに取り組み、職人技の精神を体現するPrestige 13 AI+ Ukiyo-e Editionや、ラグジュアリーとパフォーマンスの本質を捉えたStealth A16 AI+ Mercedes-AMG MotorsportおよびPrestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport Editionなどのユニークなパートナーシップを展開します。

COMPUTEX 2025では、MSI製品が「Best Choice Awards」を複数受賞いたしました。Titan 18 HX Dragon Edition Norse Mythがゲーム&エンターテインメントカテゴリーでGolden Awardを獲得。Claw 8 AI+とPrestige 13 AI+ Ukiyo-e Editionがコンピューター&システムカテゴリーを獲得いたしました。

今年のショーケースでは、新たにAMD CPUを採用し、本体デザインも一新したポータブルゲーミングPC「Claw A8 BZ2EM」が初公開となります。

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Editionは、日本の著名な岡田や漆器とのコラボレーションで開発され、伝統的な山中漆器の美しさと最先端のAI技術を融合させています。葛飾北斎の富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」 にインスパイアされたこのノートパソコンは、文化遺産と現代の革新の調和を完璧に体現しています。

Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Editionは、400年以上の歴史を持つ漆器技術を使用して作られています。このデザインはかつて、優雅さと希少性で賞賛される高級食器や花器に使用されていました。現在、MSIはこの伝統的な芸術をコンピューティングの領域に持ち込み、性能、伝統、美的洗練をバランスよく提供する洗練されたデバイスをユーザーに提供しています。

Mercedes-AMG Motorsport コラボレーション 衝撃の第3弾!!!

2023年、2024年と展開されてきたMercedes-AMG Motorsportとのコラボレーションがついに3年目に突入!!“Luxury Gaming Experience”を追求したゲーミングノートPCが展開されてきましたが、今年のコラボレーションはゲーミングノートPCだけでなく、ビジネスノートPCでも“Luxury Gaming Experience”を追求します。Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsportは、「AMD Ryzen(TM) AI 9 HX 370」と「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU」に加え、リフレッシュレート 240Hz・WQXGA(2,560×1,600)・OLEDディスプレイを採用し、本格的なeスポーツゲーマーに最適な性能・機能を備えております。

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsportは薄さ18.95mm・軽さ1.59kgの本体に16インチ・4K+(3,840×2,400)・DCI-P3相当の広色域OLEDディスプレイを搭載したビジネスノートPCです。

どちらのコラボレーションモデルもAI処理性能が40TOPSを越えるNPUを搭載しており、“Luxury Gaming Experience”の追求に加え、次世代AI PCによる様々なAI機能を体感していただける製品となっています。

待望のAMD Ryzen(TM) Z2 Extreme採用モデルが加わり、ラインアップが充実したClawシリーズ

MSI初のポータブルゲーミングPCとして誕生した「Claw」シリーズに、待望のAMD CPU搭載モデルがついに誕生いたします。「Claw A8 BZ2EM」は、CPUに「Ryzen(TM) Z2 Extreme」を採用し、ゲーミングデスクトップPCに匹敵するほどのCPU処理性能に加え、ポータブルゲーミングPCの中でも最高峰クラスのグラフィックス処理性能を備え、ポータブルゲーミング体験をより一層向上させます。

インテル CPUを搭載した「Claw」シリーズもラインアップを拡充。先日日本国内向けモデルが発表されたばかりの「Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition」は、“ポータブルゲーミングらしさ”を追求したデザインが特徴となっているだけでなく、標準構成で大容量SSD 2TBを搭載し、より多くのPCゲームをインストールしていつでもどこでも思う存分ゲームを楽しめる構成となっています。

新しいMSIロゴ、新しい本体デザインを採用したビジネスノートPCを展開

MSIビジネスノートPCでは新しいコンセプト・新しい本体デザインを採用した次世代モデルが展開されます。次世代モデルは、MSIビジネスノートPCで最も薄い13.9mmの本体が最大の特徴となります。標準的なノートPCタイプに加え、2 in 1のフリップデザインタイプも展開を予定しています。新しいMSIロゴの採用とインテルの次世代プロセッサーの採用により、MSIビジネスノートPCの新しい時代の到来を感じさせる製品となっています。

MSIについて

■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.