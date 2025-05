【祝！アジア大会優勝！】eスポーツチーム「INSOMNIA」Pokemon UNITE部門のファンミーティングでJLabコラボイヤホンを販売！

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:横張 亮輔)は、2025年5月24日(土)に開催される、INSOMNIA Pokemon UNITE FANMEETING in PACMANにて、JLab×INSOMNIAのコラボイヤホンを販売いたします。

■コラボイヤホンについて

・製品名:GO POP ANC TRUE WIRELESS EARBUDS

・カラー:CLEAR VIOLET

・公式サイト製品ページ:https://jlab-audio.jp/products/go-pop-anc-true-wireless-earbuds

■イベントについて

・日程:2025年5月24日(土)/ 開演日時 11:00 終演日時 16:00

・会場:日本橋ライブハウス PACMAN(東京都)/東京都中央区日本橋本石町4-5-5

・入場方法:事前に入場券を購入または当日会場で入場券を購入

・入場券購入:https://t.livepocket.jp/e/az60-

・プログラム概要:

10:30~11:00 受付

11:00~11:15 オープニング

11:15~12:15 ステージ企画

12:15~13:00 お昼休憩

13:00~14:00 選手×ファン混合 ユナイト対戦企画

14:00~14:10 エンディング

14:10~15:50 選手×ファン交流時間、ブース・チェキ企画

15:50~16:00 閉場

・出演者:

Obuyan(おぶやん)https://x.com/obuyanTV

TsunTsun(つんつん)https://x.com/tun4dd

USAKAZU(うさかず)https://x.com/usakazuda

Luuna(るーな)https://x.com/lunana__a

sスライム https://x.com/slime_821



■INSOMNIAとは

「眠れなくなるほどの興奮を、世界に」をビジョンに掲げ、2021年に発足したeスポーツチーム。現在、Pokemon UNITE部門、VALORANT GC部門、オーバーウォッチ部門、ストリーマー部門など5タイトルのチームを保有し、Z世代を中心に多くのファンから支持を集めています。「Pokemon UNITE Asia Champions League 2025 FINALS」では悲願の優勝を果たし、アジア王者として世界大会への切符を手にしています。

・X(旧:Twitter):https://x.com/insomnia_esp



■JLab(ジェイラブ)とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1(※1)を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under $50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 / Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under $100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

<オンラインストア>

・公式通販:https://jlab-audio.jp/

・Amazon:https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場:https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

<SNS>

・X(旧:Twitter):https://twitter.com/JLabJapan

・Instagram:https://www.instagram.com/jlab.japan/

・TikTok:https://www.tiktok.com/@jlabjapan

・Facebook:https://www.facebook.com/jlabjapan

・LINE:https://lin.ee/yIXsTDa

・YouTube:https://www.youtube.com/@JLabJapan