MIMI&一ノ瀬陽鞠による新曲「向日葵の記憶」がシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』6周年記念タイアップソングに決定！

KAMITSUBAKI STUDIO/SINSEKAI RECORD所属のボカロP・MIMIと、弾き語りシンガー・一ノ瀬陽鞠(いちのせひまり)が初のタッグを組んだ楽曲「向日葵の記憶」が、シネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦~(ひかりとやみのグランドクロス、以下『グラクロ』)』6周年記念タイアップソングに起用されることが決定しました。

人気ボカロP・MIMIとTikTokフォロワー急増中の注目の弾き語りシンガー・一ノ瀬陽鞠が届ける『グラクロ』6周年記念タイアップソング

本楽曲の作詞・作編曲を手がけるMIMIは、「ただ声一つ」「ハナタバ」などのヒット曲を持ち、YouTubeやTikTokを中心に若年層から圧倒的な指示を得ているボカロPです。

ボーカルとして起用されたのは、弾き語りシンガーとして活動の幅を広げている一ノ瀬陽鞠です。MIMIと同じくTikTokでの活動が注目を集めており、フォロワー数も急上昇中。新人ながら、透明感溢れる歌声が評価されタイアップ曲への抜擢となりました。

「向日葵の記憶」はキング&ディアンヌをイメージして書き下ろされたピアノバラード

タイアップ曲「向日葵の記憶」は、『グラクロ』6周年でゲーム内に実装される新キャラクター「【新時代の王】キング&ディアンヌ」をイメージし、MIMIが書き下ろした1曲です。一ノ瀬陽鞠のイノセントな歌声が、キングとディアンヌの物語を彩ります。

本日配信の6周年記念番組「第68回グラクロ情報局~6周年直前生放送~(https://youtube.com/live/qtqzXJJWnjM)」の放送に合わせて、『グラクロ』公式YouTubeチャンネルにてゲームサイズ音源が公開されました。

瑞々しいサウンドと歌声で表現する「永遠の愛」を、楽曲を通して感じてみてください。

七つの大罪~光と闇の交戦~(グラクロ) 向日葵の記憶 (Game.ver) ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=TH0sOXHfFLA

コンポーザー&アーティストコメント

MIMI

はじめまして、今回楽曲を制作させて頂きましたMIMIと申します。

キングとディアンヌの関係性や、純粋な気持ちを想像しながら楽しく作らせて頂きました!

どうぞよろしくお願いいたします!

一ノ瀬陽鞠

グラクロファンのみなさま初めまして、一ノ瀬陽鞠(いちのせひまり)と申します。

今回、このような大役をMIMIさんと務めさせて頂き、本当に光栄です。

この嬉しいお知らせを受けて七つの大罪を拝見し、

歌詞と2人の関係性が繋がって、より気持ちを高めてレコーディングする事が出来たと思います。

私にとってまさに奇跡のような出来事で、今も半分夢の中にいる気持ちですが、

キングとディアンヌの想い合う心が詰まったこの楽曲を、愛いっぱいで歌わせて頂いたので、たくさんの方々に聴いて頂けたら幸いです。

コンポーザー・アーティストプロフィール

作曲家。

美しくて切ないピアノが印象的な楽曲が多く、世の中が生きづらいと感じる人へ向けて、心に届くような曲が幅広い年代から支持を得ている。

[代表曲]「ただ声一つ」/ ロクデナシ ・「ハナタバ」/ MIMI

YouTube:https://www.youtube.com/@MIMI...official

X:https://x.com/mimi_3mi

TikTok:https://www.tiktok.com/@3mimi_3mimi

一ノ瀬陽鞠(いちのせひまり)

霜降り明星せいや×緑黄色社会プロデュース楽曲「愛で溢れたい」でアーティストデビュー。

2024年1月から本格的にTikTok活動を開始、同年5月より精力的にほぼ毎夜LIVE配信を行い、フォロワー急増中の弾き語りシンガー

TikTok:https://www.tiktok.com/@ichinose_himari

X :https://x.com/ichinose_hima

Instagram:https://www.instagram.com/icinse__himari/

『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』とは

『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス(交戦)」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。

『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』について

[ タイトル ] 七つの大罪 ~光と闇の交戦~

[ ジャンル ] シネマティックアドベンチャーRPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble F&C Inc.

[ 対応OS ]iOS / Android

シネマティックアドベンチャーRPG七つの大罪~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~

■公式X https://x.com/7taizai_GrandX

■公式サイト https://7taizai.netmarble.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト:https://kamitsubaki.jp/

公式サイト:https://kamitsubaki.jp/