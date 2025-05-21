ボディコンギャルのお姉さん「絢」がフィギュアで新登場！本日 5月21日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、ボディコンギャルのお姉さん「絢」1/4スケール・1/6スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日5月21日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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ボディコンギャルのお姉さん 絢 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/665

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99R58P2

ボディコンギャルのお姉さん 絢 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/664

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99WKQSJ

予約受付期間：2025年5月21日(水)16：00～2025年8月5日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・ボディコンギャルのお姉さん「絢」が1/6スケールで初登場！

肌のラインを際立たせるピンクの光沢ボディコンに、だぼっと羽織ったブルゾン。

サイハイブーツで挑発的にキメた姿は圧巻の存在感を放ちます。

ぺろっと舌を出す小悪魔な表情に、思わず心を奪われるはず。

明るく自由奔放な彼女の魅力をぜひあなたのお手元でご堪能ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：ボディコンギャルのお姉さん 絢 1/4スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/4スケール 全高 約395ｍｍ

小売価格 ：\32,800(税込\36,080)

商品名 ：ボディコンギャルのお姉さん 絢 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高 約278ｍｍ

小売価格 ：\19,800(税込\21,780)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年5月21日(水)16：00解禁

予約締切 ：2025年8月5日(火)23：59締切

発売月 ：2025年12月末発売予定

ご購入はコチラ

Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

1/4スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/665

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99R58P2

1/6スケール

公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/664

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99WKQSJ

予約受付期間：2025年5月21日(水)16：00～2025年8月5日(火)23：59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

1/4scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461184

1/6scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461177

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お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

関連サイト等

■『Bfull FOTS JAPAN』3Dプリント製/PVC製 フィギュアブランド

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■『FIGUREX』等身大フィギュア専門ブランド

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■株式会社Bfull

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