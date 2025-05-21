【酷暑対策の新アイテム登場！】FREEZE TECH(R) 氷撃コラボ！まるで、羽織る冷房。家でも、外でも、ずっと涼しい『氷撃マルチケット』
繊維専門商社のモリリン株式会社（本社：愛知県一宮市/代表取締役社長：森 俊輔）は、ライフスタイルの変化やおうち時間を快適にすごしたいというニーズを受け、またサステナブルな環境・社会の実現を目指し、より未来志向な日常をおくるためのライフスタイル製品の開発をすすめております。
モリリンリビンググループは2025年5月15日（木）より、新プロジェクト「FREEZE TECH(R)コラボ 氷撃マルチケット」をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売スタートしました。
クラウドファンディングページ：https://www.makuake.com/project/freezetech_multiket/(https://www.makuake.com/project/freezetech_multiket/)
・累計販売100万個を突破した氷撃シリーズとモリリンがコラボ！
株式会社リベルタ開発FREEZE TECH(R) 氷撃とモリリンのテクノロジー素材のコラボが実現。
酷暑対策の新アイテムが登場！
・氷撃とは？
・氷撃×モリリン ３つの冷感テクノロジー
・インドア・アウトドアでも大活躍！
※FREEZE TECHは、株式会社リベルタの登録商標です。
※氷撃は、株式会社リベルタの登録商標です。
※氷撃冷感プリントは、株式会社リベルタの登録商標です。
【プロジェクト概要】
プロジェクトサイト：https://www.makuake.com/project/freezetech_multiket/
公開期間 ：2025年5月15日（木）～2025年6月30日（月）
原産国 ：中国製
お問合せ
【本件に関する営業窓口】
モリリン株式会社 リビングG
担当：文森 koki.fumimori@moririn.co.jp （e-mail）
【報道関係者様からのお問合せ先】
モリリン株式会社 総合企画室
info.tokyo@moririn.co.jp（e-mail）