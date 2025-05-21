万博で話題となった「人工宇宙人」最新プロモーションムービーを公開【販売終了まで残りわずか】

Transeeds株式会社

Transeeds株式会社(東京渋谷)が主宰するクリエイティブコレクティブ『LOM BABY』は、DNA合成技術とブロックチェーン技術を融合して誕生した世界初のDNAフィギュア「人工宇宙人 AA（Artificial Alien）」および「DNAカプセル」の販売受付を2025年5月27日（火）23:59（JST）をもって終了いたします。



そして本日、その人工宇宙人の最新プロモーションムービーを公開しました。(サウンドオン推奨)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OEmKDI0Cr2Y ]

EXPO2025大阪・関西万博公式ハイライトにも選出され、Forbes JAPAN最新号の特集「NEXT100」にも見開きで掲載された本製品は、SFの世界でしか存在しなかった「宇宙人」を、宇宙環境下でも生存可能なDNA設計により具現化した、次世代型プロダクトです。

世界限定9体生産のため数に限りがあり、完売次第終了となります。そして、今回が入手できる最後のチャンスとなっております。

製品情報

■ 人工宇宙人 AA

一般価格：200,000円（税込）

数量：残り2体（完売間近）

Familia価格：150,000円（税込）

数量：SOLD OUT

■ DNAカプセル

一般価格：30,000円（税込）

数量：残り１本（完売間近）

Familia価格：15,000円（税込）

数量：SOLD OUT

■ Familia限定再販モデル「人工宇宙人 AA」EXPO BLUE Edition

Familia限定価格：150,000円（税込）

数量：残り3体（Familiaメンバー限定公開）

■ Familia限定再販モデル「DNAカプセル」EXPO BLUE Edition

Familia限定価格：15,000円（税込）

数量：残り2本（Familiaメンバー限定公開）

販売終了日時：2025年5月27日（火）23:59（JST）

※在庫がなくなり次第、期間内でも販売終了となります。

EXPO2025公式ハイライト＆Forbes JAPAN特集掲載

本製品は2025年4月26日・27日に大阪・夢洲のEXPO2025大阪・関西万博会場にて開催された『Japan Expo Paris in Osaka 2025』で世界初公開されました。公式ハイライトに選出され、多数のメディアで話題を呼びました。

EXPO2025公式ハイライトEXPO2025公式ハイライト

また、Forbes JAPAN最新号（2025年6月号）の特集企画『NEXT100』にて、LOM BABYは「未来を切り開く注目のクリエイター」として選出され、見開き2ページの特集が掲載されています。

Forbes JAPAN特集掲載

販売受付終了が迫っています

DNA合成技術による世界初のDNAフィギュアである人工宇宙人 AAとDNAカプセルは、世界的にも希少なプロダクトとなっております。EXPO BLUE Editionを含め、追加生産はございませんので、この機会にぜひご検討ください。

▼製品詳細・購入ページはこちら（LOM BABY公式ショップ）

https://www.lombaby.io(https://www.lombaby.io)