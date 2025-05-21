FRUITS ZIPPER、3rdシングルCD『KawaiiってMagic』が自身初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得！ 1位を記念して収録曲「かがみ」のメンバー推し動画を一挙公開

アソビシステム株式会社

今年5月よりさいたまスーパーアリーナと神戸ワールド記念ホールにてグループ史上最大規模となるデビュー3周年ライブを開催中のFRUITS ZIPPERの最新シングルCD『KawaiiってMagic』（5月14日発売）が、5月20日発表のオリコン週間シングルランキングにて初登場1位を獲得、さらに、5月21日公開のBillboard JAPAN Hot 100においても自身初の1位を獲得した。

『KawaiiってMagic』通常盤ジャケット

表題曲の「KawaiiってMagic」は『映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン』の主題歌となっており、5月21日公開のBillboard JAPANアニメチャート JAPAN Hot Animationでも1位を獲得している。今回のランキング1位獲得を記念し、CD収録曲「かがみ」のライブ映像を公開。2月22日にKアリーナ横浜にて開催された、FRUITS ZIPPERが所属するKAWAII LAB.のイベント『KAWAII LAB. 3rd Anniversary Special LIVE ～わたし“たち”の一番かわいいところ～』より、メンバーそれぞれの推し動画が一挙公開された。

【メンバー推し動画】FRUITS ZIPPER「かがみ」/ 2025.02.22 Special LIVE わたし“たち”の一番かわいいところ Kアリーナ横浜

月足天音：https://youtu.be/TN3YffNYTWs

松本かれん：https://youtu.be/In9KmelHW64

真中まな：https://youtu.be/qz0_-UN7MnQ

早瀬ノエル：https://youtu.be/fXX_t2L3VJk

仲川瑠夏：https://youtu.be/VVWaeBrXVzI

鎮西寿々歌：https://youtu.be/F_JfIVqRKdI

櫻井優衣：https://youtu.be/JcEbLawvsNA

FRUITS ZIPPERは、現在開催中の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』にて4部門にノミネートされ、楽曲「わたしの一番かわいいところ」が最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。2022年に配信リリースされたこの楽曲はストリーミング累計1.5億回を突破した。

＜シングルCD概要＞

FRUITS ZIPPER 3rdシングルCD「KawaiiってMagic」

発売日：2025年5月14日（水）

購入はこちら：https://lnk.to/FZ_3rdsingle

配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/Kawaii_The_Magic_EP

初回限定盤FRUITS ZIPPER盤通常盤

初回限定盤 KLF_10018 価格：3,000円（税込）

CD＋豪華フォトブック＋推しジャケットA

01 KawaiiってMagic

02 かがみ

03 Sugarless GiRL

04 超めでたいソング～こんなに幸せでいいのかな？～ (Live from FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ~NEW KAWAII~)

FRUITS ZIPPER盤 KLF_10019 価格：1,800円（税込）

CD＋推しジャケットB

CD＋推しジャケットB

01 KawaiiってMagic

02 かがみ

03 NEW KAWAII (Live from FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ~NEW KAWAII~)

通常盤 KLF_10020 価格：1,200円（税込）

CD Only

01 KawaiiってMagic

02 かがみ

03 完璧主義で☆ (Live from FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ~NEW KAWAII~)

店舗イベントの詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/41434

＜イベント情報＞

『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ-さん-』

日程：2025年6月3日（水）

時間：OPEN 16:30 / START 18:30

会場：埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）※平日12:00～18:00

『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん- Day.01』

日程：2025年8月2日（土）

時間：OPEN 14:30 / START 17:00

会場：埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）※平日12:00～18:00

『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん- Day.02』

日程：2025年8月3日（日）

時間：OPEN 13:30 / START 16:00

会場：埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）※平日12:00～18:00

詳細はこちら：

https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/fruitszipper3rdanniversary_medetai

＜FRUITS ZIPPER Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたアイドルグループ FRUITS ZIPPER。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

2022年4月に配信リリースした2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約28億回、MVは5,400万再生を突破。

2023年9月に1st CDシングルとして「わたしの一番かわいいところ」をリリースし、Billboard JAPAN Top Singles Salesで3位を、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得。

2023年12月、日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞。

2024年5月には、グループの2周年を記念したワンマンライブを日本武道館にて2Days開催し、約24,000人を動員。秋には初のホールツアーを開催し、全国12都市15公演で約40,000人を動員した。12月には日本レコード大賞にて「NEW KAWAII」が優秀作品賞を受賞。

2025年にはグループ3周年を記念したワンマンライブを神戸ワールド記念ホール、さいたまスーパーアリーナにて開催する。

メンバーは月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルの7人。

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