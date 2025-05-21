5/24(土)・25(日) 『Outdoor Park in MICHINOKU 2025』開催（国営みちのく杜の湖畔公園）

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一般財団法人　公園財団

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）では、2025年5月24日（土）・25日（日）の2日間にわたり、アウトドアの魅力を存分に体験できるイベント『Outdoor Park in MICHINOKU 2025』を開催します。




青々とした芝生に広がる会場で、さまざまなアウトドアコンテンツが楽しめる（前回2024年 実施状況）

テントやキャンプグッズなどのアウトドア用品の展示・販売をはじめ、カヤックやツリーイングなど多彩なアクティビティ、親子で楽しめるワークショップ、地元の食材を使用したグルメを提供するキッチンカーなど、合計70店舗以上が出展予定となっています。



《開催概要》Outdoor Park in MICHINOKU 2025（アウトドアパーク）　

場　所：国営みちのく杜の湖畔公園 南地区「湖畔のひろば」他


開催日：2025年5月24日（土）・25日（日） ※雨天決行


時　間：10:00～16:00（公園の開園時間は9：30～17：00）


主　催：国営みちのく杜の湖畔公園


企画運営：TEAM outside、有限会社ダディーズオピニオン


総合プロデューサー：快適生活研究家 田中ケン
イベント特設ページ：https://michinoku-park.info/outdoorpark/



イベント特設ページ :
https://michinoku-park.info/outdoorpark/



ホイールローダー

バンジートランポリン


ボルダリング

キャンプ用品の展示・販売

《主なコンテンツ》


・アウトドア用品の展示・販売


・アクティビティ体験（カヤック/ツリーイング/ボルダリング/バンジートランポリンなど）


・親子で楽しめる工作＆ワークショップ


・地元食材グルメのキッチンカー出店





親子で楽しめるワークショップ

ハンドメイドアクセサリーの販売


オージービーフのBBQ講座

美味しいグルメを提供するキッチンカー


公園で気軽にアウトドアが体験できる2日間！アウトドア未経験者からキャンプの達人まで、子どもも大人も、みなさんで楽しい時間をお過ごしください。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h42NOVUyZ54 ]


お問い合わせ先

お問い合わせ先


〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9


みちのく公園管理センター


TEL：0224-84-5991　FAX：0224-84-5992



〈公園ホームページ〉


https://michinoku-park.info/



〈SNS〉


Instagram：https://www.instagram.com/michinokupark/


Facebook：https://www.facebook.com/michinoku.park/


X：https://x.com/michinokupark



国営みちのく杜の湖畔公園について

釜房ダムの湖畔に位置する東北唯一の国営公園。平成元年8月の開園以来、「みちのく公園」の愛称で親しまれ、蔵王連峰を背景に広がる敷地は総面積647.4haにも及びます。南地区は、美しい大花壇や大型遊具、東北6県の古民家を移築した「ふるさと村」など様々な施設が充実しており、北地区では「エコキャンプみちのく」や「自然共生園」、「ドッグラン」などで気軽にアウトドアやアクティビティが楽しめるほか、豊かな緑が広がる里山地区は自然観察に最適です。多様な楽しみ方できる3つのエリアで、思い思いの時間を過ごせる公園です。



シャーレーポピー（南地区）2024年5月26日 撮影