5/24(土)・25(日) 『Outdoor Park in MICHINOKU 2025』開催（国営みちのく杜の湖畔公園）
国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）では、2025年5月24日（土）・25日（日）の2日間にわたり、アウトドアの魅力を存分に体験できるイベント『Outdoor Park in MICHINOKU 2025』を開催します。
青々とした芝生に広がる会場で、さまざまなアウトドアコンテンツが楽しめる（前回2024年 実施状況）
テントやキャンプグッズなどのアウトドア用品の展示・販売をはじめ、カヤックやツリーイングなど多彩なアクティビティ、親子で楽しめるワークショップ、地元の食材を使用したグルメを提供するキッチンカーなど、合計70店舗以上が出展予定となっています。
《開催概要》Outdoor Park in MICHINOKU 2025（アウトドアパーク）
場 所：国営みちのく杜の湖畔公園 南地区「湖畔のひろば」他
開催日：2025年5月24日（土）・25日（日） ※雨天決行
時 間：10:00～16:00（公園の開園時間は9：30～17：00）
主 催：国営みちのく杜の湖畔公園
企画運営：TEAM outside、有限会社ダディーズオピニオン
総合プロデューサー：快適生活研究家 田中ケン
イベント特設ページ：https://michinoku-park.info/outdoorpark/
イベント特設ページ :
https://michinoku-park.info/outdoorpark/
ホイールローダー
バンジートランポリン
ボルダリング
キャンプ用品の展示・販売
《主なコンテンツ》
・アウトドア用品の展示・販売
・アクティビティ体験（カヤック/ツリーイング/ボルダリング/バンジートランポリンなど）
・親子で楽しめる工作＆ワークショップ
・地元食材グルメのキッチンカー出店
親子で楽しめるワークショップ
ハンドメイドアクセサリーの販売
オージービーフのBBQ講座
美味しいグルメを提供するキッチンカー
公園で気軽にアウトドアが体験できる2日間！アウトドア未経験者からキャンプの達人まで、子どもも大人も、みなさんで楽しい時間をお過ごしください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h42NOVUyZ54 ]
お問い合わせ先
お問い合わせ先
〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9
みちのく公園管理センター
TEL：0224-84-5991 FAX：0224-84-5992
〈公園ホームページ〉
https://michinoku-park.info/
〈SNS〉
Instagram：https://www.instagram.com/michinokupark/
Facebook：https://www.facebook.com/michinoku.park/
X：https://x.com/michinokupark
国営みちのく杜の湖畔公園について
釜房ダムの湖畔に位置する東北唯一の国営公園。平成元年8月の開園以来、「みちのく公園」の愛称で親しまれ、蔵王連峰を背景に広がる敷地は総面積647.4haにも及びます。南地区は、美しい大花壇や大型遊具、東北6県の古民家を移築した「ふるさと村」など様々な施設が充実しており、北地区では「エコキャンプみちのく」や「自然共生園」、「ドッグラン」などで気軽にアウトドアやアクティビティが楽しめるほか、豊かな緑が広がる里山地区は自然観察に最適です。多様な楽しみ方できる3つのエリアで、思い思いの時間を過ごせる公園です。
シャーレーポピー（南地区）2024年5月26日 撮影