株式会社Lean on Me取締役・久保田将之がザルツブルク・グローバル・セミナープログラムに選出

インクルTech※(インクルテック)で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me(本社:大阪府高槻市、代表取締役:志村駿介、以下「リーンオンミー」)は、取締役の久保田将之が、国際的なリーダー人材育成を目的とする「ザルツブルク・グローバル・セミナー・プログラム」に日本代表として選出されました。

※インクルTechとは、インクルージョン(Inclusion)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

本プログラムは、公益財団法人日本財団とザルツブルク・グローバル・セミナー(オーストリア)が共同で主催する国際イニシアチブです。

Announcing the Fourth Cohort of the Japan-India Transformative Technology Network

https://www.salzburgglobal.org/news/latest-news/article/announcing-the-fourth-cohort-of-the-japan-india-transformative-technology-network

■参加するに至った背景

2023年8月に大阪商工会議所のご紹介により、来日されたオーストリアのKat氏と当社が出会い、このプログラムの情報を知りました。当社久保田はリーンオンミーにて、障がい福祉×テクノロジーの文脈で、障がいのある方や支援者の「日常の困りごと」を解決するプロダクト開発を牽引してきました。

本プログラムの趣旨に賛同し、当社から久保田をエントリーすることにしました。

久保田は2024年11月に応募者1,000名以上の中から選出され、全世界から48名が集うメンバーの一人として採択されました。

■本プログラムについて

本プログラムは、日本とインドを起点に「社会的包摂」「暮らしやすいコミュニティ」「医療システム」といった課題分野と、急速に進化するテクノロジーとを掛け合わせ、実社会にインパクトをもたらすアイデアやソリューションを生み出すことを目的としています。

討論や共同プロジェクトを通じて、次代を担うイノベーターたちが国境を超えて学び合う場です。

加えて、相乗効果の探求や知識の共有、新たなパートナーシップの促進を通じて、両国に応用可能な実践的ソリューションの創出をめざし、国境を越えたチームの協働を支援しています。

幅広いテーマごとの課題と、各国固有の社会課題の両方に取り組む構成となっており、参加者のアイデアが国際的なインパクトを持つコラボレーションへと発展していく環境が整えられています。

■弊社取締役 久保田将之のコメント

このたび、世界各国から集まった志高い専門家の方々とともに「ザルツブルク・グローバル・セミナー・プログラム」に参加できたことは、私にとって大変意義深い経験となりました。

国や文化、制度が異なっても、「誰もが取り残されない社会をつくりたい」という想いは共通しており、参加者一人ひとりの活動には強い信念と実行力がありました。

特に、障がい福祉や医療、教育などの分野におけるテクノロジーの活用方法について、各国の現場知と実践知に触れられたことは貴重な学びでした。

そして、“インクルTech”の可能性と責任の大きさを再確認しました。

議論のなかで印象的だったのは、参加者全員が常に「問題の本質は何か?」を問い続けていたことです。

問いの立て方や対話の姿勢を通じて、課題の核心を深く掘り下げようとする参加者の在り方に、大きな刺激を受けました。

また、共創によって生まれるアイデアや連携の力が、社会課題解決の突破口になることを、あらためて実感しました。

今回の国際プログラム参加により、グローバル視点を活かした実践知を持ち帰り、「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指し、今後の事業推進や社会的価値創出にさらに取り組んでまいります。

■スペシャル ラーニングについて

障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象とする、オンライン研修サービスです。知的、発達、精神障がいのある方と接する上での知識を、動画で学ぶことができます。自閉症協会会長や元厚生労働省の虐待防止専門官、国の研究機関の責任者らとコンテンツを制作。日常の支援でつまずいた時、自分が必要とする知識(コンテンツ)を自ら選択して学ぶ(視聴する)ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。

スペシャルラーニングの詳細はこちら :https://special-learning.jp/

■株式会社Lean on Me

所在地:〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217(本社)

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH(大阪支社)

TEL:072-648-4438

設立:2014年4月1日

資本金:3億1,380万円(準備金を含む)

代表者:代表取締役 志村 駿介

URL: https://leanonme.co.jp

事業内容:障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

インクルーシブ雇用のためのeラーニング「スペシャルラーニングfor business」

職員によりそった、障がい福祉特化型シフト作成ツール「スペシャル シフト」

知的障がい特化型認定資格「知的障がい支援士」

