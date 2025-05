【ソーシャル＆ライフスタイルホテル「lyf」日本上陸4周年】渋谷・銀座・福岡でアニバーサリーイベント開催

株式会社アスコットジャパンlyf(ライフ)日本上陸4周年

The Ascott Limited(以下「アスコット」)(日本での運営会社:株式会社アスコットジャパン/東京都港区、社長:クリスチャン・ボーダー)が運営するソーシャル&ライフスタイルホテル lyf(ライフ)東京・渋谷、銀座・福岡・天神(lyf統括支配人:井上絵梨)では、2025年6月19日(木)より、lyf日本上陸4周年を記念したアニバーサリーイベント「lyf 4 Years Anniversary」を開催いたします。

本イベントは、lyfのブランドコンセプトである「A New Way to Belong(新しいコミュニティの形)」のもと、多彩なアクティビティを通じて、ゲスト、地域、そしてカルチャーをつなぐ体験の場を提供し、lyfならではの滞在価値を体感いただける機会です。

2025年は、ローカルの魅力を再発見するフォトプロジェクト「lyf Photo Ambassador(ライフフォトアンバサダー)」の始動や、自由な自己表現があふれるアート支援プロジェクト「Art your lyf(アートユアライフ)」第2弾など、Live Your Freedom(自由を生きる)を由来とするlyfが提案するライフスタイルをより深く体現する取り組みを展開してまいりました。国内外のゲストが集まる日常の中で自然と人や文化が交差し、新たなつながりや創造が生まれていくlyfの空間には、常にその土地ならではの個性が息づいています。今回のアニバーサリーイベントでは、東京・渋谷、銀座、福岡・天神の3プロパティそれぞれが持つ地域性と空間の特性を活かし、交流や自己表現のきっかけとなるような体験をご用意いたします。宿泊の有無にかかわらずご参加いただける本イベントを通じて、lyfが提案するソーシャル&ライフスタイルの新たな可能性と、多様な表現との出会いをお楽しみください。

◆lyf渋谷東京

(東京都渋谷区宇田川町4-3 2F CONNECT)

<Wabi & lyf Photo Lounge>

【開催日時】2025年6月19日(木)~6月21日(土)10:00~18:00

【内容】lyf統括支配人・井上絵梨がこれまでに撮影してきた、日本各地のツウな魅力を紹介する写真展を開催いたします。写真を通じて、次に訪れたくなる地域や、新たな旅先との出会いをお楽しみいただけます。

【参加費】無料

<Stay Kawaii, Let’s Decorations>

【開催日時】2025年6月19日(木)~6月21日(土)10:00~18:00

【内容】カードケースやスマートフォンケースをレジンパーツで自由に装飾するワークショップを開催いたします。世界に一つだけのオリジナルアイテムづくりをお楽しみいただけます。

【参加費】4,400円 ※事前予約制

<Scene & Seen>

【開催日時】2025年6月21日(土)19:00~22:00

【内容】音楽と映像を通じた国際交流イベントを実施いたします。ドリンクやピザを囲みながら、ゲスト同士やホテルスタッフとの自由なコミュニケーションをお楽しみください。

【参加費】宿泊ゲスト 無料 /一般参加 1,000円 ※事前予約制

【イベント詳細はこちらから↓】

lyf渋谷東京イベントページ:https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo/events

◆lyf銀座東京

(東京都中央区京橋2丁目5-4 2F CONNECT)

<J-Beauty Viral Hits Museum>

【開催日時】2025年6月19日(木)11:00~17:00

【内容】SNSで話題の日本のドラッグストアコスメを自由にお試しいただける体験型展示イベントを開催いたします。最新のビューティートレンドをいち早くご体験ください。

【参加費】無料

<4 Years Anniversary Lucky Draw(ガチャガチャ)>

【開催日時】2025年6月20日(金)11:00~17:00

【内容】館内でお気に入りのスポットを撮影し、Instagramで指定のハッシュタグとともに投稿された方を対象に、ガチャガチャで豪華賞品が当たる抽選イベントを開催いたします。賞品には、lyf宿泊券やオリジナルグッズ、日本のお菓子などをご用意しています。

【参加費】無料

<4 Years Anniversary アートマルシェ>

【開催日時】2025年6月21日(土)~6月25日(水)11:00~17:00(作家在廊時間:13:00~17:00)

【内容】ジュエリーやアート作品の展示・販売イベントを開催いたします。アーティスト・ナツコエルガー氏(@natsukoelgar)による猫をモチーフにした作品も展示予定で、アート好きの方にもお楽しみいただけます。

【参加費】無料

【イベント詳細はこちらから↓】

lyf銀座東京イベントページ: https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-ginza-tokyo/events

◆lyf天神福岡

(福岡県福岡市中央区今泉1丁目2-13 3F CONNECT)

<Ink & Inspiration: Japanese Calligraphy Event>

【開催日時】2025年6月19日(木)10:30~12:30

【内容】lyfガード(ホテルスタッフ)とともに書道に挑戦していただく体験イベントを開催いたします。お好きな言葉を選び、練習を重ねて一枚の書作品として仕上げ、お持ち帰りいただけます。

【参加費】無料

<Smash & Win: Beat the Staff!>

【開催日時】2025年6月20日(金)14:00~16:00

【内容】ホテル内の大型スクリーンを使用したビデオゲームイベントを実施いたします。lyfガード(ホテルスタッフ)との対戦に勝利すると、賞品をプレゼントいたします。ゲーム好きの皆様のご参加お待ちしております。

【参加費】無料

<K-Doll Magic: Make Your Own Doll Keychain>

【開催日時】2025年6月21日(土)11:00~13:00

【内容】韓国で人気の「モールドール」づくりに挑戦できるワークショップを開催いたします。ふわふわ・もこもこの素材を使って、自分だけのオリジナルキーチェーンを作成いただけます。

【参加費】無料

【イベント詳細はこちらから↓】

lyf天神福岡イベントページ:https://www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-tenjin-fukuoka/events

lyf(ライフ)について

「lyf」は、世界40ヵ国230都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティグループ「The Ascott Limited(アスコット)」によるソーシャル&ライフスタイルホテルです。「Live Your Freedom」を名前の由来とするlyfは、「A New Way to Belong (新しいコミュニティの形)」をコンセプトに、カルチャーとコミュニティとつながることで生み出す、体験型のステイをお届けします。2021年6月に開業した「lyf天神福岡」に続いて2023年11月に「lyf銀座東京」が開業。そして国内3軒目となる「lyf渋谷東京」は2024年12月19日に開業しました。ニーズに合わせた客室、lyfを象徴するソーシャルスペース「CONNECT」、ソーシャルキッチン「BOND」、ランドリールーム「WASH & HANG」、ジム「BURN」、Cafe &Bar「REFUEL」*、ミーティングスペース「COLLAB」*を兼ね備え、クリエイティブな時間を提供します。*施設により異なります。

lyfについて:https://www.discoverasr.com/ja/lyf

lyfジャパン公式インスタグラム:@lyf.japan(https://www.instagram.com/lyf.japan/)

lyf渋谷東京公式インスタグラム:@lyf. shibuya(https://www.instagram.com/lyf.shibuya/)

lyf銀座東京公式インスタグラム:@lyf.ginza(https://www.instagram.com/lyf.ginza/)

lyf天神福岡公式インスタグラム:@lyf.tenjin(https://www.instagram.com/lyf.tenjin/)

The Ascott Limited(アスコット)について

アジアパシフィック地域初のインターナショナルクラスのサービスレジデンスとして、1984年にアスコットシンガポールをオープンして以来、現在では、世界で980以上のプロパティを運営するホスピタリティオペレーターへと成長しました。シンガポールに拠点を置くアスコットは、アジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカの40カ国、230以上の都市に展開しています。

アスコットでは、サービスレジデンスやホテル、ソーシャルリビングホテルを主として、その他シニア向けレジデンスや学生向け宿泊施設、レンタルハウジングなどの幅広い宿泊施設を展開しています。受賞歴のあるホスピタリティブランドとして、Ascott(アスコット)、Oakwood(オークウッド)、Citadines(シタディーン)、lyf(ライフ)、Somerset(サマセット)、The Crest Collection(クレストコレクション)、The Unlimited Collection(アンリミテッドコレクション)、Preference(プリファレンス)、QUEST(クエスト)、FOX(フォックス)、HARRIS(ハリス)、POP!(ポップ)、Vertu(ヴァーチュ)、YELLO(イエロー)を展開しています。また、アスコットのロイヤリティプログラムであるアスコットスターリワーズ(ASR)を通じ、メンバー限定特典やお得なオファーなどをお楽しみいただけます。

現在日本国内では、アスコット、オークウッド、シタディーン、lyf、サマセットの5ブランドにて22プロパティを運営しています。

キャピタランド・インベストメント・リミテッドの完全所有事業部門であるアスコットは、ホスピタリティオペレーター会社です。 アスコットは、他オーナー企業との広範なネットワークとマーケットに関する専門知識を活用し、ホスピタリティマネジメントとインベストメントマネジメントの能力を通じてフィー関連収益を拡大しています。 アスコットはまた、スポンサーのキャピタランド・アスコット・トラストとプライベートファンドを成長させることで、運用するファンドを拡大しています。

アスコットの詳細およびサステナビリティにおける取り組みについては、www.discoverasr.com/the-ascott-limited(https://www.discoverasr.com/ja)をご覧ください。

アスコット公式ソーシャルアカウント: Facebook(https://www.facebook.com/discoverasr/), Instagram(https://www.instagram.com/discoverasr/), TikTok(https://www.tiktok.com/@discoverasr) and LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFQs1IPw6C4ggAAAZbwa5MAVs86zyiII8AuRQeWhFlqKpJog-sTwXCjlAWwnEd1FY7adFOR3TprIty5R3XNS6Wol9Ik_1I2WsxnVwQvIKosbIRBsxcQJk6VbI_UH_I4P5b5swc=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fthe-ascott-limited%2F)