ピタッと磁石で簡単脱着、USB PD60W対応のType-Cマグネットコネクタケーブルを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、簡単に取り外しができるマグネットコネクタを採用したUSB2.0 Type-Cケーブル「KU-CCP60MG〇BKシリーズ」を発売しました。
本製品は、片手で簡単にコネクタの接続・取り外しができるので、充電中の着信にも素早く対応できます。また、コネクタの抜き差しを繰り返す必要がないため、スマホ端子の劣化を防ぎます。
水平360度、左右180度の回転にも対応しているので、コネクタに負荷がかかりにくく破損防止にもなり、幅広い場所で活躍します。
【掲載ページ】
品名：USB2.0 Type-Cケーブル（マグネットコネクタ・540度回転・PD60W）
品番：KU-CCP60MG10BK（1m）/KU-CCP60MG20BK（2m）
標準価格：3,630円（税抜き 3,300円）/3,850円（税抜き 3,500円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU-CCP60MG10BK
マグネットコネクタを採用、片手で簡単に脱着できる
マグネットコネクタで、片手で簡単に接続・取り外しができます。
どの角度にも曲がる回転ケーブル
マグネット端子が回転できる設計です。
ケーブルを接続しながらでもコネクタが邪魔にならずに快適に操作できます。
PD60Wの急速充電、さまざまなType-Cデバイスに対応
PD60Wの急速充電に対応しています。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機の充電も可能です。
断線に強いナイロンメッシュケーブル
柔軟性に優れ、曲げやすく断線に強いナイロンメッシュ仕様です。
急速充電＋データ転送
最大転送速度480MbpsのUSB2.0に対応。パソコンとスマートフォンなどを接続してデータ通信を行えます。
強力マグネット採用
強力マグネットでしっかり密着します。
持ち運び用ケーブルタイ付き
ケーブルを束ねてまとめられます。
金メッキピン使用
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pbpVaoIqzsM ]
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【関連ページ】
USB Type-Cケーブル・アダプタ
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USB Type-Cとは？初心者でもわかる基本ガイド
https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c.html
サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ
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https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/KU-CCP60MG20BK
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