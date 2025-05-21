【独自資料】「失敗させない戦略的倉庫改善の進め方　競争優位を確立する自動化・DXの成功法則」を公開しました｜船井総研ロジ株式会社

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、倉庫内改善の重要性から、具体的な改善手段である庫内改善・自動化の導入・DXの導入について詳しく解説した独自資料「失敗させない戦略的倉庫改善の進め方 競争優位を確立する自動化・DXの成功法則」を公開しました。

無料ダウンロードはこちら≫ https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/warehouse-improvement-auto/

資料を読むと下記のようなことがわかります

無料ダウンロードはこちら≫ :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/warehouse-improvement-auto/- 物流業界の環境変化と倉庫改善の緊急性- 倉庫内改善を実現する3つの手段と効果- 倉庫内改善を成功に導くための重要ポイント

物流業界は今、人手不足、物価高騰、法改正という三重苦に直面しています。この状況下で、企業の物流戦略において倉庫内改善は不可欠です。本資料では、倉庫内改善の重要性から、具体的な改善手段である「庫内改善」「自動化の導入」「DXの導入」までを詳しく解説します 。

さらに、改善を進める上で企業が直面する現場の抵抗、システム選定、導入後の運用といった課題とその解決策も提示 。事例を交えながら、貴社の物流戦略を成功に導くための実践的なノウハウをお届けします。競争優位を確立し、持続可能な物流体制を構築するために、ぜひご一読ください。

資料の一部をご紹介！

会社紹介

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船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/(https://www.f-logi.com/ninushi/)

ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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