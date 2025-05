ドラマ「イカゲーム」最終章S3前に見たい！イ・ジョンジェ主演・監督作を特集【KシネマGUIDE】イカした男、イ・ジョンジェ

AXN株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、近年世界の賞レースを席巻するなど躍進著しい韓国映画を、ザ・シネマならではの切り口でご紹介する「KシネマGUIDE」として、ドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」で主役であるジェダイ・マスター役に抜擢されるなどアジアを代表する俳優となったイ・ジョンジェを特集いたします。5月26日(月)~30日(金)の期間に、1980年代の韓国軍事政権を背景にしたスパイ同士の熾烈な戦いを描いた初監督作『ハント』や潜入捜査官が犯罪組織で忠誠心と絆を試される韓国ノワールの傑作『新しき世界』など全6作品をCSベーシック初放送にてお届けいたします。

【KシネマGUIDE】イカした男、イ・ジョンジェ

近年世界の賞レースを席巻するなど躍進著しい韓国映画を、ザ・シネマならではの切り口でご紹介する「KシネマGUIDE」。様々な顔を持つ韓国映画の魅力をテーマごとにセレクトしてお送りします。

今回は、2021年、国内外で話題を集めたNetflixオリジナルドラマ「イカゲーム」で主人公のソン・ギフン役を熱演し、プライムタイム・エミー賞でアジア人として初めて主演男優賞を受賞、最終章シーズン3が25年6月から配信される。話題の主人公を演じるイ・ジョンジェを特集!

22年には「ハント」で監督デビュー、23年には「スター・ウォーズ:アコライト」にジェダイ・マスター役で出演するなど、活躍の幅を世界に拡げるイ・ジョンジェの20代から現在までを俯瞰できる作品群をラインナップ。

1980年代の韓国軍事政権を背景にしたスパイ同士の熾烈な戦いを描いた初監督作『ハント』、潜入捜査官が犯罪組織で忠誠心と絆を試される韓国ノワールの傑作『新しき世界』、2人の殺し屋の狂気が激突する!ファン・ジョンミン&イ・ジョンジェが『新しき世界』以来の競演を果たした『ただ悪より救いたまえ』、愛した女性を思い出せない…『イカゲーム』のイ・ジョンジェが甘く切なく魅せるラブファンタジー『オーバー・ザ・レインボー』、イ・ジョンジェのキャリア初期の代表作で、韓国では違法とされる不倫をテーマに、真実の愛に揺れ動く人妻の葛藤を繊細かつ官能的に描き出す『情事 an affair』、 “悲運の王”を支える正義漢をイ・ジョンジェが熱演!歴史の影に埋もれた男たちの戦いを描く歴史アクション『代立軍 ウォリアーズ・オブ・ドーン』の全6作品を5月26日(月)~30日(金)の期間に放送。

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/666

《放送作品情報》

●『ハント』 ★CSベーシック初放送

放送日:字幕5月30日(金)21:00~、吹替12:30~

[PG12]『イカゲーム』のイ・ジョンジェが初監督!

裏切り者を探し出す熾烈なスパイ合戦の行方は?

<監督・脚本>イ・ジョンジェ

<出演>イ・ジョンジェ、チョン・ウソン、チョン・ヘジン、ホ・ソンテほか

<解説>『イカゲーム』で世界的スターとなったイ・ジョンジェが、チョン・ウソンとのダブル主演作で監督初挑戦。1980年代の韓国軍事政権を背景にしたスパイ同士の息詰まる心理戦と、東京の街中での激しい銃撃戦は必見。

●『新しき世界』

放送日:5月28日(水)23:30~

[PG12]韓国版『インファナル・アフェア』!

潜入捜査官が犯罪組織で忠誠心と絆を試される韓国ノワール

<監督・脚本>パク・フンジョン

<出演>イ・ジョンジェ、チェ・ミンシク、ファン・ジョンミン、パク・ソンウンほか

<解説>『悪魔を見た』の脚本家パク・フンジョンが、上司への忠誠心と義兄弟との絆の間で揺れる潜入捜査官を主人公に、警察と犯罪組織の壮絶な攻防を描く。極限下での男の葛藤や壮絶なバイオレンスに圧倒される傑作。

●『ただ悪より救いたまえ』

放送日:5月30日(金)23:15~

[PG12]2人の殺し屋の狂気が激突する!

ファン・ジョンミン&イ・ジョンジェ競演の壮絶な韓国ノワール

<監督・脚本>ホン・ウォンチャン

<出演>ファン・ジョンミン、イ・ジョンジェ、パク・ジョンミン、白竜、豊原功補ほか

<解説>韓国ノワールの傑作『新しき世界』のファン・ジョンミンとイ・ジョンジェが7年ぶりに再競演。『チェイサー』の脚本家ホン・ウォンチャンがメガホンを握り、殺し屋同士の対決をハードバイオレンス満載に描き出す。

●『オーバー・ザ・レインボー』

放送日:5月27日(火)23:30~

愛した女性を思い出せない…

『イカゲーム』のイ・ジョンジェが甘く切なく魅せるラブファンタジー

<監督・脚本>アン・ジヌ

<出演>イ・ジョンジェ、チャン・ジニョン、チョン・チャン、オム・ジウォンほか

<解説>『イカゲーム』で注目を浴びたイ・ジョンジェが、2枚目スターとして鳴らしラブストーリーへの出演が続いていた頃の作品。ジョンジェが『雨に唄えば』のミュージカル・シーンさながらに雨の中で踊る姿は必見。

●『情事 an affair』

放送日:5月26日(月)23:15~

禁断の関係に落ちていく男女…

これは愛なのか?『イカゲーム』のイ・ジョンジェの初期主演ロマンス

<監督>イ・ジェヨン

<出演>イ・ジョンジェ、イ・ミスク、ソン・ヨンチャン、キム・ミンほか

<解説>『イカゲーム』のイ・ジョンジェのキャリア初期の代表作。韓国では違法とされる不倫をテーマに、真実の愛に揺れ動く人妻の葛藤を繊細かつ官能的に描き出す。『桑の葉』のイ・ミスクが醸し出す大人の魅力も印象的。

●『代立軍 ウォリアーズ・オブ・ドーン』

放送日:5月29日(木)23:45~

“悲運の王”を支える正義漢をイ・ジョンジェが熱演!

歴史の影に埋もれた男たちの戦いを描く歴史アクション

<監督・脚本>チョン・ユンチョル

<出演>イ・ジョンジェ、ヨ・ジング、キム・ムヨル、イ・ソムほか

<解説>暴君として有名な李氏朝鮮第15代王・光海君の若き日に焦点を当て、悲運の王がリーダーの資質に目覚めるまでを壮絶な戦いと共に描き出す。王を護衛する代立軍のリーダーをイ・ジョンジェがカリスマ性満点に熱演。

