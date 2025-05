『ダークゲーマー：月光彫刻師』新規レイド「覚醒ガーディアン」実装！武器外見再合成イベントや《幸運の5月》イベントを開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明 (シン・ジェミョン)]は、PC及びモバイル向けMMORPG『ダークゲーマー:月光彫刻師』において、2025年5月21日(水)に、新規レイド「覚醒ガーディアン」を追加するアップデートを実施いたしました。また、本アップデートより、失敗した武器外見合成に再挑戦できる「武器外見再合成イベント」の開催に加え、多くの報酬を獲得できる《幸運の5月》イベントや多岐にわたるゲーム改善なども実施しております。

◆新規レイド「覚醒ガーディアン」登場

チャプター7「壊された神殿の入口」に、新たなレイドボス「覚醒ガーディアン」が出現します。撃破することで、モンスター狩りに特化した「モンスターダメージ装備」をはじめ、新規の装備アイテム、モンスターカード、収集録が手に入ります。さらに、8種のレイドモンスターを対象とした「レイド8種箱」からは取引可能な収集録アイテムも登場し、収集と成長の楽しみが一層広がります。

◆「武器外見再合成イベント」開催

多くのプレイヤーから期待の声が寄せられていた「武器外見再合成イベント」を、本日5月21日(水)より開催いたします。

イベント期間中のゲームログインで受け取れる「武器外見再合成券」を使用することで、復旧対象期間中に武器外見合成を失敗した英雄等級以上の武器限定で、再度武器外見合成に挑戦することができます。

今後は「バディ再合成イベント」「防具外見再合成イベント」を順次開催する予定です。

・イベント期間:2025年5月21日(水)メンテナンス後 ~ 6月3日(火)23:59

・復旧対象期間:2024年9月11日(水)メンテナンス後 ~ 2025年5月21日(水)メンテナンス前まで

◆《幸運の5月》イベント開催!さらなるゲーム改善も実施

本アップデートより開始となる《幸運の5月》イベントでは、ログインやミッション達成を通じて「英雄超越者の石」や「輝く強化スクロール選択箱」など、冒険に役立つ多彩なアイテムを獲得できます。さらに、「ハウジング突発ダンジョン」「旅商人」「マリアスの洞窟」「錬金術」など、多岐にわたるコンテンツやシステムの改善も実施しています。

アップデートやイベントの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知:5月21日(水)アップデートのご案内

https://dg.pmang.jp/news/2019

・公式サイト告知:5月アップデートイベント(2)

https://dg.pmang.jp/news/1989

◆『ダークゲーマー:月光彫刻師』とは

韓国の人気小説「月光彫刻師」の原作IPを活用して開発されたMMORPG『ダークゲーマー:月光彫刻師』は、韓国での正式サービス開始後、最初の週末にサーバー飽和状態になり、キャラクターの生成制限がかかるなど大きな注目を集めました。その後もApp Store売上ランキング6位、Google Play売上ランキング7位など好調なセールスを記録し、現在も韓国および台湾をはじめとしたアジア各国でサービスを展開し好評を博しています。

『ダークゲーマー:月光彫刻師』は原作小説の主人公ウィードが大陸を平定した後、数十年が過ぎた世界が舞台となっており、そこで活動する多様な“ダークゲーマー”と呼ばれる存在によって混沌とする世界を描いています。

『ArcheAge』などの有名タイトルで知られるXLGAMESのキム・ギョンテPDが手がけた本作品では、多彩な戦闘の面白さを感じられる豊富なコンテンツを体験することができます。またPCとモバイルのクロスプレイにも対応しており、場所を選ばずいつでも楽しめるタイトルです。

◆『ダークゲーマー:月光彫刻師』について

タイトル:ダークゲーマー:月光彫刻師

ジャンル:MMORPG

運営:株式会社G・O・P

開発:XL Games Inc.

対応OS:Windows / iOS / Android

配信日:2024年4月24日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

