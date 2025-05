¥Ðー¥Ð¥êー¤«¤é¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥Òー¥íー ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì

ブルーベル・ジャパン株式会社

2025年5月21日(水)バーバリーから「バーバリー ヒーロー」の新たな旅立ちを告げる最新フレグランス「バーバリー ヒーロー パルファム インテンス」が登場。時代と共に進化し続けるヒーロー像をブラックペッパーやシダーウッドトリオ、レザーノートで力強く表現しました。キャンペーンビジュアルには俳優アダム・ドライバーを起用し、彼のキャラクターのより勇敢な一面を映し出しています。

詳細を見る :https://bit.ly/4cMZoaZ

About Burberry Hero Parfum Intense

マスターパフューマーのオーレリアン・ギシャールによって調香された「ヒーロー パルファム インテンス」は、中心となるシダーウッドのシグネチャートリオをベースに、スパイシーなブラックペッパーのトップノートと、深みのあるレザーのベースノートでさらに豊かになり、香りがさらにしっかりと深みを感じられます。

「ヒーロー パルファム インテンスのインスピレーションは、ナチュラルで官能的な強さと同義の新たな強さを構築することでした。このより深みのあるバージョンでは、テクスチャーのあるドライダウンノートが最初の鮮やかな印象と対照的で、ダークで貴重、そして強烈なノートを通して深みを感じさせます。ヒーローの物語におけるこの進化は、勇気、自信、そして内なるパワーへの旅に私たちを誘います。そこでは、香りが強さと自己発見を映し出すのです。」 調香師オーレリアン・ギシャール

香りの構成

Top notes: ブラックペッパー

Heart notes: シダーウッドトリオ

Base notes: レザー

About the Campaign

現代の男性像を描いた「ヒーロー パルファム インテンス」のキャンペーンでは、アダム・ドライバーが自由を求める探求を続け、彼のキャラクターのより勇敢な一面を映し出しています。この新たな章では、アダムと彼の馬が肉体的な限界の広がりをみせ、フレグランスの新しい深みのあるレザーノートの力を反映しています。ヒーローコレクションの最新作について、アダム・ドライバーは次のようにコメントしています。

「英雄主義は単純でストレートな概念ではなく、常に進化し、個人的に感じるものです。英雄であるとは、抜きんでていること、現状から挑戦すること、そして自分自身よりも偉大な何かに奉仕するために行動することです。ヒーローの最新作では、慣習から自由になり、個性を際立たせるものを称賛しています。」

About the Bottle

深みのあるブラウンのボトルデザインは、馬のひづめを抽象的に再解釈したもので、バーバリーのロゴが細部に施されています。

Campaign

バーバリー フレグランス製品を16,940円(税込)以上ご購入の方に、バーバリー ヒーロー パルファム インテンス 5mL、またはバーバリー ゴッデス オードパルファム インテンス 5mLのいずれかを差し上げます。

(数量限定、なくなり次第終了)

バーバリー ヒーロー パルファム インテンス

50mL 17,930円(税込)

2025年5月21日(水)発売

詳細を見る :https://bit.ly/4cMZoaZ取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=burberry