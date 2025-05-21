YOASOBI「夜に駆ける」が史上初ストリーミング累計12億回再生突破！

The Orchard Japan

YOASOBIが、2019年12月15日に配信リリースした楽曲「夜に駆ける」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数12億回を突破した。「夜に駆ける」は、YOASOBIが2019年11月にMusic Videoを公開、その後12月15日に配信リリースしたYOASOBIの第1弾楽曲となる。星野舞夜の小説『タナトスの誘惑』を原作として楽曲制作を行った。2020年にはTikTokやSNS上でのバイラル・ヒットを経て、Billboard JAPANの年間チャート“HOT 100 of the Year 2020”で首位を獲得。2023年9月にはストリーミングの国内累計再生数が10億回を突破し、日本初となるビリオンヒットを記録した。

ビルボードジャパンのストリーミング集計で累計再生数が12億回を超えるのは本楽曲が史上初の快挙となる。

【配信リリース情報】

2019年12月15日(日)配信リリース

「夜にかける」

作詞・作曲・編曲：Ayase／歌唱：ikura

配信URL: https://orcd.co/yoasobi_yorunikakeru

◆アーティスト情報◆

★YOASOBI

Official Site：https://www.yoasobi-music.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/YOASOBI_staff

YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok：https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura