impact.com - 2025年第一四半期の継続的な成長を発表、パートナーシップマーケティングにおける信頼度のあるコミュニティの増加とブランドの成果向上が原動力に

Impact Tech Japan合同会社

ニューヨーク-2025年5月 - 世界有数のコマース・パートナーシップマネージメントプラットフォームである impact.com(日本法人 - Impact Tech Japan合同会社、本社:東京都港区、日本担当カントリーマネージャー:松崎亮) は、2025年2月~5月の Q1 総括における好調な業績を発表しました。この成長は、パートナー主導型のマーケティングが、オーディエンスとの共感的なつながりを築き、包括的なマーケティング戦略において不可欠な要素となっているという認識が広告業界で広がっていることに起因しています。同四半期中、impact.com は複数の主要製品アップデートに投資し、業界をリードする調査結果を発表したほか、New Balance(ニューバランス)、Hydrojug(ハイドロジャグ)、Monzo(モンゾー)をはじめとする700社以上の新規クライアントを迎え入れました。これにより、impact.com のプラットフォームを活用する世界有数のブランドは4,500社を超えました。

マーケティング予算がこれまでになく厳しくなっている今、マーケターにはその価値を証明し、効率的かつ効果的にキャンペーンを展開することが強く求められています。こうした状況の中で、今日のオーディエンスは従来型の広告に対して「信用していない」だけでなく、「興味を持っていない」という実態があります。調査によると、従来型広告を「重要」と考える消費者はわずか*2%にとどまっています。ユーザーは購入前に自ら情報を集め、他者からのレビューや推奨を積極的に探すようになっています。こうした動きの中、世界のクリエイター市場だけでも、今年は**320億ドルを超える規模に達すると予測されています。その結果、業界はパートナー主導型マーケティングへと舵を切り始めています。

*参考リンク: https://impact.com/research-reports/state-referral-marketing-consumers-refr-rrt-adv-ed-nam-0424/?typ

**参考リンク: https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/

impact.com の CEO、David A. Yovanno は次のように述べています。「パートナー主導型マーケティングは急速に従来型広告を凌駕しつつあります。ブランドが信頼性と真実味を大規模に届けるコラボレーションへと軸足を移しているからです。今日のオーディエンスは広告に反応しません。彼らが求めているのは、信頼できる情報源からの推薦やレビュー、そしてコンテンツです。そしてその“信頼できる声”は、もはやブランド自身ではないのです。この行動変化により、ブランドは購買意思決定により信頼性を持って影響を与えられるクリエイター、パブリッシャー、そして支持者とのパートナーシップに投資し始めています。いまやパートナーシップは、“あればよいもの”ではなく、“成長を支える中核的なドライバー”であり、“競争優位の鍵”となりつつあります。」

また、目立ったクライアントケースとしては、2025年4月に 米大手家電の Best Buy(ベストバイ)が、impact.com を活用した新サービス「*Best Buy Storefronts(ベストバイ・ストアフロント)」の立ち上げを発表しました。ブランドがインフルエンサーストラテジーを革新的な方法で拡大していることを示す好例であり、オーディエンスがお気に入りのクリエイターやインフルエンサーがセレクトした商品を購入できる、キュレーション型のショッピング体験を提供することが可能です。

***参考リンク:https://corporate.bestbuy.com/2025/best-buy-creator-program/



上記を含む impact.com の成功の鍵は製品力にあり、2025年第一四半期には、ブランド、クリエイター、アフィリエイトのパートナーシップ管理をよりスムーズかつ効果的にすることを目的として、Creator(インフルエンサー)、impact.com/advocate(リファラル)、Performance(アフィリエイト)の各プロダクトにおいて、さまざまな革新的な機能を新たにリリースしました。

Creator(インフルエンサー)では、プロダクトギフティング機能がこれまで以上に迅速かつ直感的に進化し、ブランドはすべてのバリエーションを含む商品をワンステップで選択でき、クリエイター側も自分に合った商品を簡単に選ぶことができます。Advocate(リファラル)では「キャッシュリワード」を導入、柔軟なインセンティブ設計が可能で、設定・管理も簡単なこの機能により、紹介促進に向けた強力な手段をマーケターに提供します。Performance(アフィリエイト)では、アフィリエイトプログラムの最適化と保護を支援する新たなツールが追加されました。具体的には、パートナーリエンゲージメント自動ワークフローや、不審なトラフィックをリアルタイムで特定・排除できる「イベントリスクレポートスイート」などが含まれます。

その他の主要なハイライトは下記の通りです。

- 3日間にわたるイベント「Partnerships Experience(iPX)」の開催を発表 - 規模を拡大し、2025年6月9日~11日にテキサス州オースティンで開催予定で、全米ベストセラー『Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones』の著者であるジェームズ・クリア氏がゲスト登壇予定。- ジャスティン・モリソン氏を最高収益責任者(Chief Revenue Officer)に昇格 - シニアリーダーシップチームの強化として2024年5月にセールス担当シニアバイスプレジデントとしてimpact.comに入社、2025年2月からはグローバルでの営業・収益戦略を統括しているジャスティン・モリソンをリーダシップに据え、革新的な戦略により売上と顧客拡大に注力。- ポッドキャスト番組「The Partnership Economy」のシーズン6を配信開始 - ダウンロード数は累計35万回を突破し、Getty Imagesのピーター・オルロウスキー氏をはじめとした世界的リーダーたちが、パートナーシップ戦略やマーケティングのアドバイスを共有。また、パブリッシャー業界の重要トピック(Google検索のアップデート、Redditの台頭、リテールメディアの活用など)を扱った「Publisher’s Playbook」シーズン1も完結。- パートナーシップエコノミーへの貢献が評価され、数々の業界賞を受賞 - 業界関係者による投票で選ばれる「パートナーシップ成功のためのベストプラットフォーム」を含む3つのゴールドアワード、TikTok、Hamilton Beach、KaTom、ILIA Beautyとの取り組みで2つのブロンズを「US Partnership Awards」で受賞。また、G2の「Best Software Awards」、AVA Digital Awardsで「The Partnership Economy Podcast」がゴールド受賞、Singapore Business Review Technology Excellence Awardsでは「Best Enterprise Software - Marketing」、Malaysia Technology Excellence Awardsでは「Best Enterprise Software」賞を受賞。- 新たな調査レポートの公開 -「The customer journey: Data-driven insights on the modern path to purchase」では、従来のファネル型モデルから複雑なマルチチャネルの購買行動へと進化した消費者の意思決定プロセスを分析。また、「Revealing true partner value: A new framework for affiliate incrementality」では、アフィリエイトの成果をどう測るべきかを論じ、古い指標による機会ロスなどについて見解を共有。

同社のさらなる成長動向については、impact.com のウェブサイトをご覧ください。

impact.com について

グローバルをリードするコマースパートナーシップマネージメントプラットフォームである impact.com は、クライアント企業があらゆるタイプのパートナーシップを作り出し、また管理する手段を変革しています。複数の受賞歴を誇る主力ソリューション群の「Performance(アフィリエイト)」、「Creator(インフルエンサー)」、「Advocate(リファラル)」は、あらゆるパートナータイプを1つの統合プラットフォーム上で管理可能にします。同社の強力なパートナーシッププラットフォームにより、クライアント企業はユーザーが信頼できるチャネルからの有益かつエンターテイメント性のある情報を入手し、そこから商品やサービスを購入する体験を提供することが可能になります。 現在では、Walmart、Uber、Shopify、Lenovo、L’Oreal、Fanatics、Levi’sなど、世界中で4,500社以上のブランドが impact.com を活用し、22万5,000件以上のパートナーシップを展開しながら、ビジネス成果の最大化を実現しています。