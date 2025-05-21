jinjer、西日本最大級のDX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2025 春 大阪」に出展

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、2025年5月21日(水)～5月23日(金) に開催される『DX 総合EXPO 2025 春 大阪』に出展することをお知らせします。

『DX 総合EXPO 2025 春 大阪』では、DXを検討する企業の人事、総務、経理、DX推進、マーケティング、営業、そして経営者等が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるDXセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムの紹介をしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・人事労務システム ｜ジンジャー人事労務 (https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・勤怠管理システム ｜ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・給与計算システム ｜ジンジャー給与(https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・ワークフローシステム ｜ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・経費精算システム ｜ ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・人事評価システム ｜ ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・人事データ分析システム ｜ ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

・eラーニングシステム ｜ ジンジャーeラーニング(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)

・福利厚生システム ｜ジンジャー福利厚生(https://hcm-jinjer.com/benefits/)

開催概要

展示会名称 ：DX 総合EXPO 2025 春 大阪

会期 ：2025年5月21日(水)～5月23日(金) 10:00~17:00

jinjer小間位置：S02-32

会場 ：インテックス大阪(1号館～2号館)

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

展示会URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」とは

「ジンジャー」は、人事労務・勤怠管理・給与計算などの人事の定型業務から人事評価・eラーニングといったタレントマネジメントまで、1つにまとめて管理できるクラウド型人事労務システムです。

人事情報を1つに統合した「Core HRデータベース」によって、勤怠集計からの給与計算や、社会保険手続きに関する帳票類の入力といった定型業務の効率化・自動化を支援します。

また、それぞれのシステムのデータベースがつながっているため、データベースの自動反映や役割変更に応じた各システムへの権限変更の自動化などを実現します。

▶「ジンジャー」サービスサイト：https://hcm-jinjer.com

▶「ジンジャー」コンセプトムービー：https://youtu.be/roNBdAmuwAo?si=DPg1MDjtGo7yrrM9

会社概要

会社名 ：jinjer株式会社

所在地 ：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者 ：代表取締役社長CEO 冨永 健

URL ：https://jinjer.co.jp/