ZEROTOKYOの看板イベント、GOLD DISC開催！

株式会社TSTエンタテイメント

Z HALLではTAKU INOUE、Snail's House、神椿から春猿火が初出演！

YUC'e、TeddyLoid、PSYQUIとお馴染みの面々も勢揃い、4月から3か月連続での開催で上半期を締めくくる豪華ラインナップをお見逃しなく！

EVENT INFO

2025.6.28(土) GOLD DISC

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/gold-disc-0628/

DOOR：\6,000-

FASTPASS TICKET：\5,500- (優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/gold-disc-0628

【イープラス】https://eplus.jp/gold-disc/

※イープラスでの券売は5月23日正午開始。

【Z HALL】

PSYQUI / Snail's House / TAKU INOUE / TeddyLoid / YUC'e / 春猿火

(A to Z)

【RING】

Generation Z / KOTONOHOUSE / Rewardz nerdz / TEMPLIME

(A to Z)

ARTIST INFO

TAKU INOUE

サウンドプロデューサ／コンポーザー／DJ。

得意とするダンスミュージックに、エッジかつキャッチーなサウンドメイク・メロディーメイクを取り入れた縦横無尽に切り込むサウンドは日本だけでなく、海外からの支持も高く、人気ゲームの楽曲をはじめ、DAOKO、Eve、ナナヲアカリ、STU48、月ノ美兎、HOWL BE QUIET などの人気アーティストのサウンドプロデュース、楽曲提供、リミックスも数多く手がけている。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LYFciXBcXIQ ]

「3時12分 / TAKU INOUE & 星街すいせい」MUSIC VIDEO

TeddyLoid

日本とアメリカを拠点に活動する音楽プロデューサー兼、DJアーティスト。

今まで数多くの大ヒットを手がけ、様々なジャンルと国境の架け橋となっている。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S_jBXqUzm8U ]

Giga & TeddyLoid - アクト feat. Daoko (Official Video)

春猿火

10代、20代の若者が抱える想い、エモーションを歌とラップに込める、バーチャルラップシンガー。花譜、Guiano、大沼パセリ、DUSTCELLら多種多様なバーチャルシンガー・アーティスト・クリエイターといった若き"異能”達 が集結し、YouTube ファーストを掲げ活動するクリエイティブレーベ ル・KAMITSUBAKI STUDIOより2019年11月15日にデビュー。「台風の子」「daydream」「迷人」はMV公開後YouTubeにて100万再生をキャリア最速で突破。2024年4月に開催された3rd ONE-MAN LIVE「シャーマニズムIII」のチケットはSOLD OUT。2025年2月にリリースされた1st Mini Album「RULE THE WORLD」のCD・配信セールスが共に過去最高を超えており、勢いは止まることがない。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=8Gq3aOjdQnM ]

春猿火 # 52「META」【オリジナルMV】

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