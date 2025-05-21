大阪天満橋大川沿い『天満橋リバーサドビアガーデン』でイタリアンBBQ。ローストビーフBBQやステーキピザ、イタリアンタパス食べ放題などが楽しめるビアガーデンを開催中！

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株式会社 オペレーションファクトリー


京阪天満橋駅直結の「天満橋リバーカフェ」が、今年も期間限定でビアガーデンをオープンいたします。


大川沿いの開放的なテラスエリアで、ローストビーフBBQや石窯ステーキピザなどの本格肉イタリアンとともに、厳選ワインやカクテルなどを楽しめる特別な空間をご提供します。



☑絶景のロケーション



大川のリバーサイドの圧倒的な開放感の中で、都会の喧騒を忘れお昼からBBQをお楽しみいただけます。


☑本格肉イタリアンが楽しめるBBQビアガーデン



ジューシーな牛塊肉をハーブやスパイスと共に窯焼きした自家製ローストビーフをBBQで。



500℃の石窯で焼きあげるたっぷりチーズと粗挽きステーキの肉ピザ。



ワインやビールと相性抜群の全12品の手作りイタリアンタパス食べ放題！


開催概要


・期間：2025年5月2日～2025年10月30日まで


・場所：天満橋リバーカフェ 大川テラスエリア


・開催時間：平日 15:00～23:00 / 土日祝 14:30～23:00



●ローストビーフ&石窯ステーキピザのWメインとタパス食べ放題のリバーサイドビアガーデンプラン


お一人様3900円（飲み放題付き）



【料理メニュー】


ローストビーフ&グリルチキンBBQ


たっぷりチーズと粗挽き牛ステーキの石窯ピザ


魚貝の具沢山アヒージョ



【全12品食べ放題メニュー】


イタリアンタパス食べ放題


・夏野菜のカポナータ


・アンチョビポテトサラダ


・キャロットラペ


・生ハム&モルタデッラソーセージハム


・トマトとバジルのブルスケッタ


・きのことガーリックのブルスケッタ


・燻製ウズラ　バルサミコ醤油漬け


・トルティーヤチップス　スパイシー肉味噌ディップ


・ボロネーゼマカロニグラタン


・夏野菜とキノコのフリッタータ


・イタリアンポテトフライ　ローズマリー風味


・イタリアンミートボールのトマトソース煮込み


※季節や仕入れ状況により一部変更になる場合がございます



【全50品飲み放題メニュー】


・アサヒスーパードライ


・スパークリングワイン


・赤白ワイン


・レモンサワー


・ハイボール


・キティ、オペレーター、キール


・ジントニック、ジンバック、スクリュードライバー、ブルドック


・カシスオレンジ・カシスグレープ・カシスソーダ


・梅酒


・ウーロン茶、ジンジャエール、コーラ、オレンジジュース、グレープフルーツジュース


など



［店舗概要］


店名：天満橋リバーカフェ


所在地：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ パナンテ京阪 天満橋内


営業時間：11:00～23:00


予約番号：06-6949-5055


予約サイト：https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=27014471


OfficialSite：https://www.opefac.com/restaurant/t_rivercafe/


Instagram：https://www.instagram.com/river.cafe_tenmabasi/



［会社概要］


社名：株式会社オペレーションファクトリー


大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F


東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F


代表者：代表取締役 笠島 明裕


設立：1998年7月


従業員数：正社員 345名 アルバイト 1,154名(2025年3月末時)


店舗数：45店舗 （2025年3月末時 大阪27店舗/東京15店舗/福岡3店舗)


事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス


URL　https://www.opefac.com/