大阪天満橋大川沿い『天満橋リバーサドビアガーデン』でイタリアンBBQ。ローストビーフBBQやステーキピザ、イタリアンタパス食べ放題などが楽しめるビアガーデンを開催中！
京阪天満橋駅直結の「天満橋リバーカフェ」が、今年も期間限定でビアガーデンをオープンいたします。
大川沿いの開放的なテラスエリアで、ローストビーフBBQや石窯ステーキピザなどの本格肉イタリアンとともに、厳選ワインやカクテルなどを楽しめる特別な空間をご提供します。
☑絶景のロケーション
大川のリバーサイドの圧倒的な開放感の中で、都会の喧騒を忘れお昼からBBQをお楽しみいただけます。
☑本格肉イタリアンが楽しめるBBQビアガーデン
ジューシーな牛塊肉をハーブやスパイスと共に窯焼きした自家製ローストビーフをBBQで。
500℃の石窯で焼きあげるたっぷりチーズと粗挽きステーキの肉ピザ。
ワインやビールと相性抜群の全12品の手作りイタリアンタパス食べ放題！
開催概要
・期間：2025年5月2日～2025年10月30日まで
・場所：天満橋リバーカフェ 大川テラスエリア
・開催時間：平日 15:00～23:00 / 土日祝 14:30～23:00
●ローストビーフ&石窯ステーキピザのWメインとタパス食べ放題のリバーサイドビアガーデンプラン
お一人様3900円（飲み放題付き）
【料理メニュー】
ローストビーフ&グリルチキンBBQ
たっぷりチーズと粗挽き牛ステーキの石窯ピザ
魚貝の具沢山アヒージョ
【全12品食べ放題メニュー】
イタリアンタパス食べ放題
・夏野菜のカポナータ
・アンチョビポテトサラダ
・キャロットラペ
・生ハム&モルタデッラソーセージハム
・トマトとバジルのブルスケッタ
・きのことガーリックのブルスケッタ
・燻製ウズラ バルサミコ醤油漬け
・トルティーヤチップス スパイシー肉味噌ディップ
・ボロネーゼマカロニグラタン
・夏野菜とキノコのフリッタータ
・イタリアンポテトフライ ローズマリー風味
・イタリアンミートボールのトマトソース煮込み
※季節や仕入れ状況により一部変更になる場合がございます
【全50品飲み放題メニュー】
・アサヒスーパードライ
・スパークリングワイン
・赤白ワイン
・レモンサワー
・ハイボール
・キティ、オペレーター、キール
・ジントニック、ジンバック、スクリュードライバー、ブルドック
・カシスオレンジ・カシスグレープ・カシスソーダ
・梅酒
・ウーロン茶、ジンジャエール、コーラ、オレンジジュース、グレープフルーツジュース
など
［店舗概要］
店名：天満橋リバーカフェ
所在地：〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１ パナンテ京阪 天満橋内
営業時間：11:00～23:00
予約番号：06-6949-5055
予約サイト：https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=27014471
OfficialSite：https://www.opefac.com/restaurant/t_rivercafe/
Instagram：https://www.instagram.com/river.cafe_tenmabasi/
［会社概要］
社名：株式会社オペレーションファクトリー
大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F
東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F
代表者：代表取締役 笠島 明裕
設立：1998年7月
従業員数：正社員 345名 アルバイト 1,154名(2025年3月末時)
店舗数：45店舗 （2025年3月末時 大阪27店舗/東京15店舗/福岡3店舗)
事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス
URL https://www.opefac.com/