【FRONTIER】過酷な運命を、アクションプレイで切り抜けろ！ PC向けMMORPG『ブレイドアンドソウルNEO』を快適にプレイできる推奨パソコンの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社(本社:神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長:山本 慶次郎)(以下、当社)は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下(エヌシージャパン)の超大作オンラインRPG『ブレイドアンドソウルNEO』の推奨パソコンの販売を2025年5月21日(水)より開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始する製品は、2014年の日本サービス開始以来、多くのプレイヤーを魅了してきた人気オンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」のリメイク版『ブレイドアンドソウルNEO』を快適にプレイできる推奨パソコンです。その魅力を余すことなく体験していただけるよう、インテル Core Ultra 7 プロセッサー搭載モデルと、AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー搭載モデルの2種類をご用意しました。

高いアクション性、美しいビジュアル、そして独自の武侠世界観を、快適なスペックでじっくりお楽しみください。

こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2025年5月21日(水)より販売を開始しています。

▼『ブレイドアンドソウルNEO』推奨パソコンはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejBnS/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejBnS/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_GHLシリーズ

■製品の特長

<『ブレイドアンドソウルNEO』推奨パソコン>

『ブレイドアンドソウルNEO』推奨パソコンは、エヌシージャパン独自の検証基準をクリアし、動作確認を受けたおすすめのゲーミングPCです。

現在、購入特典として先着50名様に、ゲーム内アイテムと交換できる「神石 1200個」をプレゼント中です。※特典は無くなり次第、配布終了。

<2種類のCPU搭載モデルをご用意>

●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F搭載

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F は、高負荷の作業やAI処理、最新のゲームプレイまで、幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮します。最大 20コア(8つのPコア + 12のEコア)/20スレッドを搭載し、ターボブースト時には最大5.3GHzで動作。マルチタスクや高負荷な作業も、快適かつスムーズに処理できます。

●AMD Ryzen 7 9800X3D搭載

AMD Ryzen 7 9800X3D は、Zen 5 アーキテクチャを採用した、8コア/16スレッド構成の高性能CPUです。8コアと32MBのL3キャッシュを備えたCCD(Core Complex Die)に加え、第2世代の3D V-Cache(64MB)を搭載。合計96MBの大容量L3キャッシュにより、安定したパフォーマンスを発揮し、前世代と比べてゲーム性能がさらに向上しています。

<高いデザイン性と効率的なエアフローを両立したフルタワー採用>

◎GHLシリーズ[幅 約230mm × 高さ 約500mm × 奥行 約465mm]

ケース前面と背面に光るファンを搭載し、側面にはRGB-LEDラインを施した、ライティングを楽しめるゲーミングPCです。

左側面には強化ガラスパネルを採用しており、内部パーツやLEDラインの光を美しく演出します。ライティングは専用ソフトウェアで、色やパターンを自由にカスタマイズ可能です。※ケースカラーは、白色・黒色の2色からお選びいただけます。

■ブレイドアンドソウルNEO とは

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 :神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 : 昭和26年12月14日

■資本金 : 10,000万円

■代表者 : 山本 慶次郎(代表取締役社長)

■事業内容 : 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 : 自社製パーソナル・コンピュータ(FRONTIERシリーズ)、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器