【日本最大級】創業・成長期スタートアップ/起業家の祭典！ROCKET PITCH NIGHT 2025 ULTIMATEは大盛況のうちに終了！10組の登壇者がAwardを受賞

世界16都市に展開し、イノベーションを加速させる様々なプログラムを提供するグローバル・エコシステム・アクティベーターであるVenture Cafe Tokyo(所在地:東京都港区、エグゼクティブ・ディレクター:小村 隆祐)は、2025年5月7日(水)に 史上最大規模のピッチイベント「ROCKET PITCH NIGHT 2025 ULTIMATE」 を開催しました。

虎ノ門ヒルズフォーラム5階エリア全体を貸し切り、約100組の起業家・スタートアップが登壇し、全体で1,000名超、現地700名以上が参加し、多くの挑戦者達と支援者達の交流が生まれました。

<ROCKET PITCH NIGHTとは?>

ROCKET PITCH NIGHTはこれまで総勢710組以上の起業家と8,700名以上のオーディエンスが参加してきたVenture Cafe Tokyoが企画する大型のピッチイベントです。

これまでの参加者はピッチをきっかけに、累計100億以上の資金調達、グローバルアクセラレーションプログラムへの採択、プロダクトの共同開発など様々な出会いとHAPPENに繋がっています。

■当日の開催風景

■受賞者

当日は、オーディエンスからの投票を通じて各カテゴリーにおけるPeople's Choice Award、スポンサー賞としてKPMG Awardを選出しました。

【カテゴリー別受賞者】

<People Choice Aword>

- ワーク・ライフスタイル / Work & Lifestyle:#6 株式会社レッドクリフ- ソーシャル・教育 / Social & Education:#21 Tsunagaru Inc- IT/ AI #1:#26 株式会社Smooth- IT/ AI #2:#42 SmartCheck- 環境・エネルギー・サステナビリティ / Environment, Energy & Sustainability:#54 Rebeild- テクノロジー・ロボティクス / Technology & Robotics:#66 Seaside Robotics- アート・デザイン・食文化 / Art, Design & Food Culture:#76 株式会社Artisans- 医療・ヘルスケア / Medical & Healthcare:#88 CancerFree Biotech Ltd.- U18 PITCH -THE FIRST LAUNCH -:株式会社BEAR ART TOKYO

<KPMG Award>

- Track1:#5 株式会社MITAS Medical- Track 2:#87 FerroptoCure Inc.

■イベント満足度

今回の総参加者数は1,000名超を記録し、特に現地においては700名以上の参加者が集い、大盛況となりました!

また参加者満足度においては、NPSは全体(参加者及び、登壇者)で70を記録し、参加者の皆様にとって満足度の高いイベントであるというフィードバックをいただくことができました。また、登壇者においては、NPSが約71というスコアを記録し、「多様な分野の繋がりができた」「客観的なコメントやフィードバックをもらえた」等、多くの登壇者の皆様にとって良き登壇機会になったとの評価をいただきました。

参加者属性については、22.8%のスタートアップ関係者の方や、18.2%の企業社員の方、13%の投資家の方にお越しいただき、今回も多くのイノベーションの輪を広げることができました。また学生や公務員等の参加者といった、多岐にわたるバックグラウンドを持つ方々に、ご参加いただきました。ご参加いただいた皆さまが、ピッチやネットワーキング等を通じて、イノベーションが前進するきっかけになったことを願います。

- NPSとは? -

NPSは、「Net Promoter Score」の略称です。NPSは、企業や組織が顧客の満足度やロイヤリティを測定するための指標です。

今回は参加者の方に0-10点の間でイベントの満足度について評価をおこなっていただきました。

満足度が高い方から、Promoters(9-10点)、Passives(7-8点)、Detractors(0-6点)の順にセグメントをおこなっております。

そして、回答者全体に占める推奨者の割合(%)から、批判者の割合(%)を引いて出てきた数値がNPSの値となります。

またNPSの目安としては、

・0以上は良い

・20 以上が好ましい

・50を超えると優秀

・80を超えるとトップレベルとされています。

参考:NPS(R)(ネット・プロモーター・スコア(R))

https://www.bain.com/ja/consulting-services/customer-strategy-marketing/about-nps/

Venture Cafe Tokyo Executive Director - 小村 隆祐 コメント

ROCKET PITCH NIGHT 2025 ULTIMATE、無事に閉幕しました。過去最多となる100組が登壇し、1,000名を超える方々にご参加いただいた熱気あふれる一夜となりました。

スローガンは「さぁ、仲間を集めよう」。

起業家は限られた資源の中で挑戦を始め、必要な資金や仲間、チームを外から集めながら前に進んでいきます。Rocket Pitch Nightは、そんな“仲間と出会う交差点”でありたいと考えています。今回はNPSでも70近い高評価をいただき、多くの共鳴が生まれたことを嬉しく思います。

今後も挑戦者のそばに立ち、エコシステムの進化に貢献してまいります。次回は9月、関西・立命館大学大阪いばらきキャンパスにて開催予定です。どうぞご期待ください。

最後に、関わってくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

■ Venture Cafe Tokyo について

Venture Cafe Tokyoは、” Connecting Innovators To Make Things Happen(イノベーター同士を結びつけて何かを起こす) ”をミッションに、起業家や投資家など多様なイノベーターが集まり、社会に対してイノベーションを生み出すコミュニティです。2010年に米・ボストンで設立されたCICの姉妹組織「Venture Cafe」のアジア初拠点として、2018年3月に日本での活動を開始。バブソン大学(米・ボストン)で教鞭を取る山川 恭弘准教授と、卒業生でもある代表理事小村 隆祐のリーダーシップのもと、国内最大のイノベーション促進/交流プログラムを東京・つくば・名古屋・岐阜・立命館大学大阪いばらきキャンパス・福岡、横浜において展開しています。

詳細はこちら:https://venturecafetokyo.org/