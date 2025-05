玉置浩二、万博記念公園で開催されたオーケストラ公演のアナログ化が決定！

日本コロムビア株式会社

昨年、玉置浩二が万博記念公園で開催した「billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2024 "Pastorale"」のツアーファイナル音源が、6月18日(日) に2枚組 (重量盤) のアナログレコードとしてリリースされることが決定した。多くのファンに待ち望まれていたオーケストラ公演のアナログ化が、今回ついに初めて実現。圧倒的な歌唱力とフルオーケストラによる感動のステージが、アナログならではの豊かな音質で蘇る、ファン必携の永久保存盤となるであろう。

収録された公演は、「愛と平和」をテーマに掲げた全国ツアーの特別公演として開催され、シリーズ史上最多となる1万人を超える観客を動員した。この公演のために、バルカン半島の民族共栄を願って設立されたバルカン室内管弦楽団が来日し、音楽監督・柳澤寿男の指揮のもと、大阪交響楽団との共演が実現。「田園」や「メロディー」などの代表曲に加え、新たにアレンジされた楽曲も披露され、オーケストラならではの壮大な響きが会場を包み込んだ。あいにくの雨にもかかわらず観客は総立ちとなって熱狂し、玉置もその盛り上がりにダブルアンコールで応え、特別な夜を締め括った。

また、1996年にリリースされたソロ5枚目のアルバムで、「田園」「メロディー」などの代表曲を収録した90年代を代表する名盤『CAFE JAPAN』のアナログ盤が、待望のアンコールプレスとして同日にリリースされることも決定した。今回は重量盤でのリリースとなる。





◆リリース情報「billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2024 "Pastorale" 万博記念公園」発売日:6月18日(水)LP(2枚組・重量盤・黒盤) 6,600円(税込) 品番:COJA-9546~7出演:玉置浩二、[指揮] 柳澤寿男、[管弦楽]バルカン室内管弦楽団×大阪交響楽団

収録内容

【Disc1】

Side A

1. ボードビリアン ~哀しみの道化師~

2. ホームレス

3. Beautiful World

Side B

1. あこがれ(Instrumental)

2. MR.LONELY~All I Do~サーチライト(メドレー)

3. Friend

4. SACRED LOVE



【Disc2】

Side A

1. 行かないで

2. メドレー(ワインレッドの心~じれったい~悲しみにさよなら)

3. JUNK LAND

Side B

1. 夏の終りのハーモニー

2. 田園

3. メロディー

4. 田園(ダブルアンコール)



「CAFE JAPAN」<完全生産限定>アナログ盤

発売日:6月18日(水)

4,950円(税込) 品番:MHJL-433



Side A

1. ファミリー

2. CAFE JAPAN

3. 田園

4. ヘイ! ヘイ!

5. STAR

Side B

1. SPECIAL

2. フラッグ

3. Honeybee

4. 愛を伝えて

5. あの時代に…

6. メロディー



◆玉置浩二ライブ情報

「billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2025 "ODE TO JOY"」



5月17日(土) 開場16:00 開演17:00

【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

管弦楽:ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 指揮:田中祐子

問:道新プレイガイド 0570-00-3871(10:00~19:00/火曜定休)



5月18日(日) 開場15:00 開演16:00

【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

管弦楽:ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 指揮:田中祐子

問:道新プレイガイド 0570-00-3871(10:00~19:00/火曜定休)



5月24日(土) 開場16:00 開演17:00

【香川】レクザムホール(香川県県民ホール)大ホール

管弦楽:瀬戸フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人

問:キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00~17:00/土日祝休)



5月26日(月) 開場17:00 開演18:00

【広島】広島文化学園HBGホール

管弦楽:広島交響楽団 指揮:円光寺雅彦

問:YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(12:00~17:00/土日祝休)



5月29日(木) 開場17:00 開演18:00

【長崎】ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

管弦楽:九州交響楽団 指揮:田中祐子

問:キョードー西日本 0570-09-2424(11:00~15:00/日祝休)



6月4日(水) 開場17:00 開演18:00

【静岡】アクトシティ浜松 大ホール

管弦楽:セントラル愛知交響楽団 指揮:大友直人

問:サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999(月~土/12:00~18:00)



6月10日(火) 開場17:00 開演18:00

【茨城】水戸市民会館 グロービスホール(大ホール)

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人

問:キョードー東京 0570-550-799(11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)



6月17日(火) 開場16:30 開演18:00

【東京】日本武道館

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人

問:キョードー東京 0570-550-799(11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)



6月18日(水) 開場16:30 開演18:00

【東京】日本武道館

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:大友直人

問:キョードー東京 0570-550-799(11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

<料金>

S席\15,000 A席\11,000(全席指定・税込)

※特典付き ※未就学児入場不可

柳澤寿男の柳が正しく表示できない場合は、下記の注釈を記載ください。

※柳澤寿男の「柳」は旧字体が正式表記です。





「玉置浩二 Concert Tour 2025 (タイトル未定)」

【東京】TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)

8月7日(木) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

────────────────────

【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール 8月11日(月・祝) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

────────────────────

【兵庫】神戸国際会館こくさいホール

8月14日(木) 開場17:00/開演18:00

8月15日(金) 開場17:00/開演18:00

問) キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (12:00~17:00/土日祝休)

────────────────────

【宮城】仙台サンプラザホール

8月20日(水) 開場17:00/開演18:00

8月21日(木) 開場17:00/開演18:00

問) EDWARD LIVE TEL:022-266-7555(平日11:00~15:00)

────────────────────

【新潟】新潟県民会館 大ホール 8月25日(月) 開場17:00/開演18:00

問) FOB新潟 TEL:025-229-5000 (11:00~17:00/土・日・祝日除く)

────────────────────

【岩手】トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館) 8月29日(金) 開場17:00/開演18:00

問) EDWARD LIVE TEL:022-266-7555(平日11:00~15:00)

────────────────────

【秋田】あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 8月30日(土) 開場16:30/開演17:30

問) EDWARD LIVE TEL:022-266-7555(平日11:00~15:00)

────────────────────

【北海道】旭川市民文化会館 大ホール 9月4日(木) 開場17:30/開演18:00

問) WESS MAIL:info@wess.co.jp

────────────────────

【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

9月6日 (土) 開場16:30/開演17:30

9月7日 (日) 開場14:00/開演15:00

問) WESS MAIL:info@wess.co.jp

────────────────────

【大阪】フェニーチェ堺 大ホール

9月12日(金) 開場17:00/開演18:00

9月13日(土) 開場14:00/開演15:00

問) キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (12:00~17:00/土日祝休)

────────────────────

【静岡】アクトシティ浜松 大ホール 9月16日(火) 開場17:00/開演18:00

問) サンデーフォークプロモーション静岡 TEL:054-284-9999 (月~土 12:00~18:00)

────────────────────

【三重】四日市市文化会館 第1ホール 9月17日(水) 開場17:00/開演18:00

問) サンデーフォークプロモーション TEL:052-320-9100(12:00~18:00)

────────────────────

【石川】金沢歌劇座 9月22日(月) 開場17:00/開演18:00

問) FOB金沢 TEL:076-232-2424 (11:00~17:00/土・日・祝日除く)

────────────────────

【大阪】フェスティバルホール

9月24日(水) 開場17:00/開演18:00

9月25日(木) 開場17:00/開演18:00

問) キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (12:00~17:00/土日祝休)

────────────────────

【鳥取】米子コンベンションセンター BiG SHiP 9月30日(火) 開場17:00/開演18:00

問) YUMEBANCHI(岡山) TEL:086-231-3531 (平日12:00~17:00)

────────────────────

【広島】広島文化学園HBGホール

10月2日(木) 開場17:00/開演18:00

10月3日(金) 開場17:00/開演18:00

問) YUMEBANCHI(広島) TEL:082-249-3571 (平日12:00~17:00)

────────────────────

【熊本】熊本城ホール 10月6日(月) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー西日本 TEL:0570-09-2424(11:00~15:00/日祝休)

────────────────────

【茨城】水戸市民会館 グロービスホール 10月10日(金) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

────────────────────

【京都】ロームシアター京都

10月16日(木) 開場17:00/開演18:00

10月17日(金) 開場17:00/開演18:00

問) キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (12:00~17:00/土日祝休)

────────────────────

【滋賀】滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール 10月19日(日) 開場16:30/開演17:30

問) キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (12:00~17:00/土日祝休)

────────────────────

【栃木】宇都宮市文化会館 10月22日(水) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

────────────────────

【東京】東京国際フォーラム ホールA

10月27日(月) 開場17:00/開演18:00

10月28日(火) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)

────────────────────

【福岡】福岡サンパレス

11月5日(水) 開場17:00/開演18:00

11月6日(木) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー西日本 TEL:0570-09-2424(11:00~15:00/日祝休)

────────────────────

【東京】東京ガーデンシアター

11月11日(火) 開場17:00/開演18:00

11月12日(水) 開場17:00/開演18:00

問) キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00-18:00/土日祝10:00-18:00)



【プロフィール】

玉置浩二1958年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。1982年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など80年代の音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。 2012年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014年、7年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015年・2016年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボードクラシックス公演を実施。2016年6月、バルカン特別編成交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017年、ソロデビュー30周年そして安全地帯デビュー35周年というダブルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全地帯35周年記念ライブでは2日間で2万5000人の動員を記録した。2018年・2019年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019年11月安全地帯として約30年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3万8000人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020年12月、6年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第71回NHK紅白歌合戦に24年ぶりの出場を果たし、オーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。2021年、1月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ (オーチェペリ)”』」(4都市6公演)、続いて6月より開催の “КАПЕЛЬ (カペーリ)” (7都市8公演) 公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年9月からはバンド編成による「玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団~Chocolate cosmos」を全国24都市/27会場にて敢行。2022年にはソロデビュー35周年そして安全地帯デビュー40周年を迎えた。