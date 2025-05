Youtube登録者55万人超!『ブリアナ・ギガンテ』× muneのTシャツ＆アクリルスタンドが5月26日23時59分まで期間限定受注で新発売！

有限会社ぬまくら

シルクスクリーン印刷技術を駆使し、プリントだけに留まらない”ものづくり”を仕掛けるD2Cメーカーichinosai(有限会社ぬまくら)は、30代~40代やZ世代にファンの多い『ブリアナ・ギガンテ』とのコラボアイテムを新発売。ブリアナ・ギガンテ自身もファンのアーティストmuneによるイラストをあしらったデザインが特長のTシャツ&アクリルスタンドで、5月26日23時59分までの期間限定で受注販売。

ブリアナ・ギガンテさんはアメリカ・ニュージャージー在住を自称するショーガール。コロナ禍でショ ーの仕事が激減してしまったピンチをきっかけに、2020年3月からYouTubeを始めました。すると、キレのあるダンス、魅力的な“小粒ちゃんメイク”や一度見たら忘れられないファッションセンス、おっとりとした言葉遣い、妖艶で上品な物腰、時折格言の飛び出す人生相談の回答コンテンツなどに魅了されるファンが続出。Youtubeチャンネル登録者は55万人を超えるまでになりました。(2025年5月現在)

今回のTシャツ&アクリルスタンドには、ブリアナさんからこんなコメントが寄せられています。

久方ぶりにアーティストのmuneさんとコラボレーションすることが叶いました。

わたくしの魅力を余すことなく表現して下さっております。

今回は、Tシャツと少し大きめなアクリルスタンドもご用意頂きました。

レイヤーになっているので奥行きも楽しんで下さいね。



絶対に買った方が良いと思います。はい。

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / Bling Bling ME!コミックポストカード付きmune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / In a Pond of love…(ハート)コミックポストカード付きmune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / Fixing Makeup ♪コミックポストカード付きmune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) 3点セットmune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / Bling Bling ME!mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / In a Pond of love…(ハート)mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / Fixing Makeup ♪

●販売概要

【商品名】

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful”

【販売場所】

特設サイト『ブリアナ・ギガンテショップ』

https://brianagigante.shop

【販売期間】

2025年5月19日19:00~2025年5月26日23:59

※こちらは完全受注販売です。

7月上旬~中旬より順次発送となりますのでご注意ください。

【販売価格】

《T-shirt》

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / Bling Bling ME!コミックポストカード付き

税込 8,800円 ※日本国内での販売価格

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / In a Pond of love…(ハート)コミックポストカード付き

税込 8,800円 ※日本国内での販売価格

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” T-shirt / Fixing Makeup ♪コミックポストカード付き

税込 8,800円 ※日本国内での販売価格

《アクリルスタンド》

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) 3点セット

税込 7,700円 ※日本国内での販売価格

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / Bling Bling ME!

税込 2,750円 ※日本国内での販売価格

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / In a Pond of love…(ハート)

税込 2,750円 ※日本国内での販売価格

mune x Briana Gigante “We Are Beautiful” レイヤードアクリルスタンド(いささか大きめ) / Fixing Makeup ♪

税込 2,750円 ※日本国内での販売価格

【送料】

税込 990円 ※日本国内での販売価格

ichinosaiの職人の手刷りシルクスクリーン印刷を体験するブリアナさんの

Youtubeリンクはこちら▼▼

『[初体験]グッズ刷って来た[シルクスクリーン]』

https://www.youtube.com/watch?v=cDF6_tHEuuQ

有限会社ぬまくら「ichinosai」公式サイト

https://ichinosai.com/

有限会社ぬまくらは、「ichinosai」ブランドを通じて、IPグッズの、企画・製造・販売支援を一貫して担当するCreative & Craft Companyです。

私たちの大切にしている価値観は「一志一彩」。

クリエイターの個性を捉え、社会の不満を捉え、心が動く製品をつくり、個性と社会を橋渡すことです。

個性こそが物事を前へ動かす原動力であり、世の中を変革し得る大きな可能性であると考えています。「ichinosai」は一人一人の個性から、ワクワクする未来を想像し、心が動く表現を創造して、社会に新たな価値観を示していきます。

会社概要

【設立】1972年3月

【資本金】3,000,000円

【代表】沼倉克彦

【事業内容】

シルクスクリーン印刷 / アパレル製品企画、デザイン、製造、個別配送 / ECサイト構築・運用 / ブランディング

【所在地】

●秋田本社工場

〒012-0813 秋田県湯沢市前森4丁目2-12

●東京事務所

〒153-0063 東京都目黒区目黒1-3-23 SWiTCH 204

