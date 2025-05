スティッチと夏を満喫！総勢26ショップから限定デザインアイテム登場！ルミネエスト新宿「GOOD MOOD ~STITCH COLLECTION~」を開催

株式会社ルミネ

期間:6月1日(日)~7月9日(水) 場所:ルミネエスト新宿

株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸)が運営するルミネエスト新宿は、6月1日(日)~7月9日(水)の期間、暑い夏に癒しをお届けするキャンペーン「GOOD MOOD ~STITCH COLLECTION~」を開催します。

期間中、この夏実写版の公開で注目の高まるディズニー映画『リロ&スティッチ』より、「スティッチ」のオリジナルキービジュアルがルミネエスト新宿限定で登場します。

各ショップにて、「GOOD MOOD」なスティッチのデザインをあしらった限定スペシャルアイテムを販売するほか、2つのディズニーPOP-UP SHOPを展開。また、ルミネエスト新宿のディズニーキャンペーンでは初となるカフェ「スティッチ」OH MY CAFEもオープンいたします。スペシャルアイテムをお買い上げのお客さまには、先着で限定ノベルティもプレゼント。さらに、ルミネエスト新宿館内のBGMがディズニーの音楽に!館内を「GOOD MOOD」に演出いたします。

今年の夏はルミネエスト新宿で、スティッチのスペシャルアイテムやメニューと一緒に、暑さを吹き飛ばすような癒しの時間をお過ごしください。

開催概要

〔期間〕 2025年6月1日(日)~7月9日(水)

〔場所〕 ルミネエスト新宿(東京都新宿区新宿3丁目38番1号)

〔内容〕

1.館内24ショップ・POP-UP2ショップにてスティッチやミッキー&フレンズデザインの「ディズニースペシャルアイテム」を限定・先行販売

2.ルミネエスト新宿のディズニーキャンペーン史上初となるカフェ「スティッチ」OH MY CAFE がオープン

3.キャンペーン限定!先着ノベルティプレゼント

4.ルミネエスト新宿限定展開!スティッチオリジナルキービジュアルの館内装飾

5.ルミネエスト新宿公式インスタグラム (@lumine_est)にてキャンペーンがもっと楽しくなる情報をお届け

6.ルミネエスト新宿館内BGMが『ディズニーサマー・ソングス』に

〔特設WEBサイト〕

キャンペーン詳細やスティッチデザインのスペシャルアイテム・ノベルティの詳細などはコチラからチェック!

https://www.lumine.ne.jp/est/2025_disney/

〔関連リンク〕

ルミネエスト新宿公式HP :https://www.lumine.ne.jp/est/

ルミネエスト新宿公式X(旧ツイッター):https://x.com/lumine_est

ルミネエスト新宿公式インスタグラム:https://www.instagram.com/lumine_est/

アイルミネ特設ページ :https://lumine.news/1MV5Y

POINT1:館内24ショップ・POP-UP2ショップにてスティッチやミッキー&フレンズデザインのスペシャルアイテムを限定・先行販売

ルミネエスト新宿館内の各ショップ・POP-UPショップにて、本キャンペーン限定のスティッチデザインの「ディズニースペシャルアイテム」を展開いたします。一部ショップの商品はルミネのネット通販「アイルミネ」でも販売いたします。

普段使いしやすいTシャツや、夏らしい爽やかなカラーリングの小物類など、スティッチファン必見の遊び心あふれるアイテムが多数登場します。

スペシャルアイテム(一部)

※画像はイメージです。※商品の価格は変更することがございます。※販売期間がショップによって異なるため、詳細はショップにお問い合わせください。※売り切れや販売終了の際はご容赦ください。

スティッチ・ミッキー&フレンズデザイングッズ取扱いショップ(計26ショップ)

■館内ショップ(フロア順・五十音順)

B1:アクレント、アングリッド、エヴリス、ジェイダ、スパイラルガール、フリーズマート、マウジー、ムルーア

1F:パパブブレ、ローズバッド

2F:シアラ、ジュエティ、メリージェニー

3F:アコモデ、イートミー、靴下屋、ダブルネーム、ニコルクラブ、ミルクフェド

4F:サマンサタバサプチチョイス、リリアンカラット

6F:ゾフ、マンハッタンポーテージ、リー

■POP-UP SHOP

1.6月1日(日)~6月30日(月)

【ショップ名】Disney STITCH COLLECTION POP UP STORE | PONEYCOMB

Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB

【区 画】 2F コネスト

2. 6月4日(水)~6月10日(火)

【ショップ名】 Areeam

【区 画】 3F南EV前

POINT2:ルミネエスト新宿に「スティッチ」がテーマのスペシャルなカフェが期間限定オープン!

「スティッチ」 OH MY CAFE

夏を楽しむスティッチがテーマのスペシャルなカフェ「スティッチ」OH MY CAFEで、とっておきの時間を過ごしませんか?

OH MY CAFEでしか買えない限定グッズも♪



開催期間:6月20日(金)~7月27日(日)

開催店舗:B1 BOX cafe&space

※詳細は6月6日(金)12:00に下記サイトにて公開予定です。

※その他のメニューの詳細や価格はサイトよりご確認ください。

https://626.ohmycafe.jp/

※予約開始は6月6日(金)18:00を予定しております。

メニュー名:<リロ>クランベリー&アップルジュース/説明:リロをイメージしたクランベリー&アップルジュース。メニュー名:<スティッチ>ブルーレモネード/説明:スティッチをイメージしたレモネード。メニュー名:<スクランプ>メロンミルク/説明:スクランプをイメージしたメロン風味のミルク。

POINT3:キャンペーン限定!ノベルティをプレゼント

期間中対象ショップにて、スティッチやミッキー&フレンズデザインのスペシャルアイテムをお買い上げいただいたお客さまにお買い上げ金額に応じて、2つのオリジナルキービジュアルデザイン限定ノベルティを先着でプレゼントいたします。

限定ノベルティ➊キャンペーンオリジナルステッカー(全2種)

限定ノベルティ➋キャンペーンオリジナルビニールショッパー

対象ショップ:スティッチ・ミッキー&フレンズデザイングッズ取扱いショップ(計26ショップ)

※B1 BOX cafe&spaceの「スティッチ」OH MY CAFEでのご飲食・ご購入、また「Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB」の商品のみご購入の場合はノベルティ対象外です。

配布条件:1会計(1レシート)につき、対象アイテムを含む

1,000円(税込)以上のお買い上げで➊ステッカー、

5,000円(税込)以上のお買い上げで➋ビニールショッパーを、ショップ店頭にて1点ずつプレゼント。

※➊ステッカーの絵柄はお選びいただけません。

※ノベルティは無くなり次第終了です。 ※レシート合算不可。

POINT4:ルミネエスト新宿限定展開!スティッチオリジナルキービジュアルの館内装飾

ルミネエスト新宿のために描き起こされたスティッチのオリジナルキービジュアル装飾が、6月1日(日)~7月9日(水)の期間限定で登場します。B1北側ショーウィンドウや2Fコネストでは、特大フォトスポット展開のほか、スペシャルアイテムを展示!「GOOD MOOD」で満たされた世界観をお楽しみください。

※画像はイメージです。※展開内容・キャンペーン内容に変更が生じる場合がございます。

POINT5:ルミネエスト新宿公式インスタグラム (@lumine_est)にてキャンペーンがもっと楽しくなる情報をお届け

ルミネエスト新宿公式インスタグラム (@lumine_est)にて

館内装飾やスペシャルアイテムを取り入れたコーディネート紹介を順次リール投稿いたします。

キャンペーン期間中の投稿をぜひチェックしてみてください!

POINT6:ルミネエスト新宿館内BGMが『ディズニーサマー・ソングス』に

ルミネエスト新宿館内BGMがディズニーの音楽に!

『ディズニーサマー・ソングス』が ルミネエスト新宿館内の「GOOD MOOD」をかきたてる!

ルミネエスト新宿館内で流れているBGM他、お買い物や旅がもっと楽しくなるおすすめの音楽は特設サイトでチェック!

https://www.universal-music.co.jp/disneymusic/disneysummersongs/

お気に入りの曲を見つけてみてくださいね♪

