【東京グレートベアーズ】アレックス・フェレイラ選手 選手契約継続のお知らせ

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、アレックス・フェレイラ選手と2025-26シーズン選手契約(継続)が決まりましたので、お知らせいたします。

■アレックス・フェレイラ(Alex Ferreira)選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】1991年11月13日(33歳)

【 出 身 】ポルトガル

【身長/体重】202cm/87kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】

2008-2009 CDRJ アンリード(ポルトガル)

2010-2011 エスモリッツ GC U21(ポルトガル)

2011-2012 SCエスピーニョ(ポルトガル)

2012-2013 BCC-NEP カステッラーナ グロッテ(イタリア)

2013-2014 ディアテック トレンティーノ(イタリア)

2014-2016 ジラートバンクアンカラ(トルコ)

2016-2017 カルツェドニア ヴェローナ(イタリア)

2017-2018 ウイジョンブKB保険スターズ(韓国)

2018-2020 アルロン ヴァートゥ CMC ザヴィエルチェ(ポーランド)

2020-2022 ソウル・ウリィカード・ウリィWON(韓国)

2022-2023 フェネルバフチェ HDI 保険(トルコ)

2023-2024 ボグダンカ LUK ルブリン(ポーランド)

2024- 東京グレートベアーズ

【代表歴】

2019- ポルトガル代表

【背番号】6

■アレックス・フェレイラ 選手コメント

グレベアファンのみなさまへ

昨シーズンのみなさんの存在は本当に特別なものでした。スタンドから私たちと共に戦ってくれる姿に、何度も驚かされ、力をもらいました!

情熱、エネルギー、そして変わらぬ応援を本当にありがとうございました。

またみなさんにお会いできる日を心から楽しみにしています!

Dear Great Bears Fans,

You’ve been an incredible part of last season. What an amazing surprise it was to see you all standing and fighting alongside us!

Thank you so much for your passion, energy, and unwavering belief.

I can’t wait to see you all again soon!

■クラブ運営会社

社名:株式会社グレートベアーズ

所在地:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者:代表取締役 久保田健司

設立:2022年5月

業種名:プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ:https://tokyo-greatbears.com/