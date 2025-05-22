大阪府「令和７年度外国人材受入加速化支援事業」を受託～株式会社JTBとの共同企業体にて、府内企業の外国人材受入を支援～

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業及び教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社⾧ 増田智夫、以下「当社」）は、このたび当社と株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員 山北栄二郎、以下「JTB」）の共同企業体にて、大阪府より「令和７年度外国人材受入加速化支援事業」（以下「本事業」）を受託いたしました。

（事業の概要について）

本事業では、大阪の成長を支える外国人材の府内企業への受入促進を図るため、外国人材の採用を検討する府内企業と外国人留学生等とのマッチング機会を提供します。オンラインマッチングシステムを活用した合同企業説明会や、外国人材の採用に役立つセミナーを開催するほか、既に外国人材を採用している企業や採用を検討する企業間の情報交換、ネットワークづくり等を行う交流会などを開催予定です。

当社はJTBとの共同企業体にて本事業の最優秀提案事業者として選定され、運営事務局を担当いたします。本事業の業務を通じて、大阪府の外国人留学生等の就職支援、並びに府内企業の外国人材受入促進に貢献してまいります。

（関連リンク）

大阪府ホームページ 報道発表

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o110010/prs_51028.html

大阪府 令和７年度外国人材受入加速化支援事業（MEET IN OSAKA）ホームページ

https://osaka-globaltalent.com/

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

代表者: 代表取締役社⾧ 増田智夫

設 立: 2009 年10 月 （創業:1982 年10 月）

所在地: 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

資本金: １億円

事業内容:

人財ソリューション事業（新卒・若年者採用支援、人材紹介・ダイレクトリクルーティング、採用業務アウトソーシング等）

教育機関支援事業（学生・生徒の募集支援、学校運営に係る各種サポート等）

内容についてのお問い合わせ先

株式会社アクセスネクステージ（外国人進路支援部門担当）

担当：長谷川

Tel：03-5774-2330（代）Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/