子会社の経営体制に関するお知らせ
当社は、下記子会社の経営体制を以下の通りといたします。新体制への移行は、各社定時株主総会開催日となります。
●株式会社インプレス
取締役会長 小川 亨
代表取締役社長 高橋 隆志
取締役副社長 中村 照明
取締役 清水 栄二
取締役 原 浩史
取締役 塚本 由紀
監査役 井上 里奈（新任）
●株式会社リットーミュージック
代表取締役社長 松本 大輔
取締役 篠崎 賢太郎
取締役 本間 彰
取締役 佐藤 輝
監査役 土田 米一
●株式会社エムディエヌコーポレーション
代表取締役社長 諸田 泰明
取締役 古森 優
取締役 佐藤 輝
監査役 土田 米一
※現取締役の山口康夫氏は退任いたします。
●株式会社ICE
代表取締役社長 浜崎 克司
取締役 篠崎 賢太郎（新任）
取締役 伯田 敦（新任）
取締役 塚本 由紀
監査役 井上 里奈（新任）
※現取締役会長の松本大輔氏は退任いたします。
※現監査役の佐々木敬氏は退任いたします。
●株式会社近代科学社
代表取締役社長 大塚 浩昭
取締役 石井 沙知（新任）
取締役 佐々木 一幸
監査役 土田 米一
※現取締役の井上里奈氏は退任いたします。
●株式会社シフカ
代表取締役社長 長田 智行
取締役 有田 健二
監査役 齋藤 純一
※現取締役の高橋隆志氏は退任いたします。
●株式会社IPGネットワーク
代表取締役社長 塚本 由紀（新任）
取締役 小川 亨（新任）
取締役 伯田 敦
取締役 佐々木 一幸
監査役 齋藤 純一
※現取締役の倉田真也氏は2025年6月30日に退任いたします。
以上
【本件に関するお問合せ先】
株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室 広報担当
Tel: 03-6837-5000（代） / E-mail: release@impressholdings.com
URL：https://www.impressholdings.com/
※弊社はテレワーク推奨中のため電話でのお問い合わせを停止しております。メールまたはWeb サイトからお問い合わせください。
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6635-7fcc5331b389afedf904680368e3aaf8.pdf