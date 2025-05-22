子会社の経営体制に関するお知らせ

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株式会社インプレスホールディングス

当社は、下記子会社の経営体制を以下の通りといたします。新体制への移行は、各社定時株主総会開催日となります。



●株式会社インプレス


取締役会長　　　小川　亨


代表取締役社長　高橋　隆志


取締役副社長　　中村　照明


取締役　　　　　清水　栄二


取締役　　　　　原　 浩史　


取締役　　　　　塚本　由紀


監査役　　　　　井上　里奈（新任）



●株式会社リットーミュージック


代表取締役社長　松本　大輔


取締役　　　　　篠崎　賢太郎


取締役　　　　　本間　彰


取締役　　　　　佐藤　輝


監査役　　　　　土田　米一



●株式会社エムディエヌコーポレーション


代表取締役社長　諸田　泰明


取締役　　　　　古森　優


取締役　　　　　佐藤　輝


監査役　　　　　土田　米一


※現取締役の山口康夫氏は退任いたします。



●株式会社ICE


代表取締役社長　浜崎　克司


取締役　　　　　篠崎　賢太郎（新任）


取締役　　　　　伯田　　 敦（新任）


取締役　　　　　塚本　由紀


監査役　　　　　井上　里奈（新任）


※現取締役会長の松本大輔氏は退任いたします。


※現監査役の佐々木敬氏は退任いたします。



●株式会社近代科学社


代表取締役社長　大塚　浩昭


取締役　　　　　石井　沙知（新任）


取締役　　　　　佐々木　一幸


監査役　　　　　土田　米一


※現取締役の井上里奈氏は退任いたします。



●株式会社シフカ


代表取締役社長　長田　智行


取締役　　　　　有田　健二


監査役　　　　　齋藤　純一


※現取締役の高橋隆志氏は退任いたします。



●株式会社IPGネットワーク


代表取締役社長　塚本　由紀（新任）


取締役　　　　　小川　　亨（新任）


取締役　　　　　伯田　　敦


取締役　　　　　佐々木　一幸


監査役　　　　　齋藤　純一


※現取締役の倉田真也氏は2025年6月30日に退任いたします。



以上


【本件に関するお問合せ先】


株式会社インプレスホールディングス コーポレートコミュニケーション室　広報担当


Tel: 03-6837-5000（代） / E-mail: release@impressholdings.com


URL：https://www.impressholdings.com/


※弊社はテレワーク推奨中のため電話でのお問い合わせを停止しております。メールまたはWeb サイトからお問い合わせください。


https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6635-7fcc5331b389afedf904680368e3aaf8.pdf