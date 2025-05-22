【全国192人調査】消費者がインフルエンサーに求める「信頼・共感・購買影響」とは？
hotice株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：趙 無極、以下 hotice）は、全国の日本人192名を対象に「インフルエンサーに対する印象と購買行動への影響」に関するインターネット調査を実施しました。
本調査では、ユーザーがインフルエンサーに抱く信頼性・共感度・購買影響力を定量的に可視化しています。調査は合同会社 RASA JAPAN（代表：喜多 克）の協力のもと実施しました。
詳細な分析データはhotice公式ブログにて公開中です。
調査記事はこちら(https://hoticeglobal.com/blog/trends/survey-influencer-image-japan/)
■ 調査背景と目的
SNSの浸透により、インフルエンサーは「情報発信者」から「購買を促す信頼メディア」へと進化しています。hoticeではこの変化を定量データで捉え、企業のSNSマーケティング戦略に資することを目的に本調査を行いました。
■ 調査概要
調査主体：hotice株式会社
調査協力：合同会社RASA JAPAN
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年4月28日
調査対象：全国の日本人10代～50代以上
有効回答数：192名
■ 主な調査結果
全国の日本人10代～50代以上、192名のうち70.8％が「インフルエンサーの投稿が購入のきっかけになった」と回答。
フォロー理由（複数回答）
参考になる情報：65.1％
世界観／投稿の雰囲気：57.4％
共感できる：51.5％
人気ジャンルトップ３
グルメ・料理（42.2％）
ファッション（35.4％）
美容・コスメ（34.4％）
PR投稿へのスタンス：「内容による」が最多（80件）
75％がステルスマーケティングや誇張表現に違和感
■ 詳細分析
【フォロー理由】 実用情報と共感・世界観の両立がフォローの動機。日本人は情報だけでなく、感情的なつながりも重視。
【人気ジャンル】 Z世代ではエンタメ・マンガ、ミドル層では実用性重視（料理・美容・ファッション）と世代間での違いも顕著。
【購買影響力】 投稿の画像・動画が魅力的（78件）、投稿内容の詳しさ（70件）、使用感のリアルさ（66件）が購買意欲を後押し。
【PR表記・ステマ意識】 PR表記は内容次第で信頼される傾向。63%がステマや誇張表現に対して違和感を抱く結果に。
【投稿後の行動】 1位:Google検索（114件）、2位：ECサイト検索（105件）、3位：SNS検索（80件）、4位：レビュー動画検索（88件）、5位：店舗で確認（58件）。即購入は7.8%（15件）。
■ 今後のマーケティングへの示唆
日本市場では「信頼」「共感」「世界観」がSNSマーケティング成功の鍵です。hoticeではインフルエンサーの選定から投稿設計、分析まで一貫して支援しています。
無料相談はこちら(https://hotice.jp/contact)
■ 会社概要
【hotice株式会社】
所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目24-4 荒井ビル3階
代表取締役：趙 無極（Mukyoku Cho）
設立：2021年9月1日
事業内容：広告宣伝・販売促進・SNS運用・動画企画・タレントマネジメント・コンサルティング
公式サイト（日本語）：https://hotice.jp/about(https://hotice.jp/about)
公式サイト（英語）：https://hoticeglobal.com/(https://hoticeglobal.com/)
日本のインフルエンサーマーケティングについて（英語）：https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/(https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/)
【RASA JAPAN Inc.】
所在地：〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201
代表取締役：喜多 克（Masaru Kita）
設立：2019年2月21日
事業内容：マーケティングオペレーション（MOps）の構築支援・マーケティングBPO・デジタルマーケティング支援
公式サイト：https://rasa-jp.co.jp/(https://rasa-jp.co.jp/)
■ お問い合わせ
【hotice株式会社】
メール：contact@hotice.jp
お問い合わせフォーム（日本語）：https://hotice.jp/contact(https://hotice.jp/contact)
お問い合わせフォーム（英語）：https://hoticeglobal.com/contact/(https://hoticeglobal.com/contact/)
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