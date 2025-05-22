¥·ー¥é¥½ー¥éー¡¢¥Ù¥ë¥¯¿ù¸Í²¼¹âÌîÅ¹¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡×) ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥½ー¥éー (ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: Ê¥ÏÆ·ò»Ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥·ー¥é¥½ー¥éー¡×) ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶Åç°ìÀ¿¡Ë¤Î¿ù¸Í²¼¹âÌîÅ¹¸þ¤±¤Ë¡¢½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÅÅÎÏÍøÍÑ¸úÎ¨¤ÎºÇÅ¬²½¤È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¿ù¸ÍÄ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥¯¿ù¸Í²¼¹âÌîÅ¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¡ÊÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ÜÀßÆâ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÇÄê²Á³Ê¤Ç¼ûÍ×²È¤Ë¶¡µë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½é´üÅê»ñ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄêÄ´Ã£¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Å¹ÊÞÃ±°Ì¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¼«µë¤ÎÂ¥¿Ê¤È³°Éô¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹ØÆþ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯´ÖÍ½ÁÛÈ¯ÅÅÎÌ¤ÏÌó540,541kWh¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÈÌ²ÈÄíÌó137À¤ÂÓÊ¬¤ÎÇ¯´ÖÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨1)
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ò°ÂÄêÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ë°ìÈÌ²ÈÄí¡Ê4¿ÍÀ¤ÂÓ¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤ÏÌó3,950kWh¡Ê´Ä¶¾Ê¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤è¤ê¡Ë
- Ç¼ÉÊÀè¡§¥Ù¥ë¥¯¿ù¸Í²¼¹âÌîÅ¹
- ½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¿ù¸ÍÄ®²¼¹âÌî£²£³£¹£³－£±
- È¯ÅÅÍÆÎÌ¡§481.44kW
- ¶¡µë³«»ÏÆü¡§2025Ç¯05·îËöÍ½Äê
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥·ー¥é¥½ー¥éー¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅ°Äì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤ò´ð¼´¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»ÔµÓÀÞ£±£¶£´£¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶Åç°ìÀ¿
ÁÏ¶È¡§1959Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§39²¯1265Ëü±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.belc.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥½ー¥éー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ18ÈÖ14¹æ ¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢´Ý¤ÎÆâ 2³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¥ÏÆ·ò»Ì
ÁÏ¶È¡§2013Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡§64,045,000±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://syla-solar.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º ²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø£±-£±-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§¿ùËÜ ¹¨Ç·
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×¼¹¹ÔÌò°÷COO¡§ÅòÆ£ Á±¹Ô
ÁÏ¶È¡§2010Ç¯£¹·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§100,000,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ñ»º±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÍø²ó¤ê¤¯¤ó¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ã¥×¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢Íø²ó¤ê¤¯¤óAI¤Î³«È¯
HP¡§https://syla-tech.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
Ã´Åö¡§IR¡¦PR¥°¥ëー¥×¡¡·¦