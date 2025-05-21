“お部屋でもう一杯”熱海温泉の宿がこだわり晩酌プラン販売開始　地酒と絶景を堪能｜～2025年9月30日まで

株式会社リロバケーションズスタッフ厳選の地酒＆おつまみ

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海風雅（所在地：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8）」は、皆様にお部屋で気軽に晩酌を愉しんでいただけるよう、お得な価格での露天風呂付客室への宿泊や静岡の地酒などを堪能いただける3大特典付きプランを2025年9月30日まで販売いたします。

熱海風雅 公式サイト：https://www.atami-fuga.com/(https://www.atami-fuga.com/)

3大特典付きプラン：https://x.gd/jHRxl(https://x.gd/jHRxl)

熱海風雅は、伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館です。館内では岩盤浴（女性専用）やライブラリー、屋上テラスなどのコンテンツもお愉しみいただけます。

当プランは早割プランと同額で露天風呂付客室にご宿泊いただけることに加え、特典として、熱海風雅のスタッフがセレクトした地元・静岡県産の地酒2種とおつまみ、さらには姉妹館の温泉の素も貰えるお得な内容となっています。

＜背景＞

熱海風雅の周辺にはコンビニ等買い出しができるような環境がなく、ウェルカムサービスや夕食でお酒やお食事を楽しんだ後の「お部屋に戻ってもう一杯…」をお客様へ提供したい、という想いから当プランを企画しました。

当館一番人気の露天風呂付き客室で”ちょっぴり贅沢な晩酌”を存分に楽しんでいただけるよう、おつまみと地酒は、スタッフが実際に試飲・試食をして相性の良いものをセレクトしています。

お酒好きな方は晩酌のお供として、またそうでない方はお土産としてご家族やご友人にお持ち帰りいただけますので、ぜひこの機会にご利用ください。

スタッフ厳選の地酒＆おつまみ客室露天風呂屋上テラス3大特典付きプランオーシャンビュー客室

プラン名：【露天風呂付客室限定】早割同額！絶景客室で静岡を堪能／地酒など3大特典付＜スタンダードコース★雅＞

宿泊期間： ～2025年9月30日

特典：１.地酒2種（1部屋につき各1本ずつ）２.おつまみ ３.姉妹館の温泉のもと

価格： 20,900円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細：https://x.gd/jHRxl(https://x.gd/jHRxl)

熱海風雅眺望自慢のお部屋から和室まで多彩な＜客室＞四季を感じる美しい＜ナチュラル伊豆フレンチ＞幻想的空間で愉しむ＜美肌温泉＞気軽にリフレッシュできる＜岩盤浴（女性専用）＞

熱海風雅｜概要

住所：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8

TEL：0570-003-141 部屋数：40室

館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、アミューズメントルーム、テラス、ライブラリー

アクセス：熱海駅よりお車にて約１5分、来宮駅より送迎あり※要予約

公式サイト： https://www.atami-fuga.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_fuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

クリエイティブデザインユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/