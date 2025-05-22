Skillnote»³ÀîÂåÉ½¡¢EY¿·´©¡Ø¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ë¤ÆÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤ÎÍ×Äü¤ò¾Ò²ð
¡¡À½Â¤¶È¤Î¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸£°ú¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSkillnote¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ÀîÎ´»Ë¡¢°Ê²¼Skillnote¡ËÂåÉ½¤Î»³Àî¤¬¡¢EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ Áï¡¢°Ê²¼ EY¡Ë¤¬ËÜÇ¯4·î28Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¿·´©½ñÀÒ¡Ø¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡§ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñÀÒ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¡×¤Î³µÇ°¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Skillnote ÂåÉ½¤Î»³Àî¤Ï¡¢ËÜ½ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÉ´¼Ò°Ê¾å¤Ç¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î²ÝÂê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î½ÅÍ×À¡¢¤½¤·¤ÆÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×Äü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§ ¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡¥¸¥ç¥Ö·¿¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø
Ãø¼Ô¡§ EY Japan ¥Ôー¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
´Æ½¤¡§±ß· ¿µ°ìÏº
½ÐÈÇ¼Ò¡§ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯4·î28Æü Äê²Á¡§ 2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN-10 : 4800593190
ISBN-13 : 978-4800593191ISBN
URL¡§https://pub.jmam.co.jp/book/b659887.html
½ñÀÒ¤Î¾Ò²ð
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤â¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¿¦Ì³µ½Ò¤Ë¹ç¤¦¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¿¦Ì³¤ÎÄêµÁ¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢·Á³¼²½¤ä²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤â¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¿Íºà¤ÎºÇÅ¬ÇÛÃÖÅù¡¹¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥¥ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëºÎÍÑ¡¦ÇÛÃÖ¡¦°éÀ®¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
½ÀÆð¤ÊÅ¬ºàÅ¬½ê¤ä¡¢¥¹¥¥ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¥á¥Ë¥åー¤Î¼«Æ°¥ê¥³¥á¥ó¥É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍøÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÅØÎÏÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸åÅ·Åª¤Ë»Å»ö¤ä¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Â°À¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸øÀµ¤Ê¿Íºà³èÍÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÅ¾´¹¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÀè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤ä¡¢ºÇ¿·¥¹¥¥ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÂè°ìÀþ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È½¸ÃÄ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000082530.html
EY Asia-Pacific ·ó EY Japan ¥Ôー¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥êー¥Àー¡¡EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ñー¥È¥Êー¡¡±ß· ¿µ°ìÏºÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒSkillnoteÍÍ¤ÈEY¤ÏËÜ½ñÀÒ¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥²½¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤Ï¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤ä¹©¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÜºÙ¤«¤ÄÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ»Ç½¤Î¸«¤¨¤ë²½¤È³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÌäÂê²ò·è¤Ë½¨¤Ç¤ëSkillnote¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÊÀ¼ÒEY¤Î¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë°ìÁØ´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒSkillnote ÂåÉ½¼èÄùÌò »³Àî Î´»Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Î½ñÀÒ½ÐÈÇ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤¬Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ä»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë´î¤Ó¤Ç¤¹¡£À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÎÌÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¤äµ»½Ñ³×¿·¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÁÅª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥¥ë´ÉÍý¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Skillnote¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ë´ÉÍý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢·Ð±Ä¤È¸½¾ìÁÐÊý¤Î¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ë¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËEYÍÍ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¥Ùー¥¹ÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÀ¼Ò¤Î³èÆ°¤¬°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒSkillnote¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ä¤¯¤ë¿Í¤¬¡¢¤¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò²Ê³Ø¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSkillnote
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE 11F
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9²¯2,476Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§»³Àî Î´»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¶È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSkillnote¡×¤ÎÄó¶¡
HP¡§https://skillnote.jp/
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡öËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£