CRM・RPAなどを提供するthomas株式会社、中部地方最大級のDX総合展「Japan DX Week【名古屋】」内「社内業務DX EXPO」に初出展！

thomas株式会社

IT総合ソリューションを展開する thomas株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：広瀬和行、以下「thomas」）は、2025年5月28日（水）～30日（金）にポートメッセなごや第3展示館で開催される「Japan DX Week【名古屋】」 内「社内業務DX EXPO」に初出展いたします。

今回の出展では、4月に正式リリースされたCRM「Edison Match」、法人向け格安大容量SIMサービス「thomas mobile」、業務自動化を支援するRPAシステム「ミラロボRPA」に加え、AI議事録サービス「PLAUD」もご紹介いたします。

ぜひ会場でご体感ください。

■ 出展製品

-営業サポートマッチングCRM「Edison Match（エジソンマッチ）」(https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=7c5c273d-20cf-47ce-b667-fee02f065321)

-業務自動化RPAシステム「ミラロボRPA」(https://mirarobo.com/)

-法人向け格安SIM「thomas mobile」

-AI議事録「PLAUD」

■ ノベルティ＆相談会のお知らせ

当日は、ブース来場者向けにオリジナルマルチ充電ケーブルのノベルティをご用意しております。（数量限定）あわせて、製品担当者による個別相談会も随時開催いたします。事前予約も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご来場ください。

＜展示会概要＞

名称：「Japan DX Week【名古屋】」内「社内業務DX EXPO」

会期：2025年5月28日（水）～30日（金） 10:00～17:00

会場：ポートメッセなごや（名古屋市港区金城ふ頭2-2）

ブース位置：第3展示館 9-13

thomas出展社ページ：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.thomas%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-0f05573e-1d60-4aa7-afa2-56df3d4de8f3.html#/

■ 会期中にはDXセミナーにも登壇！

展示会場内で開催される出展社セミナーにて、DXの成功・失敗を分ける要因と再挑戦のポイントをテーマに、当社が登壇いたします。

＜セミナー概要＞

タイトル：「DX再挑戦：そのDXなぜ失敗？成功に導くキーポイントを完全公開！」

日時・会場：2025年5月29日（木）12:30～13:00 ポートメッセなごや 第3展示館 セミナー会場

登壇者：Sales & Marketing Senior Manager 正木 圭

概要：本セミナーでは、数多くの企業を支援してきた当社の視点から、成果をあげた企業の実例も交えながら、皆様の実践に役立つDX推進のヒントをご紹介いたします。参加方法は無料で、事前申込は不要です。

■ 会社概要

thomas株式会社

本社所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi 2F

代表者：代表取締役社長 広瀬 和行

設立：2018年6月7日

事業内容：システムインテグレーション事業、クラウドインテグレーション事業、ITサービス事業、MVNO事業、Entertainment and Hospitality事業

URL：https://thomas-gr.com/