グッズ情報第2弾！《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》新作グッズ、特典、展示情報など公開！【株式会社コスパ】

2025年6月7日(土)~東京:秋葉原のオノデン1F「グランエンタス」での開催を皮切りに、大阪、仙台、小倉、名古屋の「ジーストア」にて開催となる《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》販売グッズ情報第2弾を公開。

加えて、特典や展示情報が発表となりました。

◆《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xwoFwcUWGTg ]

開催期間/会場

・[東京] 2025年6月7日(土)~6月22日(日) / グランエンタス[秋葉原オノデン1F]

・[大阪] 2025年6月28日(土)~7月6日(日) / ジーストア大阪

・[宮城] 2025年7月12日(土)~7月21日(月・祝) / ジーストア仙台

・[福岡] 2025年8月2日(土)~8月11日(月・祝) / ジーストア小倉

・[愛知] 2025年8月23日(土)~8月31日(日) / ジーストア名古屋

特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/swordart-online/

催事内容

グッズ販売、展示

お問合せ先

開催店舗各店 お気軽にスタッフまでお問合せください。

【主催】株式会社コスパ

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

◆先行販売商品情報【第2弾】

Tシャツ [6種]《二刀流》キリト TシャツUW《創世神ステイシア》アスナ TシャツUW《太陽神ソルス》シノン TシャツUW《地神テラリア》リーファ Tシャツ《絶剣》ユウキ Tシャツ《整合騎士》アリス Tシャツ

サイズ:S/M/L/XL ※「Sサイズ」先行販売はございません。

価格:各3,300円(税込)

アクリルピョコッテ [6種]『ソードアート・オンライン』アクリルピョコッテ / イラスト:ユキヒ

サイズ:80mm程度 / アクリル製

価格:各990円(税込)

※無理に製品を曲げるとクリップが外れる場合がございます。

※「ピョコッテ」はコスパの登録商標です。

エコバッグ [2種]《黒の剣士》キリト /《閃光》のアスナ

サイズ:(約)縦42cm/横38cm/マチ18cm

(持ち手含まず)

収納時:(約)横15cm×縦13.5cm

素材:ポリエステル100%

価格:各2,200円(税込)

《黒の剣士》 ショルダートート Ver.2.0《黒の剣士》 ショルダートート Ver.2.0

サイズ:(約)40×36×マチ13cm

素材:綿100%

価格:2,200円(税込)

《黒の剣士》 ラージトート Ver.2.0《黒の剣士》 ラージトート Ver.2.0

サイズ:(約)縦40×横48×マチ15cm

素材:綿100%

価格:1,980円(税込)

アスナとチョコレート 120cmビッグタオルアスナとチョコレート 120cmビッグタオル

サイズ:(約)120×60cm

素材:綿100%

価格:5,500円(税込)

アスナ&ユウキ 両面プリントクッションカバーアスナ&ユウキ 両面プリントクッションカバー

サイズ:45×45cm

素材:綿100%

価格:3,300円(税込)

フタ付きフルカラーマグカップ [2種]キリトとひと休み / アスナとひと休み

サイズ:高さ9.5×直径8cm

素材:陶器製 フタ / 木製

価格:各2,420円(税込)

◆予約限定商品

★限定★描き下ろし A4キャラファイングラフ ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし A4キャラファイングラフ ウェディングドレスVer.

サイズ:[イラスト](約)29.7cm×21cm(A4サイズ)/ [フレーム](約)44cm×35cm 厚さ1cm

素材:[フレーム] 樹脂 / [面材] アクリル

価格:各14,300円(税込)

予約限定商品は下記スケジュールにて販売を行わさせていただきます。

・グランエンタス 先行受注

受注開始 2025年6月7日(土) / 受注終了 2025年6月22日(日)

【お届け時期】2025年10月上旬予定

・ジーストア大阪 先行受注

受注開始 2025年6月28日(土) / 受注終了 2025年7月6日(日)

【お届け時期】2025年10月上旬予定

・ジーストア仙台 先行受注

受注開始 2025年7月12日(土) / 受注終了 2025年7月21日(月・祝)

【お届け時期】2025年10月上旬予定

※ポップアップ期間中、店舗限定予約受付となります。

・ジーストア小倉 店舗受注

受注開始 2025年8月2日(土) ※お届けは一般受注と同じお届け時期となります。

・一般受注

受注開始 2025年8月7日(木) / 受注終了 9月4日(木)

【お届け時期】2025年11月中旬予定

【物販の注意事項】

※【先行販売商品】は、購入制限をつけさせて頂く場合がございます。

※先行販売商品は、通販も予定しています。

※Tシャツなどサイズがあるものは、全サイズ合計数までのご購入とさせていただきます。

例:購入制限各商品2点 全てのサイズ合わせて2点まで購入が可能です。

※個数制限につきましては状況により予告なく変更・解除になる場合がございますのでご了承ください。

※売切情報は各会場店舗の公式Xでもお知らせいたしますが、タイムラグが生じる場合もございますので、詳細は各店舗へお問い合わせください。

【先行商品の通販について】

※通信販売は2025年8月頃よりを予定しております。

※通信販売でのご予約も特典をお付けいたしますが、先行商品のみが特典対象となります。ご了承ください。

※事後通販の開始時期は変更となる場合がございます。

◆限定特典 ブロマイド(全5種)

対象店舗にて『ソードアート・オンライン』シリーズ関連商品を2,000円(税込)お買上ごとに限定ブロマイド(全5種)を1枚プレゼント!

特典情報

※ブロマイドサイズ:L判(89×127mm)

※絵柄は選べません。ランダム配布となります。

※特典がなくなり次第終了です。

※1会計につき最大10枚までの配布です。

※店頭予約も対象です。ただし、全額内金の場合に限ります。

※2025年8月頃に通販も開始予定です。通販では先行商品のみが特典対象となります。ご注意下さい。

◆展示情報

会場には「アスナ」「リーファ」「シノン」「ユウキ」「アリス」の描き下ろしイラストを使用したスタンディを展示いたします。

「アスナ」「リーファ」「シノン」「ユウキ」「アリス」の描き下ろしイラストを使用したスタンディ会場で展示を行ったスタンディを抽選でプレゼント!

開催期間中、会場にて『ソードアート・オンライン』シリーズ関連作品のグッズを\2,000(税込)ご購入につき1口、スタンディの抽選プレゼントにご応募いただけます。※応募券に記載された応募抽選サイトにアクセスし、必要事項をご記入頂きご応募ください。

※応募するスタンディはお選びいただけます。

※お一人様、何口でもご応募いただけます。

※当選発表は、9月頃に当選者様にLivePocketのメッセージ機能にてご連絡をさせていただきます。

※応募券、賞品の第三者への譲渡・転売は禁止いたします。

※転売行為防止のため、お客様の個人情報を控えさせていただく場合や第三者への譲渡、転売禁止の誓約書へのご署名、賞品の裏にお客様の名前を入れさせていただく場合がございます。

※第三者への譲渡、転売が発覚した場合は当選資格を無効とさせていただき、当選景品をご返却していただく場合がございます。

※抽選結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

