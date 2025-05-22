グッズ情報第2弾！《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》新作グッズ、特典、展示情報など公開！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】『ソードアート・オンライン』POP UP SHOPグッズ情報第2弾１.
【COSPA】『ソードアート・オンライン』POP UP SHOPグッズ情報第2弾２.
【COSPA】『ソードアート・オンライン』POP UP SHOPグッズ情報第2弾３.
【COSPA】『ソードアート・オンライン』POP UP SHOPグッズ情報第2弾４.
2025年6月7日(土)～東京：秋葉原のオノデン1F「グランエンタス」での開催を皮切りに、大阪、仙台、小倉、名古屋の「ジーストア」にて開催となる《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》販売グッズ情報第2弾を公開。
加えて、特典や展示情報が発表となりました。
◆《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xwoFwcUWGTg ]
開催期間/会場
・[東京] 2025年6月7日(土)～6月22日(日) / グランエンタス[秋葉原オノデン1F]
・[大阪] 2025年6月28日(土)～7月6日(日) / ジーストア大阪
・[宮城] 2025年7月12日(土)～7月21日(月・祝) / ジーストア仙台
・[福岡] 2025年8月2日(土)～8月11日(月・祝) / ジーストア小倉
・[愛知] 2025年8月23日(土)～8月31日(日) / ジーストア名古屋
特設ページ
┗ https://www.cospa.com/special/swordart-online/
催事内容
グッズ販売、展示
お問合せ先
開催店舗各店 お気軽にスタッフまでお問合せください。
【主催】株式会社コスパ
【運営】タブリエ・マーケティング株式会社
◆先行販売商品情報【第２弾】Tシャツ [6種]
《二刀流》キリト Tシャツ
UW《創世神ステイシア》アスナ Tシャツ
UW《太陽神ソルス》シノン Tシャツ
UW《地神テラリア》リーファ Tシャツ
《絶剣》ユウキ Tシャツ
《整合騎士》アリス Tシャツ
サイズ：S/M/L/XL ※「Sサイズ」先行販売はございません。
価格：各3,300円(税込)
アクリルピョコッテ [6種]
『ソードアート・オンライン』アクリルピョコッテ ／ イラスト：ユキヒ
サイズ：80mm程度 / アクリル製
価格：各990円(税込)
※無理に製品を曲げるとクリップが外れる場合がございます。
※「ピョコッテ」はコスパの登録商標です。
エコバッグ [2種]
《黒の剣士》キリト /《閃光》のアスナ
サイズ：（約）縦42cm/横38cm/マチ18cm
(持ち手含まず)
収納時：（約）横15cm×縦13.5cm
素材：ポリエステル100％
価格：各2,200円(税込)
《黒の剣士》 ショルダートート Ver.2.0
《黒の剣士》 ショルダートート Ver.2.0
サイズ：（約）40×36×マチ13cm
素材：綿100％
価格：2,200円(税込)
《黒の剣士》 ラージトート Ver.2.0
《黒の剣士》 ラージトート Ver.2.0
サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm
素材：綿100％
価格：1,980円(税込)
アスナとチョコレート 120cmビッグタオル
アスナとチョコレート 120cmビッグタオル
サイズ：（約）120×60cm
素材：綿100％
価格：5,500円(税込)
アスナ＆ユウキ 両面プリントクッションカバー
アスナ＆ユウキ 両面プリントクッションカバー
サイズ：45×45cm
素材：綿100％
価格：3,300円(税込)
フタ付きフルカラーマグカップ [2種]
キリトとひと休み / アスナとひと休み
サイズ：高さ9.5×直径8cm
素材：陶器製 フタ / 木製
価格：各2,420円(税込)
◆予約限定商品★限定★描き下ろし A4キャラファイングラフ ウェディングドレスVer. [5種]
描き下ろし A4キャラファイングラフ ウェディングドレスVer.
サイズ：[イラスト]（約）29.7cm×21cm（A4サイズ）/ [フレーム]（約）44cm×35cm 厚さ1cm
素材：[フレーム] 樹脂 / [面材] アクリル
価格：各14,300円(税込)
予約限定商品は下記スケジュールにて販売を行わさせていただきます。
・グランエンタス 先行受注
受注開始 2025年6月7日(土) / 受注終了 2025年6月22日(日)
【お届け時期】2025年10月上旬予定
・ジーストア大阪 先行受注
受注開始 2025年6月28日(土) / 受注終了 2025年7月6日(日)
【お届け時期】2025年10月上旬予定
・ジーストア仙台 先行受注
受注開始 2025年7月12日(土) / 受注終了 2025年7月21日(月・祝)
【お届け時期】2025年10月上旬予定
※ポップアップ期間中、店舗限定予約受付となります。
・ジーストア小倉 店舗受注
受注開始 2025年8月2日(土) ※お届けは一般受注と同じお届け時期となります。
・一般受注
受注開始 2025年8月7日(木) / 受注終了 9月4日(木)
【お届け時期】2025年11月中旬予定
【物販の注意事項】
※【先行販売商品】は、購入制限をつけさせて頂く場合がございます。
※先行販売商品は、通販も予定しています。
※Tシャツなどサイズがあるものは、全サイズ合計数までのご購入とさせていただきます。
例：購入制限各商品2点 全てのサイズ合わせて2点まで購入が可能です。
※個数制限につきましては状況により予告なく変更・解除になる場合がございますのでご了承ください。
※売切情報は各会場店舗の公式Xでもお知らせいたしますが、タイムラグが生じる場合もございますので、詳細は各店舗へお問い合わせください。
【先行商品の通販について】
※通信販売は2025年8月頃よりを予定しております。
※通信販売でのご予約も特典をお付けいたしますが、先行商品のみが特典対象となります。ご了承ください。
※事後通販の開始時期は変更となる場合がございます。
◆限定特典 ブロマイド(全5種)
対象店舗にて『ソードアート・オンライン』シリーズ関連商品を2,000円(税込)お買上ごとに限定ブロマイド(全5種)を1枚プレゼント！
特典情報
※ブロマイドサイズ：L判（89×127mm）
※絵柄は選べません。ランダム配布となります。
※特典がなくなり次第終了です。
※1会計につき最大10枚までの配布です。
※店頭予約も対象です。ただし、全額内金の場合に限ります。
※2025年8月頃に通販も開始予定です。通販では先行商品のみが特典対象となります。ご注意下さい。
◆展示情報
会場には「アスナ」「リーファ」「シノン」「ユウキ」「アリス」の描き下ろしイラストを使用したスタンディを展示いたします。
「アスナ」「リーファ」「シノン」「ユウキ」「アリス」の描き下ろしイラストを使用したスタンディ
会場で展示を行ったスタンディを抽選でプレゼント！
開催期間中、会場にて『ソードアート・オンライン』シリーズ関連作品のグッズを\2,000（税込）ご購入につき1口、スタンディの抽選プレゼントにご応募いただけます。※応募券に記載された応募抽選サイトにアクセスし、必要事項をご記入頂きご応募ください。
※応募するスタンディはお選びいただけます。
※お一人様、何口でもご応募いただけます。
※当選発表は、9月頃に当選者様にLivePocketのメッセージ機能にてご連絡をさせていただきます。
※応募券、賞品の第三者への譲渡・転売は禁止いたします。
※転売行為防止のため、お客様の個人情報を控えさせていただく場合や第三者への譲渡、転売禁止の誓約書へのご署名、賞品の裏にお客様の名前を入れさせていただく場合がございます。
※第三者への譲渡、転売が発覚した場合は当選資格を無効とさせていただき、当選景品をご返却していただく場合がございます。
※抽選結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
◆関連リンク
・COSPA（コスパ）／《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》特設ページ
┗ https://www.cospa.com/special/swordart-online/
・COSPA（コスパ）／『ソードアート・オンライン』グッズ一覧
┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01084/mode/series
・公式X(Twitter)：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc
・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA(コスパ)
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）