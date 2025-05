株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.)

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所 (URL:https://haradatakeo.com/本社:東京都千代田区、代表取締役 会長CEO:原田武夫)は、以下のとおり、2025年5月21日(水)渋谷にて学生に向けたインターンシップ会社説明会を実施致しましたので、お知らせします。

2007年の創業以来、弊研究所会長・原田武夫は若手人財育成を推進しております。今回実施したイヴェントにおいては、現在複数の大学で教鞭をとっている会長・原田武夫が自ら登壇をし、東京大学・早稲田大学・慶応義塾大学から多くの学生が参加を致しました。

参加者の半数を上回る学生のインターンシップの申込みがあり、その後弊研究所側でセレクションを行い、本日よりセレクションに合格した学生が続々と弊研究所のオフィスに訪問しインターンの契約を進めております。

現在、弊研究所では大規模言語モデル(LLM)上にこれまで18年間にわたり対外公表してきた調査分析レポートのデータをベクトル化の上、データベースとして収納しつつ、これを検索拡張生成(RAG)システムによって読み込むことで、これまで積み上げてきた「知の蓄積」をチャットシステムにて平易に利用する仕組みの構築を鋭意行っています。収納されるべきデータには「書かれたテキストデータそのもの」と「音声データをAIでテキスト化したもの」の2種類がありますが、前者については既に前処理の作業が終わっている一方、後者については現在着手したばかりです。膨大な量の音声データを処理する必要がありますが、これをテキストデータとしてRAGシステムに収納することにより、この「システム」がより精緻なアウトプットを出すことが出来る様になります。そこでこの度、学生の皆さんにインターンとしてそのテキスト化に際しての一連の作業に参画してもらい一連のプロセスを加速させることとしました。

このインターンを通じて参画する学生の皆さんには、今や必須となっている人工知能(AI)に関する知識と技能について、その社会実装を行っている最先端の職場で体験し、習熟することが出来ます。

文字起こしをする対象となっている音声データは実際に、弊研究所がこれまで販売してきたグローバル金融と地政学リスク(グローバル事情)に関する音声レポートであり、AIが文字起こしをしたテキストデータを校閲することを通じて、自ずから関連する最先端の知識・見識(大学では学ぶことの出来ない最新のもの)を得ることが出来ます。

まずはAIアルゴリズムを用いて指定された音声データを文字起こしさせ、これを校閲するところから仕事を始めてもらいますが、その習熟度や技能に応じて、AIアルゴリズムそのもののコーディングの作業を行っている上級生たちのインターン・チームに参画する機会を得たり、グローバル事情や金融知識、さらにはその背景となっている歴史についてより深く学ぶ学生のための「読書会」に参加する権利を得たり、さらには東京のみならず、大阪など地方においても弊研究所独自の「システム」を用いて人工知能の社会実装について弊研究所の会員を中心とした皆さんに対する啓発活動を行うキャラバン・プロジェクト(「クスノキ・プロジェクト」)のメンバーとして参画するための招待を得たりすることができます。

今回、初の試みであった弊研究所独自の会社説明会ですが、今後も若く有意な人財と境界を越えての交わり合いを拡大させるべく様々な学生向けイヴェントを実施してまいります。

◆参加した学生のコメント

省庁を目指している自分にとっては、原田会長の外交官としてのご経験がとても魅力的だと感じたのが説明会に応募するきっかけでした。理系としてAIに関心があるのですが、技術以外の視点も重要だと感じています。親の手伝い程度でGeminiを用いた音声データの文字起こしの経験があり、IISIAの業務でAIアルゴリズムを用いたIISIAの知の蓄積である音声データの文字起こしと校閲をすることは自分の経験も活かせるし、とても楽しそうだと思いました。今回の説明会では、原田会長が話した内容は、普段聞けることができないような内容だったので、IISIAがこれまで発信してきたグローバル・金融・地政学リスクに関する音声レポートやテキストデータを校閲することは、最先端の知識・見識を得ることが出来るし、かけがえのない財産になるのではないかと思いました。いろんな大学のインターン生がいるらしいので、入所して交流できるのもとても楽しみです。

