【Cuvee J2 Hôtel Osaka】テルモンの至高の熟成を愉しむ「ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク」を飲み比べ、一夜限りのメーカーズディナーを開催

大阪・心斎橋にある「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」(以下、Cuvee J2)(所在地:大阪府大阪市、総支配人:佐長 東彦)では、フランス・シャンパーニュ地方の名門メゾン「テルモン(TELMONT)」を迎え、世界でも稀有な熟成キュヴェの飲み比べが叶う、一夜限りのメーカーズディナーを開催いたします。

特別なプレステージ・キュヴェ「ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク」 -2006年と2013年、2つヴィンテージを味わう一夜限りの特別な体験

「ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク」は、テルモンのセラーで15年以上の歳月をかけて熟成された、シャルドネ100%の特別なプレステージ・キュヴェです。

今回のメーカーズディナーでは、2006年と2013年、2つのヴィンテージを同時に飲み比べできる極めて貴重な機会をご用意しました。異なる熟成期間が生み出す風味の違いを一度に味わえる場は、国内でもほとんど例がなく、テルモンの熟成美を深く知ることができる特別な一夜となります。

サステナビリティの精神を体現するテルモンの哲学とともに、五感を刺激する贅沢なひとときをお愉しみください。

当日は、テルモン ブランドアンバサダー・佐々木由美氏も来館。メゾンのストーリーを語りながら、皆さまをシャンパーニュの奥深い世界へと誘います。

今回ご用意するテルモンのラインナップ

- テルモン レゼルブ・ド・ラ・テールサステナブルな精神を体現する、テルモンの象徴的キュヴェ。 有機農法への移行中区画のブドウのみを使用し、自然の声に寄り添って生まれた味わいは、静謐かつ力強く、唯一無二の存在感を放ちます。- テルモン レゼルブ・ロゼマグナムボトルにのみ許された、熟成の深みと華やぎ。 しなやかな果実味とミネラル感が、上質な時間をより優雅に彩ります。- テルモン サン・スフル 2013酸化防止剤を一切加えず仕上げられた、極めて希少な"サンスフル"。 自然の力に委ねた大胆な挑戦が、透明感と奥行きを兼ね備えた味わいを生み出しています。- ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク 2006テルモンのセラーで18年以上静かに眠り続けた、熟成シャルドネの最高峰。わずかにリリースされた秘蔵キュヴェを、この夜限りで特別にご提供いたします。- ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク 2013過去と未来をつなぐ、もう一つのヴィノテーク。フレッシュさと深みが共存する、美しい熟成のはじまりをご堪能ください。

テルモン アンバサダー・佐々木由美氏



シャンパーニュのメゾン・ドメーヌを 50 軒以上訪問した、自他共に認めるシャンパーニュラヴァ―。WSET, WSG などで見識を深める中、5年間某大手メゾンのブランドマネージャーを務め、2024 年2月にテルモン・ブランド・アンバサダーに着任。アロマセラピーや環境カオリスタなどの資格を有し、シャンパーニュ・テルモンの歴史やフィロソフィーの他、同メゾンが展開するグリーン活動の普及にも注力している。2023 年シャンパーニュ騎士団 ダムシェヴァリエ叙任。

テルモンメーカーズディナー 開催概要

開催日 :2025年7月25日(金)

時間 :18:30 受付 / 19:00 一斉スタート

会場 :Cuvee J2 Hôtel Osaka 2階「AWA SUSHI 泡鮨」

内容 :ブラン・ド・ブラン・ヴィノテークの飲み比べと厳選したテルモンのラインナップ

「AWA SUSHI 泡鮨」ディナーコース

テルモン アンバサダーの佐々木由美氏によるトークセッション

テルモン限定品 木製コースターをプレゼント

料金 :<メーカーズディナーのみご参加の場合>

1名様あたり 50,000円(税込)

食べログからのご予約はこちら(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27140068/party/262627286)

一休レストランからのご予約はこちら(https://restaurant.ikyu.com/124114/reserve?visitorsCount=2&visitDate=2025-07-25&visitTime=19%3A00)

<宿泊プランの場合>

2名様1室、1泊2食付き、1名様あたり 83,800円~(税込)

【ご朝食】 洋食/パンセット または 和食/おかゆセット からお選びください

※テルモンルーム指定ではございませんので、ご了承ください。

ご宿泊プランのご予約はこちら(https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=0193f68d-a1f8-7662-a7ea-6f618188ed72&checkin=2025%2F07%2F25&checkout=2025%2F07%2F26&type=rooms&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=TELMONT&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&hotel_plan_code=TELMONT&mcp_currency=JPY)

【本イベント、プランに関するご予約・お問い合わせ】

06-6262-3600(受付時間 11:00~20:30)

■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新 について

11の名門シャンパーニュ・メゾン(生産者)に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。

<概要>

施設名 :Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新

所在地 :大阪市中央区南船場2丁目6-7

開業日 :2024年1月13日

客室数 :全11室

総支配人 :佐長 東彦

電話番号 :06-6262-3600(代表)

Email :j2@cuveej2.jp

アクセス :大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分

公式サイト:https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)

X :https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)

Instagram:https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)

https://www.instagram.com/okcs_awasushi/(https://www.instagram.com/okcs_awasushi/)

■株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」 の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンするほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名 :株式会社温故知新

代表取締役 :松山 知樹

本社所在地 :東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 :2011年2月1日

資本金 :1,000万円

事業内容 :ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト :https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)

企業情報 :https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)

Youtube :https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)