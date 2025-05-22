JALで行く　舞台「中村仲蔵」上海公演　2025年5月22日（木）14：00販売開始

株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、中国・上海「上海交通銀行前滩（ゼンタン）31文化芸能センター・大劇場」で2025年9月に上演される舞台『中村仲蔵 ～歌舞伎王国 下剋上異聞～』上海公演チケット付き商品と、公演チケットのオプショナルプランを発売しました。

撮影：HIRO KIMURA撮影：引地信彦

※画像はすべてイメージです。

舞台『中村仲蔵 ～歌舞伎王国 下剋上異聞～』とは

舞台『中村仲蔵 ～歌舞伎王国 下剋上異聞～』は、2024年2月に東京公演、その後、広島・愛知・宮城・福岡・大阪で上演された藤原竜也主演作品です。

江戸時代の歌舞伎役者である中村仲蔵の波乱万丈な人生や歌舞伎の世界での成功、そしてその革新的な演技や演出を通じて、歌舞伎の歴史に大きな影響を与えた彼の物語を描いています。

【JALで行く 舞台「仲村仲蔵」上海公演商品概要】

・販売期間：2025年5月22日（木）14：00～2025年7月31 日（木）23：59

・出発地：東京羽田・関西

・お申し込みWebサイト： https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/chn/nakamura-nakazo-sha/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/chn/nakamura-nakazo-sha/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intldp_naka)

・公演会場：上海交通銀行前滩（ゼンタン）31文化芸能センター・大劇場

・主催：Shanghai Tinye Culture Communication Co., Ltd.／New Bund 31

・運営：Jo’ Studio

・企画制作：ホリプロ

・旅行企画・実施：株式会社ジャルパック

【商品のポイント】

・舞台『中村仲蔵 ～歌舞伎王国 下剋上異聞～』1階・中央前方ブロックチケット付き

・舞台「中村仲蔵」オリジナル写真付き（お1人さま1枚）

・2025年9月19日出発のお客さま限定！2025年9月20日（土）昼公演後には舞台解説イベントへご招待！

・人気の千穐楽公演も設定（2025年9月20日（土）昼公演・千穐楽公演はお早目のご予約をお勧めいたします）

以上