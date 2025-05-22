¡Ú°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë¥ô¥£¥é¡Û¡Ì¥É¥Ã¥°¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥åÀéÍÕ¾¡±º Î¥¤ì É÷·î-FUGETSU-¡Í¤Ç°¦¸¤¤È½é²Æ¤òÌû¤·¤àÆÃÊÌ¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï～¥³ー¥¹ÎÁÍý¤â²Æµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ø¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×～
¢£¥É¥Ã¥°¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥åÀéÍÕ¾¡±º ～Î¥¤ì É÷·î-FUGETSU～¤È¤Ï
HISUI¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥é¥¹¥É¥Ã¥°¡Ë
AITETSU¡Ê¥¹¥¤ー¥ÈSPA¥É¥Ã¥°¡Ë
KINSAI¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àSPA¥É¥Ã¥°¡Ë
RURI¡Ê¥¹¥¤ー¥È¥Æ¥é¥¹¥É¥Ã¥°¡Ë
ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Î¡Ö¥É¥Ã¥°¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥åÀéÍÕ¾¡±º ～Î¥¤ì É÷·î-FUGETSU～¡×¤Ï¡¢¡Ô°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¡È¿©¡É¤ò³Ú¤·¤à¡ÕìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥¿¥¤¥×¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£2024Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¶½ÄÅ³¤ÉÍ¸ø±àÆâ¤Î2,200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ï¤º¤«4Åï¤Î¤ß¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅï¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á´¼¼¤Ë¤Ï¡¢µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤¤È¥µ¥¦¥Ê¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤âÁ´Åï¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AITETSU¡ÎÀìÍÑ¥×ー¥ë¡Ï
¤µ¤é¤ËÁ´4Åï¤Î¤¦¤Á¡ÈKINSAI¡É¤È¡ÈAITETSU¡É¤Î2Åï¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¬ー¥Ç¥ó¤ËÀìÍÑ¥×ー¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â7m¤ÎÂç·¿¤Î¥×ー¥ë¤Ï¿å¿¼50cm¤È100cm¤Î2ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÀìÍÑ¤Î¥×ー¥ë¥¨¥ê¥¢(¿å¿¼20cm)¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ë¿åÍ·¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤ò¸«¤ë :
https://www.dog-auberge-fugetsu.com/room/
¢£Âç¿Íµ¤¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤¬¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡£°¦¸¤¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦½é²Æ¤ÎÈþ¿©
¥³ー¥¹ÎÁÍýÎã
Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¾¡±º¥¨¥ê¥¢¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëBBQ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2¼ïÎà¤Î¿©»ö¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âµ¨Àá´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Æµ¨¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ø¤È¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤äÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×
°ËÀª³¤Ï·¤Î»Ñ¼Ñ
¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥êー¥Ë¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
½ÏÀ®¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë
¡Ú¥á¥Ë¥åーÎã¡Û
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×
-¥¹¥È¥é¥Ã¥Á¥ã¥Æ¥Ã¥é¥Áー¥º¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ
Á¯µû¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
-ÀéÍÕ»º¥¤¥ï¥·¤Î¥ì¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤È¡¢Ãº¹á¤ë³ï¤Î¤¿¤¿¤
òº¤Î¥¹¥Æー¥
-¥«¥é¥¹¥ß¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Î¤Î¥½ー¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢²Æ¤Î³¤¤Î¤´¤Á¤½¤¦
¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥êー¥Ë¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿
-³û¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ
°ËÀª³¤Ï·¤Î»Ñ¼Ñ
-±ÀÃ°¤Î½Ð½Á¤¬¹á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê²Æ¤Î°ïÉÊ
½ÏÀ®¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë
-½ÏÀ®¤¬°é¤àË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¶Ë¤ß
¥¢¥µ¥ê¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
-³¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÄù¤á¤´¤Ï¤ó
µ¨Àá¤Î¥Ç¥¶ー¥È
-À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥Áー¥º¥±ー¥¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë·°¤ë¥é¥º¥Ù¥êー¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
¢¨½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥á¥Ë¥åー¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤ÍÑ¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥åーÎã
¤Þ¤¿¡Ô°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¡È¿©¡É¤ò³Ú¤·¤à¡Õ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°¦¸¤ÍÑ¤Î¿©»ö¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¾®·¿¸¤¡¢Ãæ·¿¸¤¡¢Âç·¿¸¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥êー¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Å·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌµÅº²Ã¤Î¿©ºà¤Ç¡¢ºÌ¤ê¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥Ã¥°¥Ç¥£¥Êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º°¦¸¤¤È¶¦¤ËìÔÂô¤Ê¿©¤Î»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ò¸«¤ë :
https://www.dog-auberge-fugetsu.com/meal/
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ª°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à½é²Æ¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï
¡Ö¥É¥Ã¥°¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥åÀéÍÕ¾¡±º ～Î¥¤ì É÷·î-FUGETSU～¡×¤Ç¤Ï¥×ー¥ë³«¤¤òµÇ°¤·¤Æ°¦¸¤¤È½é²Æ¤òÌû¤·¤à´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£°¦¸¤ÍÑÆÃÀ½¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ä°¦¸¤¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢½é²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÂÚºß¤òºÌ¤ë¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÅµ¤¬Ãå¤¤¤¿¥×¥é¥ó¡£
º®»¨¤òÈò¤±¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¡Ö½é²Æ¸ÂÄê¡×¤ÎÆÃÊÌ¤ÊµÙÆü¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▹ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë～7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¤´½ÉÇñÊ¬
³ä°úÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤ê5¡óOFF¡ÊÁ´ÅïÂÐ¾Ý¡Ë
¿©»ö¡§¡Ú²Æµ¨¸ÂÄê¡Û½ÏÀ®Æù¤ÈÃÏµû¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¡ÊÄ«¿©ÉÕ¤¡Ë
▹¥×¥é¥óÆÃÅµ
ÆÃÅµ£±.¡§°¦¸¤ÍÑÆÃÀ½¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È(1ÁÈ1ÅÀ)
ÆÃÅµ£².¡§¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò±é½Ð¤¹¤ëÉâ¤ÎØ¤ÎÌµÎÁÂß½Ð
ÆÃÅµ£³.¡§½ë¤µ¤â°Â¿´¡ª¥Ú¥Ã¥È¥¹¥¨¥Ã¥È¥¼¥êー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÅµ£´.¡§¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÃÅµ£µ.¡§¿åÅ´Ë¤¤Ê¤É¤Î¿åÍ·¤ÓÆ»¶ñ¥»¥Ã¥ÈÌµÎÁÂß½Ð
ÆÃÅµ£¶.¡§¥×ー¥ë¤Î¤Ê¤¤¡ÈHISUI¡É¤È¡ÈRURI¡É¤Ë¤â´Ê°×¥Ó¥Ëー¥ë¥×ー¥ë¤òÀßÃÖ
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡§¥É¥Ã¥°¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥åÀéÍÕ¾¡±º ～Î¥¤ì É÷·î-FUGETSU～
½»½ê¡§¢©299-5245¡¡ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¶½ÄÅ2492-3
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15:00 ～ 18:00¡¡
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§11:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dog-auberge-fugetsu.com/
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý
¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö»Ô¸¶ÄáÉñIC¡×¤«¤éÌó40Ê¬
¥×¥é¥ó¤ò¸«¤ë :
https://reserve.489ban.net/client/hanare/0/detail/1061793
¢£¤¤¤Ì¤ä¤É²ñ°÷¤Ê¤é¡Ú10¡óOFF¡Û¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë
¡Ô¥Ú¥Ã¥È¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È ¤¤¤Ì¤ä¤É¡Õ
Á´¹ñ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿°¦¸¤Æ±È¼½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ô¥£¥é¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢·ÇºÜ´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌµÎÁ¤Î¤¤¤Ì¤ä¤É²ñ°÷¸ÂÄê¤Î³ä°ú¥×¥é¥ó¤äÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë°¦¸¤¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[¤¤¤Ì¤ä¤É¡§https://www.pet-inu-yado.com]
¡Ú¤¤¤Ì¤ä¤É²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¥×¥é¥ó¤ò¸«¤ë :
https://reserve.489ban.net/client/hanare/0/detail/1061942
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢½ÉÇñ¡¦´Ñ¸÷¶È³¦¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤Î½¸µÒ»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î±¿±Ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²ÄÇ½¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤¤¤Ì¤ä¤É¡×¤Î±¿±Ä¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î³«È¯»Ù±ç¡¢Ä¾±Ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È
ÂåÉ½¡§ºäº¬ÀµÀ¸
½»½ê¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-6-20¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Þー¥¯¥¹À¾ÇßÅÄ15³¬
ÀßÎ©¡§2013Ç¯5·î27Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥ê¥¾ー¥È¥ô¥£¥é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È±¿±Ä
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§info@booking-resort.jp
HP¡§https://www.booking-resort.jp