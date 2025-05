「UT GRAND PRIX 2025」 受賞作品が決定 「UTGP2025：テート美術館 UT」 7月末発売

株式会社ユニクロ

ユニクロは、グローバルT シャツデザインコンペティション「UT GRAND PRIX 2025(UTGP2025)」の受賞デザインを起用したUTコレクションを発売します。テート・モダンと共に「未来を創る "CREATE THE FUTURE"」がテーマのデザインを世界中から募集。アートも遊びもすべての人のためにあるという信念のもと、約10,000件の応募の中から選ばれた、5作品が決定しました。

「遊び」から創造する未来を描いた5作品

大賞に選ばれたのは、メルヴィン・ギャラポン氏(英国)によるビデオゲームや近未来を彷彿とさせる デザインが印象的な作品。テート賞には、高橋成道氏(日本)による、ゴッホから受けたインスピレーションと子どもが描いた花を融合させたデザインを選出しました。ユニクロ賞受賞のアン・ドウン氏(韓国)の作品は、ピザが食べたくなった瞬間の心情を視覚化したユニークさが特徴です。

大賞受賞者 メルヴィン・ギャラポン氏コメント

私がまだ子供だった1980年代のビデオゲームはSFの要素やテクノロジーが溢れており、私の想像力を 豊かにし、非日常の世界へと連れて行ってくれました。あの時感じた遊び心を表現したデザインを通じ、皆さんにも未来を感じてほしいと思います。

審査員 カリン・ヒンズボー氏(テート美術館 副館長兼テート・モダン 館長)コメント

テート賞「エターナルブルーム」(永遠の花)は、「未来を創る"CREATE THE FUTURE"」というテーマをまさに 体現している作品です。芸術の永遠性を尊重しながら、境界線を広げ新たな可能性を探求するというクリエイティブな遊び心を受け入れることを私たちに促しています。

審査員 河村康輔氏(アーティスト/UTクリエイティブ・ディレクター)コメント

今回は難しいテーマにも関わらず、感性溢れる多くの作品が届きました。年齢・性別・国籍を問わず誰でも参加ができ、楽しめることがUTGP、そしてアートの醍醐味だと考えています。多くの方がUTGP2025へご応募いただいたことを嬉しく思います。

■「UTGP2025:テート美術館 UT」コレクション概要

発売日 :2025年7月末

展 開 :Tシャツ 5柄 \1,500 (税込)

販売店舗 :全国のユニクロ店舗およびオンラインストア

スペシャルサイト :https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/museum-project/?splash=utgp

UNIQLO Museum Project:https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/museum-project/

■受賞作品

大賞 テート賞 ユニクロ賞

FUTURE NOW メルヴィン・ギャラボン(英国)Eternal Bloom 高橋成道 (日本)The pizza I want to eat アン・ドウン (韓国)

入賞

本を読むおばけ cactus_ (日本)TETRALAND ソフィー・ノーマン (英国)

■ポップアップストア 「Uniqlo Tate Shop, Art For All」

ユニクロのポップアップストアが、テート・モダン内に期間限定でオープン。厳選したユニクロ商品のほか、テート・モダン限定デザインのTシャツが制作できるUTme!ブースや刺繍などの人気サービスが楽しめます。「UTGP2025:テート美術館 UT」コレクションも7月下旬より販売開始予定です。

営業期間:5月5日(月)~9月16日(火)

営業時間:10:00-18:00

場所 :テート・モダン

■「UT GRAND PRIX(UTGP)」とは

Tシャツを一つのキャンバスとしてとらえ、自由な発想でグラフィックやメッセージなどを表現するコンペティションとして2005年にスタートしました。年齢・性別・国籍・プロ・アマチュア等を問わず、誰もが 参加できる取り組みとして、世界中の才能あふれる想像力豊かな人材を応援します。

■ユニクロとテート美術館のパートナーシップについて

ファミリー層向けのアートプログラムや、テート美術館の作品にインスパイアされたデザインを用いた UTコレクションの開発を通じて、あらゆる人にアートの魅力を届けることを目的としたユニクロとテート美術館のパートナーシップ。2016年にテート・モダンで開催されたイベントシリーズ「UNIQLO Tate Lates」から取り組みをスタートし、2021年に3年間のグローバルパートナーシップを締結、そして新たに2024年1月に2029年まで契約を延長しました。現在はファミリー向けワークショッププログラム「UNIQLO Tate Play」をタービンホールなどテート・モダンを象徴するスペースで定期開催しています。様々なアートと遊びの要素を兼ね備えたワークショップはあらゆる年代の子どもと大人が共にアートに触れ、学び、成長できる場を提供し続けます。

■テート・モダンについて

世界有数の近現代美術館で、その門戸は入場無料であらゆる人々に開かれ、毎年何百万人が訪れています。展示される収蔵作品は、世界中の著名なアーティストによる過去100年間に制作された作品。 企画展を含む展覧会に加え、イベントなど多様で国際的なプログラムを実施しています。テート・モダンは 英国国内でほかにテート・ブリテン、テート・リバプール、テート・セント・アイヴスの3つのアートギャラリーを運営するテート美術館のひとつです。詳細は、美術館のウェブサイトをご参照ください。

www.tate.org.uk (英語のみ)

■ユニクロのArt For All

ユニクロは10年以上にわたり、優れた芸術の鑑賞を通じて、日々の生活をより豊かにすることに取り組んできました。Art for Allという理念のもと、ニューヨーク近代美術館(MoMA)、テート美術館、ルーブル 美術館、ボストン美術館といった世界有数の美術館とともに、人々がアートに触れる機会を増やしアートをより身近に楽しんでもらうための活動を続けています。

(C)Melvin Galapon, (C)Tate 2025

(C)Narimichi Takahashi, (C)Tate 2025

(C)Ahn Do Eun, (C)Tate 2025

(C)cactus_, (C)Tate 2025

(C)Sophie Norman, (C)Tate 2025