【復刻パンフレット＜限定数＞販売決定！】高畑勲 監督『赤毛のアン～グリーンゲーブルズへの道～』5月30日（金）より2週間限定 全国リバイバル上映！

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks(フィルマークス)主催のリバイバル上映プロジェクトにて、日本アニメーション創業50周年を記念し、5月30日(金)より2週間限定で全国リバイバル上映が決定した『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』。このたび、復刻パンフレットの限定数販売が決定いたしました!

アンのイラストが描かれた封筒に入った、井岡雅宏さんによる美しい背景画を使用したパンフレットは、15年前の上映時に製作されたものの復刻版(※)裏面にはインタビュー等、作品についての情報を掲載!

販売は各劇場 上映開始日※より、またはFilmarks STOREでの販売(5月30日(金)0:00~)となります。限定数の生産となっておりますので、この機会にぜひお買い求めください。商品について詳しくは【『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』パンフレット概要】をチェック!

▶︎ECサイト「Filmarks STORE」にて販売:https://filmarks.stores.jp/

※製造の都合上、用紙等、当時と若干の仕様差異がございます

※一部広告ページの差し替えがございます

※販売の有無、販売開始時間につきましては各劇場にお問い合わせください

ジブリ美術館配給にて実施された前回上映から、15年越しに大きく規模を広げての大規模上映となる本作。ぜひパンフレットを片手に、名作『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』を全国の劇場のスクリーンでお楽しみください!

『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』予告編

https://youtu.be/xRcLjQLSQgw

『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』公開情報

『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』

公開日:2025年5月30日(金)より2週間限定上映

公開劇場:86館(5/13更新)

※公開劇場は順次追加予定。公式X(@Filmarks_ticket)でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給:Filmarks

『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』公開劇場

・追加上映劇場

[東京]丸の内TOEI(6/6~)

[長野]上田映劇(6/13~)

・全劇場

[北海道]札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前

[青森]イオンシネマ新青森

[宮城]MOVIX仙台、イオンシネマ新利府

[山形]ソラリス

[福島]フォーラム福島、まちポレいわき1&2

[茨城]MOVIXつくば

[栃木]MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野

[群馬]MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎

[埼玉]MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ浦和美園

[千葉]キネマ旬報シアター(5/31~)、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心

[東京]新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、YEBISU GARDEN CINEMA、アップリンク吉祥寺、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ板橋、MOVIX亀有、Stranger、丸の内TOEI(6/6~)

[神奈川]チネチッタ、ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、MOVIX橋本、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ座間

[石川]イオンシネマ白山

[福井]福井コロナシネマワールド

[長野]長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇(6/13~)

[岐阜]イオンシネマ各務原

[静岡]静岡シネ・ギャラリー、シネマサンシャインららぽーと沼津、シネマイーラ(7/25~)

[愛知]ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、伏見ミリオン座、中川コロナシネマワールド、シネマワールド ららぽーと安城、イオンシネマ大高、イオンシネマ長久手

[三重]イオンシネマ津南

[滋賀]イオンシネマ草津

[京都]MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原

[大阪]なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、MOVIX八尾、イオンシネマ四條畷

[兵庫]塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際、イオンシネマ加古川、シネ・ピピア(6/20~)、洲本オリオン(6/20~)

[和歌山]イオンシネマ和歌山

[岡山]イオンシネマ岡山

[広島]MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド

[徳島]イオンシネマ徳島

[香川]イオンシネマ綾川

[福岡]イオンシネマ福岡、KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、シネマサンシャイン飯塚、ユナイテッド・シネマ福岡ももち

[佐賀]イオンシネマ佐賀大和

[長崎]シネマボックス太陽

[熊本]熊本ピカデリー

[大分]日田シネマテーク・リベルテ(7/26~)

[宮崎]宮崎キネマ館

[鹿児島]シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ(6/2~)

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※大人1,600円/高校生以下1,000円(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『赤毛のアン~グリーンゲーブルズへの道~』作品情報

2010年/日本/100分

監督:高畑勲

脚本:高畑勲、千葉茂樹、磯村愛子、神山征二郎

場面設定・画面構成:宮崎駿

キャラクターデザイン・作画監督:近藤喜文

美術監督:井岡雅宏

声の出演:山田栄子、北原文枝、槐柳二、羽佐間道夫、麻生美代子、坪井章子、京田尚子、吉田理保子

<あらすじ>

1908年に出版されたカナダの女流作家ルーシー・モード・モンゴメリーの「赤毛のアン」を原作とするTVアニメ「赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道」を、「火垂るの墓」(88)の高畑勲監督が劇場版として再編集。全50話あるテレビシリーズの1~6話をまとめ、孤児院からカスバート家に引き取られてきた少女アンが、プリンスエドワード島の美しい自然のなかで、自分の居場所を見つけていくまでを描く。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービスFilmarksが企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

